"12 лет заливали бетоном": как российская армия может освободить Славянск и Краматорск - 13.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260813/12-let-zalivali-betonom-kak-rossiyskaya-armiya-mozhet-osvobodit-slavyansk-i-kramatorsk-1082459680.html
"12 лет заливали бетоном": как российская армия может освободить Славянск и Краматорск
"12 лет заливали бетоном": как российская армия может освободить Славянск и Краматорск - 13.08.2026 Украина.ру
"12 лет заливали бетоном": как российская армия может освободить Славянск и Краматорск
Без "Орешника" или вакуумного оружия Краматорско-Славянскую агломерацию взять будет трудно, считает один из командиров, воюющих на этом направлении – Вадим Погодин с позывным "Керчь". Он оборонял Славянск в 2014 году
2026-08-13T16:27
2026-08-13T16:27
эксклюзив
славянск
краматорск
дружковка
днр
новороссия
донбасс
александр чаленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102842/03/1028420324_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_b166e60bb5b2df6a12619f0d50bfde9c.jpg
Российская армия продолжает охватывать Краматорско-Славянскую городскую агломерацию – оставшуюся территорию ДНР, которая еще остаётся подконтрольна Украине. Это север Республики. В агломерацию также входят Дружковка, расположенная к югу от Краматорска, и Красный Лиман (уже на 85% контролируется российской армией) – к северо-востоку от Славянска.В конце июня Владимир Путин на мероприятии, посвящённом ситуации в зоне СВО, говорил, что до Славянска нашим войска осталось пройти 8-9 километров. А за минувшие полтора месяца наши штурмовые подразделения значительно сократили это расстояние. Сейчас оно составляет 4,7 километров до окраин города. При этом до центра Славянска нужно пройти 13-14 километров. Город находится в низине, поэтому российская армия, продвигаясь, старается брать высоты, окружающие населённый пункт. В свою очередь до Краматорска осталось 5 -7 километров, до Дружковки – 5,1 километра.После освобождения Константиновки наши штурмовые группы цепляются за окраины Алексеево-Дружковки и Дружковки. Скоро развернутся бои в этих населённых пунктах – после падения Дружковки путь на Краматорск будет открыт с юга.О трудностях освобождения Славянска и Краматорска изданию Украина.ру рассказал оборонявший Славянск в 2014 году командир одного из подразделений бригады Святого Георгия – Вадим Погодин с позывным "Керчь". Сейчас он воюет на этом направлении.Краматорск – достаточно большой город, ВСУ очень мощно его укрепили. Поэтому для его освобождения, считает Погодин, нужно применять особенные инструменты: например, "Орешник" или вакуумное оружие. По его словам, Краматорск ещё с советских времен называли городом 13 светофоров: с севера на юг его перерезает трасса, ведущая в Донецк, и делит населённый пункт пополам. Потом один светофор убрали, потому что 13 – несчастливое число. "Сторона, которая выходит на Харьковскую и Днепропетровскую области – это сплошные заводы: Новокраматорский машиностроительный (НКМЗ), Краматорский завод тяжелого станкостроения (КЗТС), Старокраматорский машиностроительный (СКМЗ), Краматорский металлургический (КМЗ). Они все идут в ряд, сплошной стеной. Они и так были как крепости со своими подвалами и укрытиями – на случай атомной войны. Как "Азовсталь". А ВСУ там ещё и переходы сделали между ними, плюс всё бетоном за 12 лет залили. Поэтому без "Орешника" – никак", – говорит "Керчь".Вторая половина, выходящая на ЛНР, –это сплошные советские панельки и хрущевки, среди которых тоже оборудованы разные укрепления. При этом не стоит забывать и о Краматорской ТЭЦ, призывает Погодин. Между Славянском и Краматорском находится гора Карачун, высота которой – 168 метров. Учитывая, что высота Краматорска – 120-140 метров, а Славянска – от 74 до 110 метров, эти два города смогут простреливаться украинской артиллерией, когда российские штурмовых группы зайдут в эти населённые пункты."