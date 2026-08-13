Зачем Зеленский поджигает границы с соседними странами и Россией - 13.08.2026 Украина.ру
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Зачем Зеленский поджигает границы с соседними странами и Россией
Зачем Зеленский поджигает границы с соседними странами и Россией - 13.08.2026 Украина.ру
Зачем Зеленский поджигает границы с соседними странами и Россией
Вот уж действительно: что у умного на уме, то у дурака на языке. К какой категории отнести недопрезидента Украины Владимира Зеленского – дело вкуса, но он... Украина.ру, 13.08.2026
2026-08-13T15:42
2026-08-13T15:42
россия
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
николай стариков
ес
нато
нпз
весь скачко
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Вот уж действительно: что у умного на уме, то у дурака на языке. К какой категории отнести недопрезидента Украины Владимира Зеленского – дело вкуса, но он откровенно сказал, что сегодня ещё более усиленно готовится к войне с Россией..Выступая на Украинском молодёжном форуме в Киеве, Зеленский заявил: готовится взрывать Россию изнутри, нанося удары снаружи. Зачем? Очень просто: "Нужно перенести войну на территорию России, после этого россияне ощутят на себе последствия войны и будут оказывать давление на власть".И невольно Зеленский выдал (подтвердил?) секрет Полишинеля. То, что это не его задумка, а часть хорошо продуманного плана, согласованного между Украиной и её западными спонсорами, кураторами и партнёрами, чтобы "победить Путина". "Мы понимаем, что нам нужно делать. Это совместный план с нашими партнерами о том, как оказывать на него (Путина – Ред.) давление", – сказал украинский нелегитимный. Совмещать удары по российским тылам Зеленский будет с эскалацией конфликта на фронтах СВО, ибо, по его словам, если ситуация на поле боя не будет "достаточно сильной", то диалог превращается в чрезмерные компромиссы, например, в разговоры о мире. А мир Зеленский видит только в победе Украины над Россией. Это его тоже научили говорить на Западе, который тоже видит свой успех исключительно в украинской победе.Вот так сложно закручен этот клубок.И, как теперь становится все понятнее, именно этой глубинной задачей объясняется то, что Зеленский активно и с упорством безумного маньяка ссорится со всеми соседями. Даже с теми, с кем ему не нужно ссориться, потому что они уже давно – члены Евросоюза и НАТО и могут заблокировать украинскую евроинтеграцию. Как Венгрия или Словакия – с недавно присоединившимся к ним Чехией и Польшей.План Запада известен: нанести стратегическое поражение России, чтобы раздерибанить её и захватить несметные ресурсы. Запад давно запланировал войну на истощение, для чего вознамерился максимально обострить обстановку, поджечь противостояния по всему периметру российских границ. По крайней мере, сухопутных. И Украина в этом деле служит Западу инструментом, полигоном и плацдармом. А сама война Украины с Россией – часть грандиозного наступления на Россию и принуждению её к покорности силовым путем.И трагедия Украины – не только в том, что противостояние Запада и России напоминает поединок двух могучих Голиафов, между которыми мечется маленький Давидик из Кривого Рога, возомнивший себя черт знает кем суперзначительным.Ужас Украины в том, что, во-первых, всем уже понятно, какие "голиафы" выходят из американского Дональда Трампа, не говоря уже о европейских Эмманюэле Макроне, Фридрихе Мерце, бывших британских Борисе Джонсоне и Кире Стармере или тем более Кае Каллас или Урсуле фон дер Ляйен.Во-вторых – и в-главных! – никто из западных голиафов и не собирается серьёзно помогать или спасать украинского "Давида". Его просто хотят использовать и утилизировать до последнего украинца, сжечь в этой бойне, а ошмётки выбросить на помойку – за ненадобностью.Но пока до этой задачи относительно далеко Зеленский старается поджигать российские границы, втягивая в это дело всех, кого можно и до кого можно дотянуться, и всеми способами, которые ему подвластны.Уже сейчас понятно, что первыми под удар попали Белоруссия, Польша, Словакия, Венгрия и Румыния через Молдавию. Как минимум, на территорию всех этих стран уже залетали, нанося разрушения, украинские ракеты, который Киев с упорством идиота выдавал за российские. Первой, конечно, Зеленскому поручено всячески провоцировать Белоруссию. Это союзное с Россией государство и естественный буфер между Западом и Россией, которая уже отправила белорусам и тактическое ядерное оружие, и "Орешники", и прочие военно-оружейные сюрпризы, от которых Украине может стать ой как плохо в случае прямого конфликта.Тем, не менее, Киев угрожает Белоруссии сосредоточением своих войск на границе, вторжением или приграничными конфликтами, рецидивами экологической катастрофы, связанной с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, ракетно-дроновыми ударами по социальной и энергетической инфраструктуре (в первую очередь по НПЗ). За то, что, как утверждает Киев, Белоруссия помогает России выстоять в топливно-энергетических трудностях, вызванных украинскими ударами по российским тылам.Тревожа остальные страны на свой западной границе и обвиняя в этом Россию, Украина поддерживает там нужный градус русофобии и вольно или невольно готовит из этих стран своих сменщиков, когда сама погибнет в войне с Россией и Западу понадобятся новые сражающиеся с "русским медведем". Задача Украины – втянуть эти страны в непосредственную войну с Россией.Польшу и Румынию Киев обвиняет в том, что недостаточно решительно нападают на Россию, мало участвуют в поставках и производстве оружия, необходимого Украине для войны. Киев прямо требует открыть производство дронов и ракет в этих странах.Венгрию и Словакию – в том, что занимают недостаточно русофобские позиции, пользуются российскими энергоносителями и до сих пор не вводят всех санкций против Москвы.От Молдавии Украина требует военным способом покончить с пророссийскими Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), которая плевать хотела на официальный Кишинёв и его потуги, и Гагаузкой автономией – Гагауз Ери, настроенной пророссийски.Приднестровье для России – следующая цель возможной сухопутной операции по украинский территории, которая отрежет Украину от моря и соединит ПМР с Россией, окончательно избавляя этот анклав от всевозможных блокад. Их в стремлении задушить государственность Тирасполя ему организовывают то Молдавия, то Украина, то они вместе. Сейчас Киев подбивает Кишинев на совместную военную операцию по уничтожению ПМР. А сам Кишинёв вознамерился уничтожить автономию Гагауз Ери, чтобы та не мешала провести межгосударственное объединение Молдавии и Румынии (на самом деле – поглощение Молдавии Румынией).Для этого Кишинёв уже упрятал в тюрьму главу (башкана) Гагаузии Евгению Гуцул и сейчас старается добить ужесточением тюремного режима. При этом Кишинёв хочет отменить конституционные положения об автономии (закон №344 от 23 декабря 1994 года об особом правовом статусе Гагаузии).Еще 9 июля сего года Конституционный суд Молдовы признал неконституционными права Народного собрания Гагаузии (парламента) на формирование местного Центризбиркома и на участие в утверждении территориальных подразделений полиции, Службы информации и безопасности (СИБ) и Управления юстиции Гагаузской автономии.Всё это может втянуть в непосредственную войну с Россией и Молдавию, и Румынию. Ведь на территории ПМР находится контингент российских миротворцев. Как в Грузии, в Южной Осетии в 2008 году.Провоцирует Украина и страны, не имеющие с нею границ: страны Прибалтики, прикаспийские страны — Азербайджан, Армению, Казахстан, Турцию и даже уже воюющий с США Иран, пытаясь разрушить уже сложившуюся энергетическую и прочую логистику. Для этого Украина бьет на Каспии по торговым путям и кораблям, которыми пользуются даже американские нефтяные гиганты, эксплуатирующие Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Если бы не американцы, КТК вполне могла бы ждать судьба взорванных "Северных потоков" на дне Балтики…И что самое удивительное: на этом пути у Украины есть и европейские, и американские покровители среди политиков, которые видят главную угрозу существующему миропорядку в усилении Китая. Как утверждает российские историк и политик Николай Стариков (и многие другие эксперты), именно не допустить Китай на европейские рынки и является одной из задач, которую выполняет сегодня неонацистская Украина, потерявшая берега. Как? Создавая хаос на границах, конфронтацию и приграничные конфликты, что медленно, но уверенно приводит (и может привести ещё больше) к блокировке единственного сухопутного пути в Европу, рабочего для китайских товаров (Китай-Средняя Азия-Каспий или Россия-Белоруссия-Польша-другие страны Евросоюз).