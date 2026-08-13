https://ukraina.ru/20260813/boevik-vsu-pereputal-dorogu-i-vyshel-na-pozitsii-vs-rf-v-zaporozhskoy-oblasti-1082468992.html
Боевик ВСУ перепутал дорогу и вышел на позиции ВС РФ в Запорожской области
Боевик ВСУ перепутал дорогу и вышел на позиции ВС РФ в Запорожской области - 13.08.2026 Украина.ру
Боевик ВСУ перепутал дорогу и вышел на позиции ВС РФ в Запорожской области
Российские военные взяли в плен боевика Вооружённых сил Украины, который в сумерках перепутал дорогу и вышел на российские позиции в Запорожской области. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-13T21:15
2026-08-13T21:15
2026-08-13T21:15
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мария захарова
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После задержания пленного передали соответствующим подразделениям.Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что боевики из латиноамериканских наркокартелей зарабатывают наемничеством в ВСУ, а украинские военные инструкторы подрабатывают в "горячих точках" на других континентах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в 2024-2026 годах тысячи мужчин из стран Латинской Америки прошли боевую "обкатку" в составе ВСУ. Многие погибли, некоторые продолжают участвовать в боевых действиях. Киевский режим помог вернуться домой ряду представителей криминалитета, в том числе с опытом управления дронами. Также более 500 украинских инструкторов прибыли в страны Латинской Америки и несколько сотен — на Ближний Восток. Пресса отмечает, что европейские криминальные группировки получили от ВСУ более 5 тысяч ударных БПЛА. В МИД РФ подчеркнули, что неонацистский киевский режим представляет угрозу всему международному сообществу - В МИД РФ рассказали об участии НАТО в СВО и наёмниках ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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вооруженные силы украины, мария захарова, россия, запорожская область, украина, украина.ру, сво, спецоперация
Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, Россия, Запорожская область, Украина, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Боевик ВСУ перепутал дорогу и вышел на позиции ВС РФ в Запорожской области
Российские военные взяли в плен боевика Вооружённых сил Украины, который в сумерках перепутал дорогу и вышел на российские позиции в Запорожской области. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
После задержания пленного передали соответствующим подразделениям.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что боевики из латиноамериканских наркокартелей зарабатывают наемничеством в ВСУ, а украинские военные инструкторы подрабатывают в "горячих точках" на других континентах.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в 2024-2026 годах тысячи мужчин из стран Латинской Америки прошли боевую "обкатку" в составе ВСУ.
Многие погибли, некоторые продолжают участвовать в боевых действиях. Киевский режим помог вернуться домой ряду представителей криминалитета, в том числе с опытом управления дронами.
Также более 500 украинских инструкторов прибыли в страны Латинской Америки и несколько сотен — на Ближний Восток.
Пресса отмечает, что европейские криминальные группировки получили от ВСУ более 5 тысяч ударных БПЛА.
В МИД РФ подчеркнули, что неонацистский киевский режим представляет угрозу всему международному сообществу - В МИД РФ рассказали об участии НАТО в СВО и наёмниках ВСУ. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.