Мы в 2014 году не смогли удержать Карачун, поэтому они (ВСУ – Ред.) смогли нас тогда кошмарить в Славянске. В самом Славянске есть собственная ТЭЦ, которую мы уже начали обстреливать, есть Славянский завод тяжелого машиностроения. В своё время в его подвалах находился штаб Моторолы, который защищал Николаевку. Сейчас там всё в развалинах, но подвалы и переходы еще остались. На севере города – хвойные леса. В общем, нам будет трудно", - констатирует Погодин.Сейчас, продолжает он, ситуация развивается по классической схеме: российская армия изолирует противника, трассы перекрывают наши беспилотники, чтобы отрезать украинскую армию от снабжения. А бои уже идут на подступах к Славянску – речь о посёлке Николаевка, который защищает 81-я аэромобильная бригада ВСУ. Освобождение Николаевки откроет путь непосредственно на Славянск.Смотрите видео интервью одного из командиров бригады Святого Георгия, которая воюет на Краматорско-Славянском направлении, которое взял Александр Чаленко Краматорск и Славянск возьмем к весне 2027 года, если изолируем его и будем скидывать туда что-то тяжелое
https://ukraina.ru/20260710/kramatorsk-i-slavyansk-vozmem-k-vesne-2027-goda-esli-izoliruem-ee-i-budem-skidyvat-tuda-chto-to-1081345742.html
https://ukraina.ru/20260803/evseev-vs-rf-obkhodyat-slavyansk-i-kramatorsk--druzhkovka-padt-v-blizhayshee-vremya-1082115956.html
славянск
краматорск
дружковка
днр
новороссия
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102842/03/1028420324_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_9de80163e4827f464a7e92b8182a9a15.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, славянск, краматорск, дружковка, днр, новороссия, донбасс, александр чаленко
Эксклюзив, Славянск, Краматорск, Дружковка, ДНР, Новороссия, Донбасс, Александр Чаленко

"12 лет заливали бетоном": как российская армия может освободить Славянск и Краматорск

16:27 13.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкО.Царев доставил гуманитарную помощь в Славянск
О.Царев доставил гуманитарную помощь в Славянск - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Без "Орешника" или вакуумного оружия Краматорско-Славянскую агломерацию взять будет трудно, считает один из командиров, воюющих на этом направлении – Вадим Погодин с позывным "Керчь". Он оборонял Славянск в 2014 году
Российская армия продолжает охватывать Краматорско-Славянскую городскую агломерацию – оставшуюся территорию ДНР, которая еще остаётся подконтрольна Украине. Это север Республики. В агломерацию также входят Дружковка, расположенная к югу от Краматорска, и Красный Лиман (уже на 85% контролируется российской армией) – к северо-востоку от Славянска.
В конце июня Владимир Путин на мероприятии, посвящённом ситуации в зоне СВО, говорил, что до Славянска нашим войска осталось пройти 8-9 километров. А за минувшие полтора месяца наши штурмовые подразделения значительно сократили это расстояние. Сейчас оно составляет 4,7 километров до окраин города.
При этом до центра Славянска нужно пройти 13-14 километров. Город находится в низине, поэтому российская армия, продвигаясь, старается брать высоты, окружающие населённый пункт. В свою очередь до Краматорска осталось 5 -7 километров, до Дружковки – 5,1 километра.
После освобождения Константиновки наши штурмовые группы цепляются за окраины Алексеево-Дружковки и Дружковки. Скоро развернутся бои в этих населённых пунктах – после падения Дружковки путь на Краматорск будет открыт с юга.
О трудностях освобождения Славянска и Краматорска изданию Украина.ру рассказал оборонявший Славянск в 2014 году командир одного из подразделений бригады Святого Георгия – Вадим Погодин с позывным "Керчь". Сейчас он воюет на этом направлении.
10 июля, 17:39
Краматорск и Славянск возьмем к весне 2027 года, если изолируем его и будем скидывать туда что-то тяжелое
Краматорск – достаточно большой город, ВСУ очень мощно его укрепили. Поэтому для его освобождения, считает Погодин, нужно применять особенные инструменты: например, "Орешник" или вакуумное оружие.
По его словам, Краматорск ещё с советских времен называли городом 13 светофоров: с севера на юг его перерезает трасса, ведущая в Донецк, и делит населённый пункт пополам. Потом один светофор убрали, потому что 13 – несчастливое число.
