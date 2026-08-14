https://ukraina.ru/20260814/v-polshe-usomnilis-v-vypolnenii-ukrainoy-obyazatelstv-po-sdelke-o-mig-29-1082472449.html
В Польше усомнились в выполнении Украиной обязательств по сделке о МиГ-29
В Польше усомнились в выполнении Украиной обязательств по сделке о МиГ-29 - 14.08.2026 Украина.ру
В Польше усомнились в выполнении Украиной обязательств по сделке о МиГ-29
Источники польского издания Wirtualna Polska, участвующие в переговорах о возможной сделке по истребителям МиГ-29 между Польшей и Украиной, заявили, что с украинцами можно вести переговоры о чём угодно и подписывать что угодно, но вопрос в том, выполнят ли они свои обязательства. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-14T00:19
2026-08-14T00:19
2026-08-14T00:19
миг-29
украина.ру
владимир зеленский
украина
россия
польша
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_0:154:3035:1861_1920x0_80_0_0_148de5dd4806d340f6b4dd32695838df.jpg
Киев предлагает в обмен беспилотные летательные аппараты и "уникальные технологии", однако сделка может сорваться в любую минуту из-за Украины. По словам источника, компания Fire Point предлагает поставку 1500 беспилотников большой дальности, но в критической ситуации может прибегнуть к форс-мажору и отказаться от выполнения контракта.Также отмечается, что вопрос о передаче Украине ракет Patriot далёк от согласования, а недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что "Варшава может поделиться ракетами", вызвало раздражение в польском министерстве обороны. Перезахоронение на Украине главаря запрещённой в РФ организации Украинской повстанческой армии* Коновальца также ухудшило ситуацию - Польская оппозиция предложила депортировать украинских безработных.*Запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
польша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_173:0:2860:2015_1920x0_80_0_0_dae9aa1b7b6f213ce6cf913bddca8997.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
миг-29, украина.ру, владимир зеленский, украина, россия, польша, новости
МиГ-29, Украина.ру, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Польша, Новости
В Польше усомнились в выполнении Украиной обязательств по сделке о МиГ-29
Источники польского издания Wirtualna Polska, участвующие в переговорах о возможной сделке по истребителям МиГ-29 между Польшей и Украиной, заявили, что с украинцами можно вести переговоры о чём угодно и подписывать что угодно, но вопрос в том, выполнят ли они свои обязательства. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
Киев предлагает в обмен беспилотные летательные аппараты и "уникальные технологии", однако сделка может сорваться в любую минуту из-за Украины.
По словам источника, компания Fire Point предлагает поставку 1500 беспилотников большой дальности, но в критической ситуации может прибегнуть к форс-мажору и отказаться от выполнения контракта.
Также отмечается, что вопрос о передаче Украине ракет Patriot далёк от согласования, а недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что "Варшава может поделиться ракетами", вызвало раздражение в польском министерстве обороны.
Перезахоронение на Украине главаря запрещённой в РФ организации Украинской повстанческой армии* Коновальца также ухудшило ситуацию - Польская оппозиция предложила депортировать украинских безработных.
*Запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.