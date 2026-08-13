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"И текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали". Судьба проекта поворота сибирских рек на юг

"И текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали". Судьба проекта поворота сибирских рек на юг - 13.08.2026 Украина.ру

"И текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали". Судьба проекта поворота сибирских рек на юг

40 лет назад, 14 ноября 1986 года, на заседании Политбюро ЦК КПСС было принято решение остановить работы по проработке поворота северных рек на юг. Проект мог быть хорош и мог быть плох, но катастрофические последствия имело то, что решение Политбюро принималось под давлением группы экологически озабоченной интеллигенции

2026-08-13T14:44

2026-08-13T14:44

2026-08-13T14:44

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Сама по себе идея того, что, если где-то не хватает воды, надо её взять там, где она в избытке, относится к истинам здравого рассудка. В нашем случае направление части стока сибирских рек на юг напрашивается географией. Не удивительно, что первые проекты начали прорабатывать ещё в позапрошлом веке.По распространённой легенде, автором первого обоснованного проекта являлся киевский… гимназист Ярослав Демченко, написавший сочинение "О климате России", когда учился в седьмом классе 1-й Киевской гимназии. В дальнейшем он пропагандировал эту идею, а в 1871 и 1900 годах издал книгу "О наводнении Арало-Каспийской низменности для улучшения климата прилежащих стран". Хотя сын его был инженером*, сам он был журналистом и представление о климате и гидрологии имел весьма приблизительное.Предлагались такие проекты Иосифу Сталину и Никите Хрущёву, но по разным причинам поддержки не встретили, хотя и тот, и другой активно занимались преобразованиями природы в видах развития сельского хозяйства.Проработка проекта началась в 1968 году, когда Пленум ЦК КПСС поручил профильным ведомствам изучить возможность переброски вод для водоснабжения и регулирования режимов Аральского и Каспийского морей. В 1970 году было принято постановление ЦК КПСС и Совмина СССР "О перспективах развития мелиорации земель, регулирования и перераспределения стока рек в 1971-1985 гг." В нём говорилось о необходимости переброски 25 кубических километров воды в год к 1985 году.В марте 1976 году XXV съезд КПСС принял решение о начале реализации проекта. Впрочем, ещё в 1968 году был запущен канал "Иртыш-Караганда", который был частным проектом в рамках поворота рек, а в 1971 году в Пермском крае был проведён ряд инженерных ядерных взрывов, целью которых, якобы, была прокладка канала в рамках проекта (документальных подтверждений этому нет, хотя в искусственном происхождении озера Ядерного в Чердынском районе кажется никто не сомневается).Ну а десять лет спустя Политбюро проект остановило.Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в своё время был одним из первых критиков проекта, причём соображения его были чисто экономическими.Во-первых, затраты на осуществление проекта (в течение трёх пятилеток!) были изначально занижены.Во-вторых, поскольку для переброски воды необходимо было преодолевать водоразделы, эксплуатация каналов требовала постоянной работы насосных станций, что было слишком энергозатратно.В-третьих, экономический эффект проекта не был очевиден, но была очевидна заинтересованность первых секретарей ЦК компартий Узбекистана – Шарафа Рашидова и Казахстана – Динмухамеда Кунаева.Кстати, при анализе экономической составляющей забывается почему-то, что развитие хлопководства было связано не только с чисто хозяйственными, но и с военными вопросами – целлюлоза является основой бездымных порохов, сейчас Россия её закупает за рубежом…Однако отказ от проекта был, в результате, следствием не экономического анализа, а реакцией на "просьбы общественности". В СМИ была развязана истеричная кампания, которую вели, в основном, писатели, вроде Сергея Залыгина (съезд Союза писателей в 1986 году в шутку называли "съездом мелиораторов"). Противники проекта упирали на экологические риски, хотя говорить о какой-то экологической экспертизе не приходилось – в основном по причине принципиальной непросчитываемости последствий таких проектов.Любопытно, что из тех же кругов творческой интеллигенции доносились стенания относительно необходимости поддержать гибнущее Аральское море. Правда, планируемый объём поставок воды был для этого недостаточен, да и сама задача сомнительна – сейчас уже можно с уверенностью сказать, что тот размер моря, который отмечен на советских картах, не оптимум, а максимум, связанный с малым ледниковым периодом. Когда вода отступила, оказалось, что в средние века дно моря было довольно плотно заселено… Т.