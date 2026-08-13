https://ukraina.ru/20260813/lavrov-predupredil-es-o-vybore-ochen-opasnoy-stezi-1082468846.html
Лавров предупредил ЕС о выборе очень опасной стези
Лавров предупредил ЕС о выборе очень опасной стези - 13.08.2026 Украина.ру
Лавров предупредил ЕС о выборе очень опасной стези
Евросоюз выбрал очень опасную стезю, решив объявить все неугодные себе суда так называемым "теневым флотом" в попытке ограничить возможности России зарабатывать на мировых рынках. Об этом 13 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационной службе "Вести".
2026-08-13T20:55
2026-08-13T20:55
2026-08-13T20:55
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По его словам, ЕС применяет собственное право, называя так незаконные решения Брюсселя, и с гордостью, свойственной нынешним европейским элитам, заявляет, что их решения стоят выше международного права. Лавров подчеркнул, что это очень опасная практика, поскольку Евросоюз фактически ставит себя над международными нормами.Ранее внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что выступает против поставок французского оружия Киеву. По его словам, он против любой поддержки, которая способствует продолжению войны. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, являются законной целью для России - Внук де Голля выступил против поставок Киеву французского оружия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ес, украина.ру, сергей лавров, россия, киев, украина, шарль де голль, новости
ЕС, Украина.ру, Сергей Лавров, Россия, Киев, Украина, Шарль де Голль, Новости
Лавров предупредил ЕС о выборе очень опасной стези
Евросоюз выбрал очень опасную стезю, решив объявить все неугодные себе суда так называемым "теневым флотом" в попытке ограничить возможности России зарабатывать на мировых рынках. Об этом 13 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационной службе "Вести".
По его словам, ЕС применяет собственное право, называя так незаконные решения Брюсселя, и с гордостью, свойственной нынешним европейским элитам, заявляет, что их решения стоят выше международного права.
Лавров подчеркнул, что это очень опасная практика, поскольку Евросоюз фактически ставит себя над международными нормами.
Ранее внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что выступает против поставок французского оружия Киеву.
По его словам, он против любой поддержки, которая способствует продолжению войны.
Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, являются законной целью для России - Внук де Голля выступил против поставок Киеву французского оружия. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.