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Украинского пограничника арестовали за коррупцию и порнографию

Украинского пограничника арестовали за коррупцию и порнографию - 13.08.2026 Украина.ру

Украинского пограничника арестовали за коррупцию и порнографию

Во Львовской области задержан украинский пограничник, который требовал с мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу в Польшу, по 30 тысяч долларов. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-13T23:04

2026-08-13T23:04

2026-08-13T23:04

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Помимо коррупционной статьи, ему вменяют распространение порнографических фотографий и видео среди знакомых. При обыске у него также обнаружили ручную гранату.Ранее председатель врачебной комиссии территориального центра комплектования Ирина Ковпанец, признавшая годным к службе инвалида весом 200 кг, за время работы в комиссии приобрела автомобиль за 1 миллион гривен и квартиру под Киевом стоимостью 3 миллиона гривен. У её мужа появился электромобиль стоимостью 1,7 миллиона гривен, при этом он получил по программе "Зимней поддержки" 2 тысячи гривен.Руководитель Закарпатского областного военкомата был отстранен от должности по решению главнокомандующего ВСУ - Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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вооруженные силы украины, украина, львовская область, польша, тцк, украина.ру, новости