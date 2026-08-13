https://ukraina.ru/20260813/zachem-zelenskiy-podzhigaet-granitsy-s-sosednimi-stranami-i-rossiey--1082458063.html

Зачем Зеленский поджигает границы с соседними странами и Россией

Зачем Зеленский поджигает границы с соседними странами и Россией - 13.08.2026 Украина.ру

Зачем Зеленский поджигает границы с соседними странами и Россией

Вот уж действительно: что у умного на уме, то у дурака на языке. К какой категории отнести недопрезидента Украины Владимира Зеленского – дело вкуса, но он... Украина.ру, 13.08.2026

2026-08-13T15:42

2026-08-13T15:42

2026-08-13T15:42

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украина

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владимир зеленский

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Вот уж действительно: что у умного на уме, то у дурака на языке. К какой категории отнести недопрезидента Украины Владимира Зеленского – дело вкуса, но он откровенно сказал, что сегодня ещё более усиленно готовится к войне с Россией..Выступая на Украинском молодёжном форуме в Киеве, Зеленский заявил: готовится взрывать Россию изнутри, нанося удары снаружи. Зачем? Очень просто: "Нужно перенести войну на территорию России, после этого россияне ощутят на себе последствия войны и будут оказывать давление на власть".И невольно Зеленский выдал (подтвердил?) секрет Полишинеля. То, что это не его задумка, а часть хорошо продуманного плана, согласованного между Украиной и её западными спонсорами, кураторами и партнёрами, чтобы "победить Путина". "Мы понимаем, что нам нужно делать. Это совместный план с нашими партнерами о том, как оказывать на него (Путина – Ред.) давление", – сказал украинский нелегитимный. Совмещать удары по российским тылам Зеленский будет с эскалацией конфликта на фронтах СВО, ибо, по его словам, если ситуация на поле боя не будет "достаточно сильной", то диалог превращается в чрезмерные компромиссы, например, в разговоры о мире. А мир Зеленский видит только в победе Украины над Россией. Это его тоже научили говорить на Западе, который тоже видит свой успех исключительно в украинской победе.Вот так сложно закручен этот клубок.И, как теперь становится все понятнее, именно этой глубинной задачей объясняется то, что Зеленский активно и с упорством безумного маньяка ссорится со всеми соседями. Даже с теми, с кем ему не нужно ссориться, потому что они уже давно – члены Евросоюза и НАТО и могут заблокировать украинскую евроинтеграцию. Как Венгрия или Словакия – с недавно присоединившимся к ним Чехией и Польшей.План Запада известен: нанести стратегическое поражение России, чтобы раздерибанить её и захватить несметные ресурсы. Запад давно запланировал войну на истощение, для чего вознамерился максимально обострить обстановку, поджечь противостояния по всему периметру российских границ. По крайней мере, сухопутных. И Украина в этом деле служит Западу инструментом, полигоном и плацдармом. А сама война Украины с Россией – часть грандиозного наступления на Россию и принуждению её к покорности силовым путем.И трагедия Украины – не только в том, что противостояние Запада и России напоминает поединок двух могучих Голиафов, между которыми мечется маленький Давидик из Кривого Рога, возомнивший себя черт знает кем суперзначительным.Ужас Украины в том, что, во-первых, всем уже понятно, какие "голиафы" выходят из американского Дональда Трампа, не говоря уже о европейских Эмманюэле Макроне, Фридрихе Мерце, бывших британских Борисе Джонсоне и Кире Стармере или тем более Кае Каллас или Урсуле фон дер Ляйен.Во-вторых – и в-главных! – никто из западных голиафов и не собирается серьёзно помогать или спасать украинского "Давида". Его просто хотят использовать и утилизировать до последнего украинца, сжечь в этой бойне, а ошмётки выбросить на помойку – за ненадобностью.Но пока до этой задачи относительно далеко Зеленский старается поджигать российские границы, втягивая в это дело всех, кого можно и до кого можно дотянуться, и всеми способами, которые ему подвластны.Уже сейчас понятно, что первыми под удар попали Белоруссия, Польша, Словакия, Венгрия и Румыния через Молдавию. Как минимум, на территорию всех этих стран уже залетали, нанося разрушения, украинские ракеты, который Киев с упорством идиота выдавал за российские. Первой, конечно, Зеленскому поручено всячески провоцировать Белоруссию. Это союзное с Россией государство и естественный буфер между Западом и Россией, которая уже отправила белорусам и тактическое ядерное оружие, и "Орешники", и прочие военно-оружейные сюрпризы, от которых Украине может стать ой как плохо в случае прямого конфликта.Тем, не менее, Киев угрожает Белоруссии сосредоточением своих войск на границе, вторжением или приграничными конфликтами, рецидивами экологической катастрофы, связанной с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, ракетно-дроновыми ударами по социальной и энергетической инфраструктуре (в первую очередь по НПЗ). За то, что, как утверждает Киев, Белоруссия помогает России выстоять в топливно-энергетических трудностях, вызванных украинскими ударами по российским тылам.