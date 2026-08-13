https://ukraina.ru/20260813/1082455640.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом заставила Драпатого отойти от концепции "гибкой обороны"

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом заставила Драпатого отойти от концепции "гибкой обороны" - 13.08.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом заставила Драпатого отойти от концепции "гибкой обороны"

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-08-13T14:30

2026-08-13T14:30

2026-08-13T14:30

эксклюзив

спецоперация

харьков

россия

харьковская область

геннадий алехин

михаил драпатый

вооруженные силы украины

генштаб

бригада

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Подразделения группировки войск "Север" методично с упорными боями при активной поддержке с воздуха загоняет 159-ю бригаду ВСУ, которая пытается из последних сил держать оборону восточнее Волчанского района, в образовавшийся котёл. Наши штурмовики освободили несколько населённых пунктов на этом участке, что позволило укрепить плацдарм и плотно уничтожать резервы противника, перебрасываемые в этот район, особенно севернее русла реки Плотва.Украинским подразделениям все тяжелее удерживать фронт северо-восточнее Харьковской области. Армейские части "северян" после овладения селом Анискино, совершив стремительный маневр, взяли под контроль Водяное. Наши бойцы за несколько суток смогли прорваться через лесополосы и разгромить район обороны противника, который удерживали подразделения из состава 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинских войск. Особо отличились подразделениями 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии.Теперь для нашей армии открывается хорошая возможность вести наступательные действия в сторону Ольховатки (на окраине селения уже вспыхнули боестолкновения), а это прямой путь к Великому Бурлуку, крупному узлу обороны противника.На соседнем участке наши войска установили контроль над Щербаковкой. Еще месяц назад они на этом участке ворвались в Казачью Лопань. Неоднократные попытки врага контратаковать силами 425-го штурмового полка ВСУ и выдавить российские подразделения к госгранице не увенчались успехом. Киевский режим понес потери, в их числе наиболее подготовленные военнослужащие украинской армии.Щербаковка расположена на склонах одного из отрогов балки Татарка - в одном километре на север от села Кудиевка. На расстоянии километра восточнее проходит автомобильная трасса М-20, соединяющая Белгород и Харьков в двух километрах от границы с Белгородской областью. Таким образом, участок международного автомобильного пункта пропуска "Гоптовка" - под полным контролем российской армии.Стоит особо отметить, что на этом участке к автомобильной трассе М-20 (в районе Щербаковка – Гоптовка) примыкает дорога в направлении Казачьей Лопани, соединявшая рубеж обороны противника Золочев - Казачья Лопань в сторону Харькова. А через рокаду- с расположенным восточнее участком обороны ВСУ по линии Липцы-Большие Проходы-Слатино.Как и предполагалось, подразделения группировки "Север" измотали противника регулярными атаками на разных направлениях участка, вскрывают позиции в полосе обеспечения и на флангах узлов обороны украинских войск, одновременно нанося удары по тыловым базам ВСУ и полностью блокируя их логистику.В дальнейшем "северяне" будут расширять плацдарм Щербаковка на запад и юг, с ликвидацией узла обороны ВСУ Кочубеевка – Шопино. Осознавая свое весьма шаткое, а местами критическое положение, Генштаб ВСУ не отдает приказ на отвод войск. Драпатый уже отошел от тактики "гибкой обороны", о которой много говорил в первые дни назначения на должность главкома. В подразделения украинской армии, по оперативной информации, уже поступила директива, в которой введен запрет на отступление.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20260813/1082436322.html

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эксклюзив, спецоперация, харьков, россия, харьковская область, геннадий алехин, михаил драпатый, вооруженные силы украины, генштаб, бригада