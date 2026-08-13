Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом заставила Драпатого отойти от концепции "гибкой обороны" - 13.08.2026 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом заставила Драпатого отойти от концепции "гибкой обороны"
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом заставила Драпатого отойти от концепции "гибкой обороны" - 13.08.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом заставила Драпатого отойти от концепции "гибкой обороны"
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-08-13T14:30
2026-08-13T14:30
эксклюзив
спецоперация
харьков
россия
харьковская область
геннадий алехин
михаил драпатый
вооруженные силы украины
генштаб
бригада
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Подразделения группировки войск "Север" методично с упорными боями при активной поддержке с воздуха загоняет 159-ю бригаду ВСУ, которая пытается из последних сил держать оборону восточнее Волчанского района, в образовавшийся котёл. Наши штурмовики освободили несколько населённых пунктов на этом участке, что позволило укрепить плацдарм и плотно уничтожать резервы противника, перебрасываемые в этот район, особенно севернее русла реки Плотва.Украинским подразделениям все тяжелее удерживать фронт северо-восточнее Харьковской области. Армейские части "северян" после овладения селом Анискино, совершив стремительный маневр, взяли под контроль Водяное. Наши бойцы за несколько суток смогли прорваться через лесополосы и разгромить район обороны противника, который удерживали подразделения из состава 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинских войск. Особо отличились подразделениями 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии.Теперь для нашей армии открывается хорошая возможность вести наступательные действия в сторону Ольховатки (на окраине селения уже вспыхнули боестолкновения), а это прямой путь к Великому Бурлуку, крупному узлу обороны противника.На соседнем участке наши войска установили контроль над Щербаковкой. Еще месяц назад они на этом участке ворвались в Казачью Лопань. Неоднократные попытки врага контратаковать силами 425-го штурмового полка ВСУ и выдавить российские подразделения к госгранице не увенчались успехом. Киевский режим понес потери, в их числе наиболее подготовленные военнослужащие украинской армии.Щербаковка расположена на склонах одного из отрогов балки Татарка - в одном километре на север от села Кудиевка. На расстоянии километра восточнее проходит автомобильная трасса М-20, соединяющая Белгород и Харьков в двух километрах от границы с Белгородской областью. Таким образом, участок международного автомобильного пункта пропуска "Гоптовка" - под полным контролем российской армии.Стоит особо отметить, что на этом участке к автомобильной трассе М-20 (в районе Щербаковка – Гоптовка) примыкает дорога в направлении Казачьей Лопани, соединявшая рубеж обороны противника Золочев - Казачья Лопань в сторону Харькова. А через рокаду- с расположенным восточнее участком обороны ВСУ по линии Липцы-Большие Проходы-Слатино.Как и предполагалось, подразделения группировки "Север" измотали противника регулярными атаками на разных направлениях участка, вскрывают позиции в полосе обеспечения и на флангах узлов обороны украинских войск, одновременно нанося удары по тыловым базам ВСУ и полностью блокируя их логистику.В дальнейшем "северяне" будут расширять плацдарм Щербаковка на запад и юг, с ликвидацией узла обороны ВСУ Кочубеевка – Шопино. Осознавая свое весьма шаткое, а местами критическое положение, Генштаб ВСУ не отдает приказ на отвод войск. Драпатый уже отошел от тактики "гибкой обороны", о которой много говорил в первые дни назначения на должность главкома. В подразделения украинской армии, по оперативной информации, уже поступила директива, в которой введен запрет на отступление.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260813/1082436322.html
харьков
россия
харьковская область
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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эксклюзив, спецоперация, харьков, россия, харьковская область, геннадий алехин, михаил драпатый, вооруженные силы украины, генштаб, бригада
Эксклюзив, Спецоперация, Харьков, Россия, Харьковская область, Геннадий Алехин, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, Генштаб, бригада

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом заставила Драпатого отойти от концепции "гибкой обороны"

14:30 13.08.2026
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Украина.ру
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Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Подразделения группировки войск "Север" методично с упорными боями при активной поддержке с воздуха загоняет 159-ю бригаду ВСУ, которая пытается из последних сил держать оборону восточнее Волчанского района, в образовавшийся котёл. Наши штурмовики освободили несколько населённых пунктов на этом участке, что позволило укрепить плацдарм и плотно уничтожать резервы противника, перебрасываемые в этот район, особенно севернее русла реки Плотва.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Украинским подразделениям все тяжелее удерживать фронт северо-восточнее Харьковской области. Армейские части "северян" после овладения селом Анискино, совершив стремительный маневр, взяли под контроль Водяное. Наши бойцы за несколько суток смогли прорваться через лесополосы и разгромить район обороны противника, который удерживали подразделения из состава 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинских войск. Особо отличились подразделениями 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии.
Теперь для нашей армии открывается хорошая возможность вести наступательные действия в сторону Ольховатки (на окраине селения уже вспыхнули боестолкновения), а это прямой путь к Великому Бурлуку, крупному узлу обороны противника.
На соседнем участке наши войска установили контроль над Щербаковкой. Еще месяц назад они на этом участке ворвались в Казачью Лопань. Неоднократные попытки врага контратаковать силами 425-го штурмового полка ВСУ и выдавить российские подразделения к госгранице не увенчались успехом. Киевский режим понес потери, в их числе наиболее подготовленные военнослужащие украинской армии.
Щербаковка расположена на склонах одного из отрогов балки Татарка - в одном километре на север от села Кудиевка. На расстоянии километра восточнее проходит автомобильная трасса М-20, соединяющая Белгород и Харьков в двух километрах от границы с Белгородской областью. Таким образом, участок международного автомобильного пункта пропуска "Гоптовка" - под полным контролем российской армии.
Стоит особо отметить, что на этом участке к автомобильной трассе М-20 (в районе Щербаковка – Гоптовка) примыкает дорога в направлении Казачьей Лопани, соединявшая рубеж обороны противника Золочев - Казачья Лопань в сторону Харькова. А через рокаду- с расположенным восточнее участком обороны ВСУ по линии Липцы-Большие Проходы-Слатино.
Как и предполагалось, подразделения группировки "Север" измотали противника регулярными атаками на разных направлениях участка, вскрывают позиции в полосе обеспечения и на флангах узлов обороны украинских войск, одновременно нанося удары по тыловым базам ВСУ и полностью блокируя их логистику.
В дальнейшем "северяне" будут расширять плацдарм Щербаковка на запад и юг, с ликвидацией узла обороны ВСУ Кочубеевка – Шопино. Осознавая свое весьма шаткое, а местами критическое положение, Генштаб ВСУ не отдает приказ на отвод войск. Драпатый уже отошел от тактики "гибкой обороны", о которой много говорил в первые дни назначения на должность главкома. В подразделения украинской армии, по оперативной информации, уже поступила директива, в которой введен запрет на отступление.
Андрей Коц - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
07:00
Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронтеОсновой нашей ПВО должны стать мобильные огневые группы, связанные в единую сеть со своими наблюдательными пунктами, обученным личным составом и вооружением. К тому же, нужно радиолокационное покрытие всего западного направления, чтобы ни одна мышь не проскочила. Нам еще много чего нужно. Но эта работа уже ведется
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ЭксклюзивСпецоперацияХарьковРоссияХарьковская областьГеннадий АлехинМихаил ДрапатыйВооруженные силы УкраиныГенштаббригада
 
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