"Сторона, которая выходит на Харьковскую и Днепропетровскую области – это сплошные заводы: Новокраматорский машиностроительный (НКМЗ), Краматорский завод тяжелого станкостроения (КЗТС), Старокраматорский машиностроительный (СКМЗ), Краматорский металлургический (КМЗ). Они все идут в ряд, сплошной стеной. Они и так были как крепости со своими подвалами и укрытиями – на случай атомной войны. Как "Азовсталь". А ВСУ там ещё и переходы сделали между ними, плюс всё бетоном за 12 лет залили. Поэтому без "Орешника" – никак", – говорит "Керчь".
Вторая половина, выходящая на ЛНР, –это сплошные советские панельки и хрущевки, среди которых тоже оборудованы разные укрепления. При этом не стоит забывать и о Краматорской ТЭЦ, призывает Погодин.
Между Славянском и Краматорском находится гора Карачун, высота которой – 168 метров. Учитывая, что высота Краматорска – 120-140 метров, а Славянска – от 74 до 110 метров, эти два города смогут простреливаться украинской артиллерией, когда российские штурмовых группы зайдут в эти населённые пункты.
"Мы в 2014 году не смогли удержать Карачун, поэтому они (ВСУ – Ред.) смогли нас тогда кошмарить в Славянске. В самом Славянске есть собственная ТЭЦ, которую мы уже начали обстреливать, есть Славянский завод тяжелого машиностроения. В своё время в его подвалах находился штаб Моторолы, который защищал Николаевку. Сейчас там всё в развалинах, но подвалы и переходы еще остались. На севере города – хвойные леса. В общем, нам будет трудно", - констатирует Погодин.
Работа артиллерийского расчета Мста-С группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
3 августа, 16:20
Евсеев: ВС РФ обходят Славянск и Краматорск — Дружковка падёт в ближайшее времяРоссийские войска обходят Славянск и Краматорск с флангов, перерезая коммуникации ВСУ. Освобождение Дружковки ожидается в ближайшее время, а взятие Красного Лимана позволит перерезать связь между Донбассом и Харьковом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
Сейчас, продолжает он, ситуация развивается по классической схеме: российская армия изолирует противника, трассы перекрывают наши беспилотники, чтобы отрезать украинскую армию от снабжения.
А бои уже идут на подступах к Славянску – речь о посёлке Николаевка, который защищает 81-я аэромобильная бригада ВСУ. Освобождение Николаевки откроет путь непосредственно на Славянск.
Смотрите видео интервью одного из командиров бригады Святого Георгия, которая воюет на Краматорско-Славянском направлении, которое взял Александр Чаленко Краматорск и Славянск возьмем к весне 2027 года, если изолируем его и будем скидывать туда что-то тяжелое
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСлавянскКраматорскДружковкаДНРНовороссияДонбассАлександр Чаленко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:46Украина предложила России взаимно остановить атаки на Чёрном море
21:20Немецкие СМИ: энергоколлапс может сделать города Украины непригодными для жизни зимой
21:15Боевик ВСУ перепутал дорогу и вышел на позиции ВС РФ в Запорожской области
20:55Лавров предупредил ЕС о выборе очень опасной стези
20:50Лавров: киевский режим теряет территории и перешел к террористическим методам
20:34За 12 часов ПВО уничтожила 196 украинских беспилотников над регионами России
20:31Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру
20:12Украинские необандеровцы борьбой с советским и русским подтверждают актуальность задач СВО - МИД РФ
19:46Губернатор и парламентарий обсудили опыт Курской области в поддержке участников СВО
19:37"Криминальный беспредел": дипломаты присмотрелись к антиправославным гонениям киевского режима
19:3413 августа 2026 года, вечерний эфир
19:16Бедность на Украине резко выросла - как и капиталы Зеленского со товарищи
18:58"Пляски на костях": в МИД РФ присмотрелись к перезахоронению украинских коллаборационистов
18:33В МИД РФ рассказали об участии НАТО в СВО и наёмниках ВСУ
18:15Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке
18:10Киевский режим угрожает миру, слабеет и теряет способность противостоять России - МИД РФ
18:06Алехин: Российские войска загоняют 159-ю бригаду ВСУ в котёл под Волчанском
17:55"Он что, вообще, гнида, охренел?" - украинцы отреагировали на забавы Зеленского
17:42Ни Вашингтон, ни Киев не информировали Москву о новом "плане Зеленского" - МИД РФ
17:37Эксперт: Войскам беспилотных систем нужна компьютеризация и единая система управления боем
Лента новостейМолния