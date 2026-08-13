ВСУ убивают пенсионеров в Сумской области, чтобы занять их дома - 13.08.2026 Украина.ру
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ВСУ убивают пенсионеров в Сумской области, чтобы занять их дома
ВСУ убивают пенсионеров в Сумской области, чтобы занять их дома - 13.08.2026 Украина.ру
ВСУ убивают пенсионеров в Сумской области, чтобы занять их дома
Украинские военнослужащие убивают пенсионеров в Большой Писаревке в Сумской области, чтобы занять понравившиеся дома. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-13T22:10
2026-08-13T22:10
вооруженные силы украины
украина
сумская область
новости
россия
мария захарова
украина.ру
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По словам собеседника агентства, украинские националисты крайне негативно относятся к местному населению. В частности, в Большой Писаревке солдаты Вооружённых сил Украины убивают пенсионеров, чтобы банально занять понравившийся националистам дом. Тела убитых мирных жителей чаще всего закапываются прямо во дворах домов, а иногда их сбрасывают в подвалы и погреба.Ранее российские военные взяли в плен боевика Вооружённых сил Украины, который в сумерках перепутал дорогу и вышел на российские позиции в Запорожской области. Стрелок группировки войск "Восток" с позывным Седой рассказал, что боевики ВСУ располагались недалеко от российских позиций. Когда украинский военнослужащий понял, что зашёл не туда, он попытался убежать, но был задержан. После этого пленного передали соответствующим подразделениям.В Министерстве иностранных дел России заявили, что боевики из латиноамериканских наркокартелей зарабатывают наемничеством в ВСУ, а украинские военные инструкторы подрабатывают в "горячих точках" на других континентах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в 2024-2026 годах тысячи мужчин из стран Латинской Америки прошли боевую "обкатку" в составе ВСУ. Многие погибли, некоторые продолжают участвовать в боевых действиях. Киевский режим помог вернуться домой ряду представителей криминалитета, в том числе с опытом управления дронами. Также более 500 украинских инструкторов прибыли в страны Латинской Америки и несколько сотен — на Ближний Восток. Пресса отмечает, что европейские криминальные группировки получили от ВСУ более 5 тысяч ударных БПЛА - Боевик ВСУ перепутал дорогу и вышел на позиции ВС РФ в Запорожской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, украина, сумская область, новости, россия, мария захарова, украина.ру
Вооруженные силы Украины, Украина, Сумская область, Новости, Россия, Мария Захарова, Украина.ру

ВСУ убивают пенсионеров в Сумской области, чтобы занять их дома

22:10 13.08.2026
 
© ФотоКоллаж: ВСУ, люди
Коллаж: ВСУ, люди - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото
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Украинские военнослужащие убивают пенсионеров в Большой Писаревке в Сумской области, чтобы занять понравившиеся дома. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
По словам собеседника агентства, украинские националисты крайне негативно относятся к местному населению.
В частности, в Большой Писаревке солдаты Вооружённых сил Украины убивают пенсионеров, чтобы банально занять понравившийся националистам дом.
Тела убитых мирных жителей чаще всего закапываются прямо во дворах домов, а иногда их сбрасывают в подвалы и погреба.
Ранее российские военные взяли в плен боевика Вооружённых сил Украины, который в сумерках перепутал дорогу и вышел на российские позиции в Запорожской области.
Стрелок группировки войск "Восток" с позывным Седой рассказал, что боевики ВСУ располагались недалеко от российских позиций.
Когда украинский военнослужащий понял, что зашёл не туда, он попытался убежать, но был задержан.
После этого пленного передали соответствующим подразделениям.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что боевики из латиноамериканских наркокартелей зарабатывают наемничеством в ВСУ, а украинские военные инструкторы подрабатывают в "горячих точках" на других континентах.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в 2024-2026 годах тысячи мужчин из стран Латинской Америки прошли боевую "обкатку" в составе ВСУ.
Многие погибли, некоторые продолжают участвовать в боевых действиях.
Киевский режим помог вернуться домой ряду представителей криминалитета, в том числе с опытом управления дронами.
Также более 500 украинских инструкторов прибыли в страны Латинской Америки и несколько сотен — на Ближний Восток.
Пресса отмечает, что европейские криминальные группировки получили от ВСУ более 5 тысяч ударных БПЛА - Боевик ВСУ перепутал дорогу и вышел на позиции ВС РФ в Запорожской области.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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