https://ukraina.ru/20260813/ukrainskogo-pogranichnika-arestovali-za-korruptsiyu-i-pornografiyu-1082471087.html
Украинского пограничника арестовали за коррупцию и порнографию
Украинского пограничника арестовали за коррупцию и порнографию - 13.08.2026 Украина.ру
Украинского пограничника арестовали за коррупцию и порнографию
Во Львовской области задержан украинский пограничник, который требовал с мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу в Польшу, по 30 тысяч долларов. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-13T23:04
2026-08-13T23:04
2026-08-13T23:04
вооруженные силы украины
украина
львовская область
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тцк
украина.ру
новости
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Помимо коррупционной статьи, ему вменяют распространение порнографических фотографий и видео среди знакомых. При обыске у него также обнаружили ручную гранату.Ранее председатель врачебной комиссии территориального центра комплектования Ирина Ковпанец, признавшая годным к службе инвалида весом 200 кг, за время работы в комиссии приобрела автомобиль за 1 миллион гривен и квартиру под Киевом стоимостью 3 миллиона гривен. У её мужа появился электромобиль стоимостью 1,7 миллиона гривен, при этом он получил по программе "Зимней поддержки" 2 тысячи гривен.Руководитель Закарпатского областного военкомата был отстранен от должности по решению главнокомандующего ВСУ - Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
вооруженные силы украины, украина, львовская область, польша, тцк, украина.ру, новости
Вооруженные силы Украины, Украина, Львовская область, Польша, ТЦК, Украина.ру, Новости
Украинского пограничника арестовали за коррупцию и порнографию
Во Львовской области задержан украинский пограничник, который требовал с мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу в Польшу, по 30 тысяч долларов. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
Помимо коррупционной статьи, ему вменяют распространение порнографических фотографий и видео среди знакомых.
При обыске у него также обнаружили ручную гранату.
Ранее председатель врачебной комиссии территориального центра комплектования Ирина Ковпанец, признавшая годным к службе инвалида весом 200 кг, за время работы в комиссии приобрела автомобиль за 1 миллион гривен и квартиру под Киевом стоимостью 3 миллиона гривен.
У её мужа появился электромобиль стоимостью 1,7 миллиона гривен, при этом он получил по программе "Зимней поддержки" 2 тысячи гривен.
Руководитель Закарпатского областного военкомата был отстранен от должности по решению главнокомандующего ВСУ - Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.