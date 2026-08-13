https://ukraina.ru/20260813/ukraina-predlozhila-rossii-vzaimno-ostanovit-ataki-na-chrnom-more-1082469654.html
Украина предложила России взаимно остановить атаки на Чёрном море
Украина предложила России взаимно остановить атаки на Чёрном море - 13.08.2026 Украина.ру
Украина предложила России взаимно остановить атаки на Чёрном море
Украина через посредников предложила России взаимное прекращение ударов по гражданским целям в Чёрном море, утверждает агентство Reuters, ссылаясь на неназванные источники. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-13T21:46
2026-08-13T21:46
2026-08-13T21:46
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По данным журналистов, предложение было передано в Москву, но Киев пока не получил ответ.Ранее Министерство обороны России сообщило, что армия РФ установила контроль над населённым пунктом Водяное Харьковской области. Освобождение населённого пункта позволит улучшить позиции на Харьковском направлении и усилить давление на ключевые логистические узлы украинской группировки. Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено восемь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Также российские военные поразили военный аэродром ВСУ, уничтожили патрульный катер ВМС, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также места хранения ударных беспилотников. Силы ПВО за сутки уничтожили 1061 беспилотник, пять ракет "Нептун" и пять реактивных снарядов HIMARS - Освобождение Водяного и разгром в Черном море: Минобороны РФ отчиталось об успехах за сутки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, новости, украина, черное море, reuters, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Новости, Украина, Черное море, Reuters, Вооруженные силы Украины
Украина предложила России взаимно остановить атаки на Чёрном море
Украина через посредников предложила России взаимное прекращение ударов по гражданским целям в Чёрном море, утверждает агентство Reuters, ссылаясь на неназванные источники. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
По данным журналистов, предложение было передано в Москву, но Киев пока не получил ответ.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что армия РФ установила контроль над населённым пунктом Водяное Харьковской области.
Освобождение населённого пункта позволит улучшить позиции на Харьковском направлении и усилить давление на ключевые логистические узлы украинской группировки.
Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено восемь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.
Также российские военные поразили военный аэродром ВСУ, уничтожили патрульный катер ВМС, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также места хранения ударных беспилотников.
Силы ПВО за сутки уничтожили 1061 беспилотник, пять ракет "Нептун" и пять реактивных снарядов HIMARS - Освобождение Водяного и разгром в Черном море: Минобороны РФ отчиталось об успехах за сутки. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.