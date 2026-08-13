Украина предложила России взаимно остановить атаки на Чёрном море - 13.08.2026 Украина.ру
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Украина предложила России взаимно остановить атаки на Чёрном море
Украина предложила России взаимно остановить атаки на Чёрном море - 13.08.2026 Украина.ру
Украина предложила России взаимно остановить атаки на Чёрном море
Украина через посредников предложила России взаимное прекращение ударов по гражданским целям в Чёрном море, утверждает агентство Reuters, ссылаясь на неназванные источники. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-13T21:46
2026-08-13T21:46
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По данным журналистов, предложение было передано в Москву, но Киев пока не получил ответ.Ранее Министерство обороны России сообщило, что армия РФ установила контроль над населённым пунктом Водяное Харьковской области. Освобождение населённого пункта позволит улучшить позиции на Харьковском направлении и усилить давление на ключевые логистические узлы украинской группировки. Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено восемь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Также российские военные поразили военный аэродром ВСУ, уничтожили патрульный катер ВМС, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также места хранения ударных беспилотников. Силы ПВО за сутки уничтожили 1061 беспилотник, пять ракет "Нептун" и пять реактивных снарядов HIMARS - Освобождение Водяного и разгром в Черном море: Минобороны РФ отчиталось об успехах за сутки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Новости, Украина, Черное море, Reuters, Вооруженные силы Украины

Украина предложила России взаимно остановить атаки на Чёрном море

21:46 13.08.2026
 
© Фото : соцсетыПожар на судне с военным грузом для ВСУ в Черном море
Пожар на судне с военным грузом для ВСУ в Черном море - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото : соцсеты
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Украина через посредников предложила России взаимное прекращение ударов по гражданским целям в Чёрном море, утверждает агентство Reuters, ссылаясь на неназванные источники. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
По данным журналистов, предложение было передано в Москву, но Киев пока не получил ответ.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что армия РФ установила контроль над населённым пунктом Водяное Харьковской области.
Освобождение населённого пункта позволит улучшить позиции на Харьковском направлении и усилить давление на ключевые логистические узлы украинской группировки.
Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено восемь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.
Также российские военные поразили военный аэродром ВСУ, уничтожили патрульный катер ВМС, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также места хранения ударных беспилотников.
Силы ПВО за сутки уничтожили 1061 беспилотник, пять ракет "Нептун" и пять реактивных снарядов HIMARS - Освобождение Водяного и разгром в Черном море: Минобороны РФ отчиталось об успехах за сутки.
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