е., высыхание Арала связано не с хозяйственной деятельностью человека, а с естественными климатическими циклами.Данилов-Данильян так и говорил в интервью "Комсомольской правде":"Кампания, которая позже поднялась против этого проекта, была использована властью, чтобы сделать хорошую мину при плохой игре. Нельзя же было сказать, что не станем строить канал потому, что экономика не вытянет. Проще было заявить: мы послушали ученых и согласились – это экологически опасно".Если это так, то предшественники Горбачёва подложили ему большую свинью – гуманитарная интеллигенция почувствовала свою силу, а власть, напротив, продемонстрировала свою слабость. В дальнейшем все общественные кампании в СССР, в первую очередь – с псевдоэкологической повесткой, сопровождались ссылками на отказ от поворота рек, с явным политическим подтекстом – от "этой власти" ничего хорошего ждать нельзя.14 ноября 2025 года СМИ сообщили, что Отделение наук о Земле РАН изучит возможность перераспределения части стока Оби в Аральский регион на границе Узбекистана и Казахстана, а рек Печоры и Северной Двины – в бассейн реки Волги и далее в Приазовье.Соответствующие сигналы приходят и из Средней Азии. В ноябре 2025 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил объявить десятилетие практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии и в этой связи напомнил о водных ресурсах России. Летом же прошлого года доцент Ташкентского филиала РЭУ им. Плеханова Равшан Назаров предрекал, что, если Россия не поделится водой, её ждёт нашествие 100 миллионов жителей Средней Азии (философ Назаров в теме примерно настолько же, как и критики идеи – 100 млн это прогнозная численность населения Центральной Азии к середине века).С точки зрения экологии риски как были несколько преувеличены, так и остаются ими сейчас. Говорится о заборе примерно 6-8% стока Оби. Хотя, например, Печора и Северная Двина, о которых говорили в РАН, сейчас далеко не столько полноводны, как в 1970-е годы.Самый главный фактор экологического риска – каналы, сейчас убирается – РАН рассматривает проведение трубопроводов.С финансовой точки зрения риски те же самые – проект очень дорогой и в смысле строительства, и в смысле эксплуатации (особенно учитывая дефицит электроэнергии в южных регионах России). Называются цифры в полтриллиона и даже триллион долларов.Более того, чрезвычайная ситуация (бюрократическим языком – "инцидент") сложившаяся вокруг реализации федеральных программ по строительству очистных сооружений на Волге и Байкале как бы намекает на масштаб организационных проблем и коррупционных рисков. Кажется, Жанну Рябцеву, которая занимается парламентским контролем над реализацией этих программ, нужно включать в рабочую группу ещё на раннем этапе обсуждения…Однако, с точки зрения именно потребностей в воде, проект даже перезрел – дефицит воды ощущается всё больше, причём отнюдь не только в Средней Азии – Таврия также стала зоной рискованного земледелия с отчётливым дефицитом воды.Критики, кстати, почему-то забывают, что проект в первую очередь нацелен на транспортировку воды в засушливые районы России – Южную Сибирь, Южный Урал, Приазовье, включая Донбасс (критическая ситуация с водой в ДНР и ЛНР сложилась не вчера – ещё в 2012 году луганские коммунисты вели кампанию под лозунгом "вернём воду Донбассу").Что до Средней Азии… Тут ситуация неочевидная.С одной стороны, Россия получает ещё один рычаг воздействия на государства Центральной Азии.С другой стороны, опыт попыток добиться лояльности постсоветских государств за счёт поставок дешёвого газа показал – пользоваться такими рычагами Россия не умеет. Почему – другой вопрос. На практике же польза от поставок воды в Среднюю Азию сведётся к некоторому (непросчитываемому) снижению миграционного давления и, возможно, к получению каких-то прибылей от продажи воды.Так или иначе, потребность в проекте есть, а риски – экономические, экологические и политические – нужно просчитывать, а не отметать с порога сам по себе проект, который родился, повторим, отнюдь не случайно.* Всеволод Демченко, ставший даже депутатом Госдумы, был в начале XX века мэмным персонажем – осваивал городские заказы на мощении улиц. Правда брусчатка Демченко местами дотянула до XXI века.

https://ukraina.ru/20190816/1024652741.html

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