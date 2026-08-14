Школьные учебники в Молдавии героизируют фашистских преступников — МИД ПМР - 14.08.2026 Украина.ру
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Школьные учебники в Молдавии героизируют фашистских преступников — МИД ПМР
Школьные учебники в Молдавии героизируют фашистских преступников — МИД ПМР - 14.08.2026 Украина.ру
Школьные учебники в Молдавии героизируют фашистских преступников — МИД ПМР
Учебники истории и образовательные программы для школ Молдавии содержат оценки, рассчитанные на реабилитацию военного преступника Иона Антонеску и его приспешников, заявили в министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом в ночь на 14 августа пишет РИА Новости
2026-08-14T01:14
2026-08-14T01:14
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Новый учебник по истории для 9-х классов молдавских школ утверждает, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне фашистской Германии, якобы стала благом для экономики республики, выяснило агентство.По утверждению министра образования Молдавии Дана Перчуна, новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Однако общественность выразила возмущение в связи с тем, что в молдавских учебниках "История румын" содержатся тезисы, героизирующие нацизм, а еврейская община через суд потребовала от властей страны изъять учебник из образовательного процесса."О правовых последствиях стоит задуматься именно Молдове, образовательные программы и школьные учебники которой формируют реабилитирующий образ осужденного военного преступника Иона Антонеску и его приспешников, маскируют правду о чудовищных преступлениях немецко-румынской оккупационной администрации, скрывают масштабы трагедии Холокоста", — говорится в комментарии МИД ПМР, размещённом на сайте ведомства.Отмечается, что подобными действиями Молдавии прямо нарушают международное право, включая Нюрнбергские принципы, Конвенцию ООН о предупреждении преступления геноцида, резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркивающую обязанность государств обеспечивать объективное и достоверное преподавание его истории."Напомним, что проводимая Кишинёвом героизация нацистских преступников запрещена законодательством самой Румынии, где... запрещены публичное продвижение культа лиц, осужденных за преступления против мира, геноцид, преступления против человечности и военные преступления, а также отрицание, оправдание и минимизация Холокоста", — подчёркивается в сообщении.Политика "беспамятства", направленная на переписывание истории, проводится в Молдавии после прихода к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду. В частности, были приняты законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.Подробнее о враждебных России шагах молдавских властей - в публикации "Часть военной инфраструктуры Украины": Додон заявил об опасности втягивания Молдавии в конфликт.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Молдавия, ПМР, МИД, нацизм, фашизм, реабилитация, Румыния, Украина, Россия, неонацисты, Русофобия, Великая Отечественная война, История, Школа, дезинформация, образование, ООН, Германия

Школьные учебники в Молдавии героизируют фашистских преступников — МИД ПМР

01:14 14.08.2026
 
© commons.wikimedia.orgИон Антонеску и Адольф Гитлер. Мюнхен, 10 июня 1941 года
Ион Антонеску и Адольф Гитлер. Мюнхен, 10 июня 1941 года - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© commons.wikimedia.org
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Учебники истории и образовательные программы для школ Молдавии содержат оценки, рассчитанные на реабилитацию военного преступника Иона Антонеску и его приспешников, заявили в министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом в ночь на 14 августа пишет РИА Новости
Новый учебник по истории для 9-х классов молдавских школ утверждает, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне фашистской Германии, якобы стала благом для экономики республики, выяснило агентство.
По утверждению министра образования Молдавии Дана Перчуна, новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Однако общественность выразила возмущение в связи с тем, что в молдавских учебниках "История румын" содержатся тезисы, героизирующие нацизм, а еврейская община через суд потребовала от властей страны изъять учебник из образовательного процесса.
"О правовых последствиях стоит задуматься именно Молдове, образовательные программы и школьные учебники которой формируют реабилитирующий образ осужденного военного преступника Иона Антонеску и его приспешников, маскируют правду о чудовищных преступлениях немецко-румынской оккупационной администрации, скрывают масштабы трагедии Холокоста", — говорится в комментарии МИД ПМР, размещённом на сайте ведомства.
Отмечается, что подобными действиями Молдавии прямо нарушают международное право, включая Нюрнбергские принципы, Конвенцию ООН о предупреждении преступления геноцида, резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркивающую обязанность государств обеспечивать объективное и достоверное преподавание его истории.
"Напомним, что проводимая Кишинёвом героизация нацистских преступников запрещена законодательством самой Румынии, где... запрещены публичное продвижение культа лиц, осужденных за преступления против мира, геноцид, преступления против человечности и военные преступления, а также отрицание, оправдание и минимизация Холокоста", — подчёркивается в сообщении.
Политика "беспамятства", направленная на переписывание истории, проводится в Молдавии после прихода к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду. В частности, были приняты законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.
Подробнее о враждебных России шагах молдавских властей - в публикации "Часть военной инфраструктуры Украины": Додон заявил об опасности втягивания Молдавии в конфликт.
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