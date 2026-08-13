https://ukraina.ru/20260813/lavrov-kievskiy-rezhim-teryaet-territorii-i-pereshel-k-terroristicheskim-metodam-1082468705.html
Лавров: киевский режим теряет территории и перешел к террористическим методам
Лавров: киевский режим теряет территории и перешел к террористическим методам - 13.08.2026 Украина.ру
Лавров: киевский режим теряет территории и перешел к террористическим методам
Киевский режим с каждым днем теряет территории и перешел от безысходности к откровенно террористическим методам.Об этом 13 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационной службе "Вести"
2026-08-13T20:50
2026-08-13T20:50
2026-08-13T20:50
сергей лавров
марко рубио
россия
запад
новости
украина.ру
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/13/1080404209_0:81:2918:1722_1920x0_80_0_0_7161d88f49a860e942beb01d234c0993.jpg
По его словам, на фоне потери позиций на линии боевого соприкосновения киевские власти прибегают к ударам по гражданским объектам и мирному населению, что свидетельствует о кризисе их военной стратегии. Лавров подчеркнул, что российская сторона фиксирует системный характер таких действий, которые координируются при поддержке западных кураторов.Ранее заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Фадеев заявил, что без западной помощи киевский режим не смог бы совершать теракты против мирного населения и гражданских объектов. Глава МИД РФ Сергей Лавров довел свою позицию до госсекретаря США Марко Рубио в ходе переговоров в Маниле 23 июля о том, что без помощи Запада Киев не смог бы совершать теракты против россиян. Москва постоянно обращает на это внимание - Запад помогает киевскому режиму терроризировать население России - МИД РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
запад
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/13/1080404209_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_ac3d4807d88c08c2ececab635dedd35d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей лавров, марко рубио, россия, запад, новости, украина.ру, сша
Сергей Лавров, Марко Рубио, Россия, Запад, Новости, Украина.ру, США
Лавров: киевский режим теряет территории и перешел к террористическим методам
Киевский режим с каждым днем теряет территории и перешел от безысходности к откровенно террористическим методам.Об этом 13 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационной службе "Вести"
По его словам, на фоне потери позиций на линии боевого соприкосновения киевские власти прибегают к ударам по гражданским объектам и мирному населению, что свидетельствует о кризисе их военной стратегии.
Лавров подчеркнул, что российская сторона фиксирует системный характер таких действий, которые координируются при поддержке западных кураторов.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Фадеев заявил, что без западной помощи киевский режим не смог бы совершать теракты против мирного населения и гражданских объектов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров довел свою позицию до госсекретаря США Марко Рубио в ходе переговоров в Маниле 23 июля о том, что без помощи Запада Киев не смог бы совершать теракты против россиян.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.