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В Харькове мужчина продавал оружие всем желающим

В Харькове мужчина продавал оружие всем желающим - 13.08.2026 Украина.ру

В Харькове мужчина продавал оружие всем желающим

В Харькове задержан 33-летний местный житель, торговавший оружием. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-13T23:50

2026-08-13T23:50

2026-08-13T23:51

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При нём обнаружили один автомат АК-12, три автомата АК-74, пять осколочных гранат и различные виды детонаторов. Суд назначил ему залог в размере 250 тысяч гривен (468 тысяч рублей).Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило об изъятии у военнослужащих украинской армии 700 боеприпасов, около 1,2 тонны пластикового взрывчатого вещества и четырех единиц противотанкового вооружения. Общая стоимость изъятого превысила 2 миллиона гривен - ГБР Украины подозревает троих ВСУшников в продаже грузовика с оружием и взрывчаткой.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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