https://ukraina.ru/20260813/boevik-vsu-pereputal-dorogu-i-vyshel-na-pozitsii-vs-rf-v-zaporozhskoy-oblasti-1082468992.html

Боевик ВСУ перепутал дорогу и вышел на позиции ВС РФ в Запорожской области

Боевик ВСУ перепутал дорогу и вышел на позиции ВС РФ в Запорожской области - 13.08.2026 Украина.ру

Боевик ВСУ перепутал дорогу и вышел на позиции ВС РФ в Запорожской области

Российские военные взяли в плен боевика Вооружённых сил Украины, который в сумерках перепутал дорогу и вышел на российские позиции в Запорожской области. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-13T21:15

2026-08-13T21:15

2026-08-13T21:15

вооруженные силы украины

мария захарова

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После задержания пленного передали соответствующим подразделениям.Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что боевики из латиноамериканских наркокартелей зарабатывают наемничеством в ВСУ, а украинские военные инструкторы подрабатывают в "горячих точках" на других континентах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в 2024-2026 годах тысячи мужчин из стран Латинской Америки прошли боевую "обкатку" в составе ВСУ. Многие погибли, некоторые продолжают участвовать в боевых действиях. Киевский режим помог вернуться домой ряду представителей криминалитета, в том числе с опытом управления дронами. Также более 500 украинских инструкторов прибыли в страны Латинской Америки и несколько сотен — на Ближний Восток. Пресса отмечает, что европейские криминальные группировки получили от ВСУ более 5 тысяч ударных БПЛА. В МИД РФ подчеркнули, что неонацистский киевский режим представляет угрозу всему международному сообществу - В МИД РФ рассказали об участии НАТО в СВО и наёмниках ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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