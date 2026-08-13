В Харькове мужчина продавал оружие всем желающим - 13.08.2026 Украина.ру
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В Харькове мужчина продавал оружие всем желающим
В Харькове мужчина продавал оружие всем желающим - 13.08.2026 Украина.ру
В Харькове мужчина продавал оружие всем желающим
В Харькове задержан 33-летний местный житель, торговавший оружием. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-13T23:50
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При нём обнаружили один автомат АК-12, три автомата АК-74, пять осколочных гранат и различные виды детонаторов. Суд назначил ему залог в размере 250 тысяч гривен (468 тысяч рублей).Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило об изъятии у военнослужащих украинской армии 700 боеприпасов, около 1,2 тонны пластикового взрывчатого вещества и четырех единиц противотанкового вооружения. Общая стоимость изъятого превысила 2 миллиона гривен - ГБР Украины подозревает троих ВСУшников в продаже грузовика с оружием и взрывчаткой.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Харьков, Украина, Россия, Новости

В Харькове мужчина продавал оружие всем желающим

23:50 13.08.2026 (обновлено: 23:51 13.08.2026)
 
© концерн "Калашников"ППК-20
ППК-20
© концерн "Калашников"
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В Харькове задержан 33-летний местный житель, торговавший оружием. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
При нём обнаружили один автомат АК-12, три автомата АК-74, пять осколочных гранат и различные виды детонаторов.
Суд назначил ему залог в размере 250 тысяч гривен (468 тысяч рублей).
Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило об изъятии у военнослужащих украинской армии 700 боеприпасов, около 1,2 тонны пластикового взрывчатого вещества и четырех единиц противотанкового вооружения.
Общая стоимость изъятого превысила 2 миллиона гривен - ГБР Украины подозревает троих ВСУшников в продаже грузовика с оружием и взрывчаткой.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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