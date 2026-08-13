За 12 часов ПВО уничтожила 196 украинских беспилотников над регионами России
Средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 196 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
Беспилотники самолётного типа были сбиты в период с 8.00 до 20.00 мск.
Интенсивность атак сохраняется на высоком уровне: ПВО работает практически во всех приграничных и центральных регионах страны.
Основные усилия сосредоточены на защите объектов критической инфраструктуры и населённых пунктов.
Ранее правительство Белгородской области проинформировало, что в медицинских организациях региона проходят лечение 103 человека, пострадавших от атак Вооружённых сил Украины, в числе которых четверо детей.
В тяжёлом состоянии находятся пять взрослых пациентов, помещённых в реанимационные отделения.
Накануне после завершения лечения 21 человек выписан из стационаров для продолжения лечения в домашних условиях - В больницах Белгородской области лечатся более 100 пострадавших от атак ВСУ.
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