Тот же Стариков настаивает, что, исходя из задачи глобалистов не просто устраивать войны, а контролировать торговые пути, Украина Зеленского делает всё, чтобы ни один китайский товар не попал в Европу. Создаются заслоны в три этапа: 1) война в самой Украине, перекрывающая и прерывающая существующие пути; 2) угроза вторжения в Белоруссию, тоже дополнительного перерезающего логистику; 3) конфликт уже с Польшей, если не получится заварушка в Белоруссии. Недёшево, но зато сердито, действенно и по-деловому многослойно.Понятно же, что Китай сегодня — один из ключевых игроков, которые противостоят США и западному глобализму. Наряду с Россией. А единственный сухопутный путь, по которому идут китайские товары в Европу, проходит через территорию Польши и Белоруссии, пройдя Россию.Вот этот путь и нужно перерезать, ударив и по России, и по Китаю. И дело тут не в невменяемости или смелости Зеленского, а в его с исполнительности как послушной марионетки, получившей заказ – убить "вражескую" логистику.Понимание этой антилогистической антикитайско-антироссийской задачи позволяет видеть истинные причины конфликтов на востоке Европы, и предсказывать дальнейшее развитие событий. Его вряд ли можно назвать безоблачным. Но проинформирован — значит вооружён: на хитрые геополитические выверты винтом есть такие же силки с закоулками здравого смысла…
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https://ukraina.ru/20260813/rossiya-povyshaet-stavki-mirnyy-plan-putina-protiv-mirnogo-plana-zelenskogo-1082452121.html
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россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, николай стариков, ес, нато, нпз, весь скачко, владимир скачко, мнения
Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Николай Стариков, ЕС, НАТО, НПЗ, весь Скачко, Владимир Скачко, Мнения

Зачем Зеленский поджигает границы с соседними странами и Россией

15:42 13.08.2026
 
© Фото : newsbash.ru
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото : newsbash.ru
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Вот уж действительно: что у умного на уме, то у дурака на языке. К какой категории отнести недопрезидента Украины Владимира Зеленского – дело вкуса, но он откровенно сказал, что сегодня ещё более усиленно готовится к войне с Россией..
Выступая на Украинском молодёжном форуме в Киеве, Зеленский заявил: готовится взрывать Россию изнутри, нанося удары снаружи. Зачем? Очень просто: "Нужно перенести войну на территорию России, после этого россияне ощутят на себе последствия войны и будут оказывать давление на власть".
И невольно Зеленский выдал (подтвердил?) секрет Полишинеля. То, что это не его задумка, а часть хорошо продуманного плана, согласованного между Украиной и её западными спонсорами, кураторами и партнёрами, чтобы "победить Путина".
"Мы понимаем, что нам нужно делать. Это совместный план с нашими партнерами о том, как оказывать на него (Путина – Ред.) давление", – сказал украинский нелегитимный.
Совмещать удары по российским тылам Зеленский будет с эскалацией конфликта на фронтах СВО, ибо, по его словам, если ситуация на поле боя не будет "достаточно сильной", то диалог превращается в чрезмерные компромиссы, например, в разговоры о мире. А мир Зеленский видит только в победе Украины над Россией. Это его тоже научили говорить на Западе, который тоже видит свой успех исключительно в украинской победе.
Вот так сложно закручен этот клубок.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2026
3 августа, 18:48
Обманный мир. Почему Трамп и Зеленский почти синхронно захотели миритьсяМир опять забрезжил на планете. Причем с подачи тех, кто играется этим термином, как цыган солнцем, и врёт, как дышит. Два человека друг за другом вдруг захотели слиться в экстазе под сенью мелодии песни о мире
И, как теперь становится все понятнее, именно этой глубинной задачей объясняется то, что Зеленский активно и с упорством безумного маньяка ссорится со всеми соседями. Даже с теми, с кем ему не нужно ссориться, потому что они уже давно – члены Евросоюза и НАТО и могут заблокировать украинскую евроинтеграцию. Как Венгрия или Словакия – с недавно присоединившимся к ним Чехией и Польшей.
