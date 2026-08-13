https://ukraina.ru/20260813/skandalno-izvestnyy-polk-skala-pereydet-pod-upravlenie-azova-1082470424.html

Скандально известный полк "Скала"* перейдет под управление "Азова"*

Скандально известный полк "Скала"* перейдет под управление "Азова"* - 14.08.2026 Украина.ру

Скандально известный полк "Скала"* перейдет под управление "Азова"*

Скандально известный полк Вооружённых сил Украины "Скала" теперь будет управляться запрещённым в России формированием "Азов"*. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-13T22:35

2026-08-13T22:35

2026-08-14T00:16

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При этом "Скала" не войдёт в состав нацистского формирования, а будет находиться "под оперативным руководством". Полк "Скала" уже попадал в громкие скандалы, связанные с пытками, издевательствами над мобилизованными, убийствами и доведением до самоубийства.Ранее народный депутат Александр Федиенко сообщил, что по фактам небоевых смертей в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" возбуждено 103 уголовных дела. По его словам, в настоящее время расследование ведётся по 61 делу, в трёх объявлены подозрения, одно передано в суд, 41 производство закрыто, ещё 18 проверяются прокурорами. Федиенко подчеркнул, что количество дел не означает доказанных преступлений, но требует внимания к условиям в воинских частях. Таким образом, полк, имеющий репутацию "мясного", снова попал в центр скандала, а его передача под оперативное руководство "Азова"* вызывает дополнительные вопросы к дисциплине и правовому регулированию в украинских вооружённых формированиях - Скандал вокруг полка ВСУ "Скала": 103 дела о преступлениях против собственных солдат.*Запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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"азов", россия, украина, новости, украина.ру, вооруженные силы украины