Тревожа остальные страны на свой западной границе и обвиняя в этом Россию, Украина поддерживает там нужный градус русофобии и вольно или невольно готовит из этих стран своих сменщиков, когда сама погибнет в войне с Россией и Западу понадобятся новые сражающиеся с "русским медведем". Задача Украины – втянуть эти страны в непосредственную войну с Россией.Польшу и Румынию Киев обвиняет в том, что недостаточно решительно нападают на Россию, мало участвуют в поставках и производстве оружия, необходимого Украине для войны. Киев прямо требует открыть производство дронов и ракет в этих странах.Венгрию и Словакию – в том, что занимают недостаточно русофобские позиции, пользуются российскими энергоносителями и до сих пор не вводят всех санкций против Москвы.От Молдавии Украина требует военным способом покончить с пророссийскими Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), которая плевать хотела на официальный Кишинёв и его потуги, и Гагаузкой автономией – Гагауз Ери, настроенной пророссийски.Приднестровье для России – следующая цель возможной сухопутной операции по украинский территории, которая отрежет Украину от моря и соединит ПМР с Россией, окончательно избавляя этот анклав от всевозможных блокад. Их в стремлении задушить государственность Тирасполя ему организовывают то Молдавия, то Украина, то они вместе. Сейчас Киев подбивает Кишинев на совместную военную операцию по уничтожению ПМР. А сам Кишинёв вознамерился уничтожить автономию Гагауз Ери, чтобы та не мешала провести межгосударственное объединение Молдавии и Румынии (на самом деле – поглощение Молдавии Румынией).Для этого Кишинёв уже упрятал в тюрьму главу (башкана) Гагаузии Евгению Гуцул и сейчас старается добить ужесточением тюремного режима. При этом Кишинёв хочет отменить конституционные положения об автономии (закон №344 от 23 декабря 1994 года об особом правовом статусе Гагаузии).Еще 9 июля сего года Конституционный суд Молдовы признал неконституционными права Народного собрания Гагаузии (парламента) на формирование местного Центризбиркома и на участие в утверждении территориальных подразделений полиции, Службы информации и безопасности (СИБ) и Управления юстиции Гагаузской автономии.Всё это может втянуть в непосредственную войну с Россией и Молдавию, и Румынию. Ведь на территории ПМР находится контингент российских миротворцев. Как в Грузии, в Южной Осетии в 2008 году.Провоцирует Украина и страны, не имеющие с нею границ: страны Прибалтики, прикаспийские страны — Азербайджан, Армению, Казахстан, Турцию и даже уже воюющий с США Иран, пытаясь разрушить уже сложившуюся энергетическую и прочую логистику. Для этого Украина бьет на Каспии по торговым путям и кораблям, которыми пользуются даже американские нефтяные гиганты, эксплуатирующие Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Если бы не американцы, КТК вполне могла бы ждать судьба взорванных "Северных потоков" на дне Балтики…И что самое удивительное: на этом пути у Украины есть и европейские, и американские покровители среди политиков, которые видят главную угрозу существующему миропорядку в усилении Китая. Как утверждает российские историк и политик Николай Стариков (и многие другие эксперты), именно не допустить Китай на европейские рынки и является одной из задач, которую выполняет сегодня неонацистская Украина, потерявшая берега. Как? Создавая хаос на границах, конфронтацию и приграничные конфликты, что медленно, но уверенно приводит (и может привести ещё больше) к блокировке единственного сухопутного пути в Европу, рабочего для китайских товаров (Китай-Средняя Азия-Каспий или Россия-Белоруссия-Польша-другие страны Евросоюз).Тот же Стариков настаивает, что, исходя из задачи глобалистов не просто устраивать войны, а контролировать торговые пути, Украина Зеленского делает всё, чтобы ни один китайский товар не попал в Европу. Создаются заслоны в три этапа: 1) война в самой Украине, перекрывающая и прерывающая существующие пути; 2) угроза вторжения в Белоруссию, тоже дополнительного перерезающего логистику; 3) конфликт уже с Польшей, если не получится заварушка в Белоруссии. Недёшево, но зато сердито, действенно и по-деловому многослойно.Понятно же, что Китай сегодня — один из ключевых игроков, которые противостоят США и западному глобализму. Наряду с Россией. А единственный сухопутный путь, по которому идут китайские товары в Европу, проходит через территорию Польши и Белоруссии, пройдя Россию.Вот этот путь и нужно перерезать, ударив и по России, и по Китаю. И дело тут не в невменяемости или смелости Зеленского, а в его с исполнительности как послушной марионетки, получившей заказ – убить "вражескую" логистику.Понимание этой антилогистической антикитайско-антироссийской задачи позволяет видеть истинные причины конфликтов на востоке Европы, и предсказывать дальнейшее развитие событий. Его вряд ли можно назвать безоблачным. Но проинформирован — значит вооружён: на хитрые геополитические выверты винтом есть такие же силки с закоулками здравого смысла…

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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