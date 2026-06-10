https://ukraina.ru/20260610/leonid-reshetnikov-esli-voyna-na-ukraine-zatyanetsya-esche-na-dva-goda-konflikt-s-zapadom-stanet-1080060960.html

Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным

Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным - 10.06.2026 Украина.ру

Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным

Даже если бы на фронте складывалась крайне тяжелая ситуация для ВСУ, Западу нет смысла давать отмашку на завершение конфликта. Затягивая войну, на Западе надеются завершить перевооружение собственных армий и подготовку к серьёзным боевым действиям к 2030 году. И население Украины в большинстве своем предоставляет им такую возможность.

2026-06-10T15:00

2026-06-10T15:00

2026-06-10T15:00

интервью

запад

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/02/1056007700_96:35:805:434_1920x0_80_0_0_5099863b2878f969a4bba22921cf08b2.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке Леонид Решетников. - Леонид Петрович, после хамского письма Владимиру Путину Зеленский отправился в Лондон, где вновь заручился поддержкой европейских лидеров. Почему Запад сейчас выглядит более консолидированным в своей антироссийской позиции, несмотря на те договоренности, которые почти год назад были достигнуты в Анкоридже, и которые породили так много надежд?- Запад сейчас считает, что так как специальная военная операция затянулась, есть шанс ослабить Россию, это его основная цель. В какой-то степени Запад добился и определенных уступок от самого Трампа. Теперь ему не хочется сильно ссориться с европейцами, что он еще активно делал год назад, пытаясь полностью подчинить Европу. Получилось не очень.Поэтому в ситуации полуобъединения Европы и США, они считают, что есть шанс продолжать войну, добиваясь своей основной цели. Это как минимум ослабления России, а как максимум подрыв стабильности и единства нашей страны.- В чем заключается рецепт военной победы над Украиной?- Не надо прикрываться фразой, что сейчас война изменилась. Может быть, изменились методы ее ведения, но цель, как в древние времена, так и сейчас, - заставить врага капитулировать. Сейчас Зеленский чувствует поддержку Запада, который требует от него продолжать войну любыми средствами.Таким образом меняется тактика самого Зеленского, который еще полгода назад говорил о перемирии по линии фронта, возможности переговоров и эти переговоры, по крайней мере, формально проводились. Сейчас эта линия изменена не лично Зеленским, а Западом.- Что придает Западу такую уверенность в достижении своих целей? Обилие дронов, которые позволяют Украине терроризировать исторические регионы России и ее глубокий тыл?- Дронами Украину в основном снабжает Запад. Кроме того, они уверены, что Зеленский жестко контролирует внутреннюю ситуацию, и пока находится значительная масса людей, которые готовы воевать и держать линию фронта. Хотя нехватка людей вызывает напряжение в ВСУ, но это пока не острая ситуация. Режим держится, несмотря на массовое дезертирство, и готов продолжать воевать.Поэтому Западу нет смысла сворачивать конфликт. Даже если бы на фронте складывалась крайне тяжелая ситуация для ВСУ, Западу нет смысла давать отмашку на завершение конфликта. Затягивая войну, на Западе надеются завершить перевооружение собственных армий и подготовку к серьёзным боевым действиям к 2030 году. И население Украины в большинстве своем предоставляет им такую возможность, поэтому Запад не будет идти на какие-то реальные переговоры. Попытка Трампа договориться в Анкоридже не удалась. Как и не удалось ему победить Иран.Трампа загнали в угол, и он прекратил свою линию восстановления американского гегемонизма, в том числе и на европейском направлении.- Следует ли сделать удары возмездия по Украине, объявленные нашим руководством, более жёсткими? Во всяком случае такой запрос в российском обществе есть.- У значительной части нашего общества такой запрос есть. И дело не в жесткости, а в регулярности. У противника должно быть постоянное ощущение, что над его головой висит дамоклов меч. Эти удары должны проводиться не по правилам специальной военной операции, а по правилам войны.И этого ждёт большинство россиян, потому что после теракта в Старобельске наносились новые удары, которые приводили к человеческим жертвам. Гибнут механизаторы на полях, страдают ребятишки, которые катаются на велосипедах. И это не осколки от случайных взрывов, а дроны целенаправленно охотятся на людей, которые непричастны к болевым действиям.Террор продолжается, поэтому ждать очередной трагедии масштабов Старобельска было бы непозволительно. Противник должен получать постоянные ответы. Киевский режим определен как туристический на официальной уровне. Значит, по террористам надо бить постоянно. Для противника террор это важнейшая часть войны.- Считаете ли Вы военное столкновение с объединённой Европой неизбежным?- Если боевые действия на Украине затянутся еще на год-два, то реальное столкновение с Западом на поле боя станет неизбежным. У них нет задачи ворваться завтра в Донецк, а послезавтра в Воронеж. Они делают ставку на продолжение вязкого конфликта еще в течение двух-трех лет. Если в течение ближайших месяцев России удастся заставить украинский режим или сдаться, или освободить значительную часть территории, то есть нанести ему серьезное поражение, тогда конфликт с Западом будет отложен на десятилетия.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала ломать оборону ВСУ в Казачьей Лопани, Удах и Золочеве

https://ukraina.ru/20240702/1056007889.html

https://ukraina.ru/20260610/1080045874.html

запад

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, запад, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины