Скандально известный полк "Скала"* перейдет под управление "Азова"* - 14.08.2026 Украина.ру
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Скандально известный полк "Скала"* перейдет под управление "Азова"*
Скандально известный полк "Скала"* перейдет под управление "Азова"* - 14.08.2026 Украина.ру
Скандально известный полк "Скала"* перейдет под управление "Азова"*
Скандально известный полк Вооружённых сил Украины "Скала" теперь будет управляться запрещённым в России формированием "Азов"*. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-13T22:35
2026-08-14T00:16
"азов"
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вооруженные силы украины
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При этом "Скала" не войдёт в состав нацистского формирования, а будет находиться "под оперативным руководством". Полк "Скала" уже попадал в громкие скандалы, связанные с пытками, издевательствами над мобилизованными, убийствами и доведением до самоубийства.Ранее народный депутат Александр Федиенко сообщил, что по фактам небоевых смертей в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" возбуждено 103 уголовных дела. По его словам, в настоящее время расследование ведётся по 61 делу, в трёх объявлены подозрения, одно передано в суд, 41 производство закрыто, ещё 18 проверяются прокурорами. Федиенко подчеркнул, что количество дел не означает доказанных преступлений, но требует внимания к условиям в воинских частях. Таким образом, полк, имеющий репутацию "мясного", снова попал в центр скандала, а его передача под оперативное руководство "Азова"* вызывает дополнительные вопросы к дисциплине и правовому регулированию в украинских вооружённых формированиях - Скандал вокруг полка ВСУ "Скала": 103 дела о преступлениях против собственных солдат.*Запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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"азов", россия, украина, новости, украина.ру, вооруженные силы украины
"Азов", Россия, Украина, Новости, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Скандально известный полк "Скала"* перейдет под управление "Азова"*

22:35 13.08.2026 (обновлено: 00:16 14.08.2026)
 
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Боевики ВСУ умоляют журналистов не писать о провалах ПВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
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Скандально известный полк Вооружённых сил Украины "Скала" теперь будет управляться запрещённым в России формированием "Азов"*. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
При этом "Скала" не войдёт в состав нацистского формирования, а будет находиться "под оперативным руководством".
Полк "Скала" уже попадал в громкие скандалы, связанные с пытками, издевательствами над мобилизованными, убийствами и доведением до самоубийства.
Ранее народный депутат Александр Федиенко сообщил, что по фактам небоевых смертей в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" возбуждено 103 уголовных дела.
По его словам, в настоящее время расследование ведётся по 61 делу, в трёх объявлены подозрения, одно передано в суд, 41 производство закрыто, ещё 18 проверяются прокурорами.
Федиенко подчеркнул, что количество дел не означает доказанных преступлений, но требует внимания к условиям в воинских частях.
Таким образом, полк, имеющий репутацию "мясного", снова попал в центр скандала, а его передача под оперативное руководство "Азова"* вызывает дополнительные вопросы к дисциплине и правовому регулированию в украинских вооружённых формированиях - Скандал вокруг полка ВСУ "Скала": 103 дела о преступлениях против собственных солдат.
*Запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация.
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