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В Житомире прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Житомире прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги - 13.08.2026 Украина.ру

В Житомире прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Житомире на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом 13 августа сообщил украинский "24-й канал"

2026-08-13T23:42

2026-08-13T23:42

2026-08-13T23:42

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По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Житомирской области объявлена воздушная тревога.Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий признал, что массированные удары Вооружённых сил России с начала специальной военной операции прошли эволюцию планирования и технологий. Он уточнил, что эффективность ударов особенно возросла с начала использования новых беспилотников "Герань-4" и "Герань-5". Замглавы ГУР также отметил применение mesh-сетей для управления российскими БПЛА в условиях нестабильной связи и назвал отдельной проблемой появление российской системы спутников "Рассвет", фактического аналога Starlink - В ГУР признали: "Герани" эволюционировали, а у России появился свой Starlink.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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