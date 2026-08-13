https://ukraina.ru/20260813/12-let-zalivali-betonom-kak-rossiyskaya-armiya-mozhet-osvobodit-slavyansk-i-kramatorsk-1082459680.html

"12 лет заливали бетоном": как российская армия может освободить Славянск и Краматорск

"12 лет заливали бетоном": как российская армия может освободить Славянск и Краматорск - 13.08.2026 Украина.ру

"12 лет заливали бетоном": как российская армия может освободить Славянск и Краматорск

Без "Орешника" или вакуумного оружия Краматорско-Славянскую агломерацию взять будет трудно, считает один из командиров, воюющих на этом направлении – Вадим Погодин с позывным "Керчь". Он оборонял Славянск в 2014 году

2026-08-13T16:27

2026-08-13T16:27

2026-08-13T16:27

эксклюзив

славянск

краматорск

дружковка

днр

новороссия

донбасс

александр чаленко

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Российская армия продолжает охватывать Краматорско-Славянскую городскую агломерацию – оставшуюся территорию ДНР, которая еще остаётся подконтрольна Украине. Это север Республики. В агломерацию также входят Дружковка, расположенная к югу от Краматорска, и Красный Лиман (уже на 85% контролируется российской армией) – к северо-востоку от Славянска.В конце июня Владимир Путин на мероприятии, посвящённом ситуации в зоне СВО, говорил, что до Славянска нашим войска осталось пройти 8-9 километров. А за минувшие полтора месяца наши штурмовые подразделения значительно сократили это расстояние. Сейчас оно составляет 4,7 километров до окраин города. При этом до центра Славянска нужно пройти 13-14 километров. Город находится в низине, поэтому российская армия, продвигаясь, старается брать высоты, окружающие населённый пункт. В свою очередь до Краматорска осталось 5 -7 километров, до Дружковки – 5,1 километра.После освобождения Константиновки наши штурмовые группы цепляются за окраины Алексеево-Дружковки и Дружковки. Скоро развернутся бои в этих населённых пунктах – после падения Дружковки путь на Краматорск будет открыт с юга.О трудностях освобождения Славянска и Краматорска изданию Украина.ру рассказал оборонявший Славянск в 2014 году командир одного из подразделений бригады Святого Георгия – Вадим Погодин с позывным "Керчь". Сейчас он воюет на этом направлении.Краматорск – достаточно большой город, ВСУ очень мощно его укрепили. Поэтому для его освобождения, считает Погодин, нужно применять особенные инструменты: например, "Орешник" или вакуумное оружие. По его словам, Краматорск ещё с советских времен называли городом 13 светофоров: с севера на юг его перерезает трасса, ведущая в Донецк, и делит населённый пункт пополам. Потом один светофор убрали, потому что 13 – несчастливое число. "Сторона, которая выходит на Харьковскую и Днепропетровскую области – это сплошные заводы: Новокраматорский машиностроительный (НКМЗ), Краматорский завод тяжелого станкостроения (КЗТС), Старокраматорский машиностроительный (СКМЗ), Краматорский металлургический (КМЗ). Они все идут в ряд, сплошной стеной. Они и так были как крепости со своими подвалами и укрытиями – на случай атомной войны. Как "Азовсталь". А ВСУ там ещё и переходы сделали между ними, плюс всё бетоном за 12 лет залили. Поэтому без "Орешника" – никак", – говорит "Керчь".Вторая половина, выходящая на ЛНР, –это сплошные советские панельки и хрущевки, среди которых тоже оборудованы разные укрепления. При этом не стоит забывать и о Краматорской ТЭЦ, призывает Погодин. Между Славянском и Краматорском находится гора Карачун, высота которой – 168 метров. Учитывая, что высота Краматорска – 120-140 метров, а Славянска – от 74 до 110 метров, эти два города смогут простреливаться украинской артиллерией, когда российские штурмовых группы зайдут в эти населённые пункты."Мы в 2014 году не смогли удержать Карачун, поэтому они (ВСУ – Ред.) смогли нас тогда кошмарить в Славянске. В самом Славянске есть собственная ТЭЦ, которую мы уже начали обстреливать, есть Славянский завод тяжелого машиностроения. В своё время в его подвалах находился штаб Моторолы, который защищал Николаевку. Сейчас там всё в развалинах, но подвалы и переходы еще остались. На севере города – хвойные леса. В общем, нам будет трудно", - констатирует Погодин.Сейчас, продолжает он, ситуация развивается по классической схеме: российская армия изолирует противника, трассы перекрывают наши беспилотники, чтобы отрезать украинскую армию от снабжения. А бои уже идут на подступах к Славянску – речь о посёлке Николаевка, который защищает 81-я аэромобильная бригада ВСУ. Освобождение Николаевки откроет путь непосредственно на Славянск.Смотрите видео интервью одного из командиров бригады Святого Георгия, которая воюет на Краматорско-Славянском направлении, которое взял Александр Чаленко Краматорск и Славянск возьмем к весне 2027 года, если изолируем его и будем скидывать туда что-то тяжелое

https://ukraina.ru/20260710/kramatorsk-i-slavyansk-vozmem-k-vesne-2027-goda-esli-izoliruem-ee-i-budem-skidyvat-tuda-chto-to-1081345742.html

https://ukraina.ru/20260803/evseev-vs-rf-obkhodyat-slavyansk-i-kramatorsk--druzhkovka-padt-v-blizhayshee-vremya-1082115956.html

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, славянск, краматорск, дружковка, днр, новороссия, донбасс, александр чаленко