План Запада известен: нанести стратегическое поражение России, чтобы раздерибанить её и захватить несметные ресурсы. Запад давно запланировал войну на истощение, для чего вознамерился максимально обострить обстановку, поджечь противостояния по всему периметру российских границ. По крайней мере, сухопутных. И Украина в этом деле служит Западу инструментом, полигоном и плацдармом.
А сама война Украины с Россией – часть грандиозного наступления на Россию и принуждению её к покорности силовым путем.
И трагедия Украины – не только в том, что противостояние Запада и России напоминает поединок двух могучих Голиафов, между которыми мечется маленький Давидик из Кривого Рога, возомнивший себя черт знает кем суперзначительным.
Ужас Украины в том, что, во-первых, всем уже понятно, какие "голиафы" выходят из американского Дональда Трампа, не говоря уже о европейских Эмманюэле Макроне, Фридрихе Мерце, бывших британских Борисе Джонсоне и Кире Стармере или тем более Кае Каллас или Урсуле фон дер Ляйен.
Во-вторых – и в-главных! – никто из западных голиафов и не собирается серьёзно помогать или спасать украинского "Давида". Его просто хотят использовать и утилизировать до последнего украинца, сжечь в этой бойне, а ошмётки выбросить на помойку – за ненадобностью.
Но пока до этой задачи относительно далеко Зеленский старается поджигать российские границы, втягивая в это дело всех, кого можно и до кого можно дотянуться, и всеми способами, которые ему подвластны.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2026
Вчера, 08:20
Кто положит конец власти Зеленского, когда рухнет Украина и что станет спусковым крючком – КолташовЭкономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал причины бюджетного скандала в ЕС
Уже сейчас понятно, что первыми под удар попали Белоруссия, Польша, Словакия, Венгрия и Румыния через Молдавию. Как минимум, на территорию всех этих стран уже залетали, нанося разрушения, украинские ракеты, который Киев с упорством идиота выдавал за российские.
Первой, конечно, Зеленскому поручено всячески провоцировать Белоруссию. Это союзное с Россией государство и естественный буфер между Западом и Россией, которая уже отправила белорусам и тактическое ядерное оружие, и "Орешники", и прочие военно-оружейные сюрпризы, от которых Украине может стать ой как плохо в случае прямого конфликта.
Тем, не менее, Киев угрожает Белоруссии сосредоточением своих войск на границе, вторжением или приграничными конфликтами, рецидивами экологической катастрофы, связанной с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, ракетно-дроновыми ударами по социальной и энергетической инфраструктуре (в первую очередь по НПЗ). За то, что, как утверждает Киев, Белоруссия помогает России выстоять в топливно-энергетических трудностях, вызванных украинскими ударами по российским тылам.
Тревожа остальные страны на свой западной границе и обвиняя в этом Россию, Украина поддерживает там нужный градус русофобии и вольно или невольно готовит из этих стран своих сменщиков, когда сама погибнет в войне с Россией и Западу понадобятся новые сражающиеся с "русским медведем".
Задача Украины – втянуть эти страны в непосредственную войну с Россией.
Польшу и Румынию Киев обвиняет в том, что недостаточно решительно нападают на Россию, мало участвуют в поставках и производстве оружия, необходимого Украине для войны. Киев прямо требует открыть производство дронов и ракет в этих странах.
Венгрию и Словакию – в том, что занимают недостаточно русофобские позиции, пользуются российскими энергоносителями и до сих пор не вводят всех санкций против Москвы.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сахалинскую область - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
13:16
Россия повышает ставки: мирный план Путина против мирного плана ЗеленскогоВыступая перед моряками Тихоокеанского флота на ракетном крейсере "Варяг", президент России заявил, что страна будет зеркально отвечать на пиратство Запада в мировом океане
От Молдавии Украина требует военным способом покончить с пророссийскими Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), которая плевать хотела на официальный Кишинёв и его потуги, и Гагаузкой автономией – Гагауз Ери, настроенной пророссийски.
Приднестровье для России – следующая цель возможной сухопутной операции по украинский территории, которая отрежет Украину от моря и соединит ПМР с Россией, окончательно избавляя этот анклав от всевозможных блокад. Их в стремлении задушить государственность Тирасполя ему организовывают то Молдавия, то Украина, то они вместе.
Сейчас Киев подбивает Кишинев на совместную военную операцию по уничтожению ПМР. А сам Кишинёв вознамерился уничтожить автономию Гагауз Ери, чтобы та не мешала провести межгосударственное объединение Молдавии и Румынии (на самом деле – поглощение Молдавии Румынией).
Для этого Кишинёв уже упрятал в тюрьму главу (башкана) Гагаузии Евгению Гуцул и сейчас старается добить ужесточением тюремного режима. При этом Кишинёв хочет отменить конституционные положения об автономии (закон №344 от 23 декабря 1994 года об особом правовом статусе Гагаузии).
Еще 9 июля сего года Конституционный суд Молдовы признал неконституционными права Народного собрания Гагаузии (парламента) на формирование местного Центризбиркома и на участие в утверждении территориальных подразделений полиции, Службы информации и безопасности (СИБ) и Управления юстиции Гагаузской автономии.
Всё это может втянуть в непосредственную войну с Россией и Молдавию, и Румынию. Ведь на территории ПМР находится контингент российских миротворцев. Как в Грузии, в Южной Осетии в 2008 году.
Провоцирует Украина и страны, не имеющие с нею границ: страны Прибалтики, прикаспийские страны — Азербайджан, Армению, Казахстан, Турцию и даже уже воюющий с США Иран, пытаясь разрушить уже сложившуюся энергетическую и прочую логистику. Для этого Украина бьет на Каспии по торговым путям и кораблям, которыми пользуются даже американские нефтяные гиганты, эксплуатирующие Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).
Если бы не американцы, КТК вполне могла бы ждать судьба взорванных "Северных потоков" на дне Балтики…
‼ США и Иран проведут переговоры сегодня во второй половине дня — Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
Вчера, 10:18
Неожиданные геоэкономические результаты агрессии США и Израиля в ИранеРоссия подписала очередную порцию документов по развитию международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" (Санкт-Петербург-Мумбаи) с Бахрейном, Ираном, Афганистаном и Оманом и готовит аналогичные документы с Катаром и Саудовской Аравией
И что самое удивительное: на этом пути у Украины есть и европейские, и американские покровители среди политиков, которые видят главную угрозу существующему миропорядку в усилении Китая. Как утверждает российские историк и политик Николай Стариков (и многие другие эксперты), именно не допустить Китай на европейские рынки и является одной из задач, которую выполняет сегодня неонацистская Украина, потерявшая берега.
Как? Создавая хаос на границах, конфронтацию и приграничные конфликты, что медленно, но уверенно приводит (и может привести ещё больше) к блокировке единственного сухопутного пути в Европу, рабочего для китайских товаров (Китай-Средняя Азия-Каспий или Россия-Белоруссия-Польша-другие страны Евросоюз).
Тот же Стариков настаивает, что, исходя из задачи глобалистов не просто устраивать войны, а контролировать торговые пути, Украина Зеленского делает всё, чтобы ни один китайский товар не попал в Европу.
Создаются заслоны в три этапа: 1) война в самой Украине, перекрывающая и прерывающая существующие пути; 2) угроза вторжения в Белоруссию, тоже дополнительного перерезающего логистику; 3) конфликт уже с Польшей, если не получится заварушка в Белоруссии. Недёшево, но зато сердито, действенно и по-деловому многослойно.
Понятно же, что Китай сегодня — один из ключевых игроков, которые противостоят США и западному глобализму. Наряду с Россией. А единственный сухопутный путь, по которому идут китайские товары в Европу, проходит через территорию Польши и Белоруссии, пройдя Россию.
Вот этот путь и нужно перерезать, ударив и по России, и по Китаю. И дело тут не в невменяемости или смелости Зеленского, а в его с исполнительности как послушной марионетки, получившей заказ – убить "вражескую" логистику.
Понимание этой антилогистической антикитайско-антироссийской задачи позволяет видеть истинные причины конфликтов на востоке Европы, и предсказывать дальнейшее развитие событий. Его вряд ли можно назвать безоблачным. Но проинформирован — значит вооружён: на хитрые геополитические выверты винтом есть такие же силки с закоулками здравого смысла…
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