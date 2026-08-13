В Житомире прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкРоссия может начать применять реактивные версии ударных дронов "Герань" со скоростью до 600 км/ч
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В Житомире на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом 13 августа сообщил украинский "24-й канал"
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Житомирской области объявлена воздушная тревога.
Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий признал, что массированные удары Вооружённых сил России с начала специальной военной операции прошли эволюцию планирования и технологий.
Он уточнил, что эффективность ударов особенно возросла с начала использования новых беспилотников "Герань-4" и "Герань-5".
Замглавы ГУР также отметил применение mesh-сетей для управления российскими БПЛА в условиях нестабильной связи и назвал отдельной проблемой появление российской системы спутников "Рассвет", фактического аналога Starlink - В ГУР признали: "Герани" эволюционировали, а у России появился свой Starlink.
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