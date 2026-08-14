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Силы ПВО сбили первые БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве

Силы ПВО сбили первые БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве - 14.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО сбили первые БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве

Российские силы ПВО сбили два ударных украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 14 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-14T00:26

2026-08-14T00:26

2026-08-14T00:27

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сергей собянин

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минобороны рф

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беспилотники

беспилотники сегодня

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В Московской области объявлен "красный уровень" опасности (тревога) по БПЛА."Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 23:39 мск.Ранее сообщалось, что в ДНР за сутки при атаках формирований киевского режима пострадали 17 мирных жителей, включая двоих детей.По данным Минобороны РФ, всего за прошедший день (с 8:00 до 20:00 мск) силы ПВО уничтожили 196 украинских беспилотников над регионами России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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