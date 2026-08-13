"Он что, вообще, гнида, охренел?" - украинцы отреагировали на забавы Зеленского - 13.08.2026 Украина.ру
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"Он что, вообще, гнида, охренел?" - украинцы отреагировали на забавы Зеленского
"Он что, вообще, гнида, охренел?" - украинцы отреагировали на забавы Зеленского - 13.08.2026 Украина.ру
"Он что, вообще, гнида, охренел?" - украинцы отреагировали на забавы Зеленского
Владимир Зеленский снова разозлил украинцев - на этот раз жителей Западной Украины. Об этом сообщает 13 августа телеграм-канал RT
2026-08-13T17:55
2026-08-13T17:55
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западная украина
ивано-франковск
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"Главное — шоу сделать, а война — это для нас", "Он что, вообще, гнида, охренел? Люди каждый день из-за него сдыхают, а он играется!", - цитирует телеграм-канал некоторые гневные комментарии.Украинцы обрушились на Зеленского с критикой и оскорблениями в комментариях к постам местных СМИ по итогам опубликованного видео из Ивано-Франковска. Глава киевского режима развлекался в центре реабилитации - там он на камеру качал бицепсы, играл в настольный теннис и стрелял из лука.Под видео с поднятием Зеленским штанги один из комментаторов оставил запись с сожалением по поводу того, что шоумена ею не придавило. "Зеленый мерзавец" - один из не самых резких эпитетов, которыми соотечественники наградили Зеленского. Незадолго до этого Зеленский отвёл себе 40 дней на принуждение России к принятию его условий и, по итогам, признал фиаско. Затем он заявил про некий новый "план" урегулирования военного конфликта, который якобы представлен на рассмотрение в Белый дом, отказавшись сообщать содержание этого документа.Новости на эту тему: Ни Вашингтон, ни Киев не информировали Москву о новом "плане Зеленского" - МИД РФАктуальное интервью: Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронтеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, западная украина, ивано-франковск, владимир зеленский, rt, новости сво, шоу
Новости, Россия, Западная Украина, Ивано-Франковск, Владимир Зеленский, RT, новости СВО, шоу

"Он что, вообще, гнида, охренел?" - украинцы отреагировали на забавы Зеленского

17:55 13.08.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский снова разозлил украинцев - на этот раз жителей Западной Украины. Об этом сообщает 13 августа телеграм-канал RT
"Главное — шоу сделать, а война — это для нас", "Он что, вообще, гнида, охренел? Люди каждый день из-за него сдыхают, а он играется!", - цитирует телеграм-канал некоторые гневные комментарии.
Украинцы обрушились на Зеленского с критикой и оскорблениями в комментариях к постам местных СМИ по итогам опубликованного видео из Ивано-Франковска. Глава киевского режима развлекался в центре реабилитации - там он на камеру качал бицепсы, играл в настольный теннис и стрелял из лука.
Под видео с поднятием Зеленским штанги один из комментаторов оставил запись с сожалением по поводу того, что шоумена ею не придавило.
"Зеленый мерзавец" - один из не самых резких эпитетов, которыми соотечественники наградили Зеленского.
Незадолго до этого Зеленский отвёл себе 40 дней на принуждение России к принятию его условий и, по итогам, признал фиаско. Затем он заявил про некий новый "план" урегулирования военного конфликта, который якобы представлен на рассмотрение в Белый дом, отказавшись сообщать содержание этого документа.
Новости на эту тему: Ни Вашингтон, ни Киев не информировали Москву о новом "плане Зеленского" - МИД РФ
Актуальное интервью: Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте
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