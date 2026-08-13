https://ukraina.ru/20260813/lavrov-kievskiy-rezhim-teryaet-territorii-i-pereshel-k-terroristicheskim-metodam-1082468705.html

Лавров: киевский режим теряет территории и перешел к террористическим методам

Лавров: киевский режим теряет территории и перешел к террористическим методам - 13.08.2026 Украина.ру

Лавров: киевский режим теряет территории и перешел к террористическим методам

Киевский режим с каждым днем теряет территории и перешел от безысходности к откровенно террористическим методам.Об этом 13 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационной службе "Вести"

2026-08-13T20:50

2026-08-13T20:50

2026-08-13T20:50

сергей лавров

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По его словам, на фоне потери позиций на линии боевого соприкосновения киевские власти прибегают к ударам по гражданским объектам и мирному населению, что свидетельствует о кризисе их военной стратегии. Лавров подчеркнул, что российская сторона фиксирует системный характер таких действий, которые координируются при поддержке западных кураторов.Ранее заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Фадеев заявил, что без западной помощи киевский режим не смог бы совершать теракты против мирного населения и гражданских объектов. Глава МИД РФ Сергей Лавров довел свою позицию до госсекретаря США Марко Рубио в ходе переговоров в Маниле 23 июля о том, что без помощи Запада Киев не смог бы совершать теракты против россиян. Москва постоянно обращает на это внимание - Запад помогает киевскому режиму терроризировать население России - МИД РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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сергей лавров, марко рубио, россия, запад, новости, украина.ру, сша