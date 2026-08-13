https://ukraina.ru/20260813/za-12-chasov-pvo-unichtozhila-196-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-regionami-rossii-1082468570.html

За 12 часов ПВО уничтожила 196 украинских беспилотников над регионами России

За 12 часов ПВО уничтожила 196 украинских беспилотников над регионами России - 13.08.2026 Украина.ру

За 12 часов ПВО уничтожила 196 украинских беспилотников над регионами России

Средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 196 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-13T20:34

2026-08-13T20:34

2026-08-13T20:34

украина.ру

россия

белгородская область

украина

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079027228_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_d97112f8e0229128bbccd5ae6ba2a24d.jpg

Беспилотники самолётного типа были сбиты в период с 8.00 до 20.00 мск. Интенсивность атак сохраняется на высоком уровне: ПВО работает практически во всех приграничных и центральных регионах страны. Основные усилия сосредоточены на защите объектов критической инфраструктуры и населённых пунктов.Ранее правительство Белгородской области проинформировало, что в медицинских организациях региона проходят лечение 103 человека, пострадавших от атак Вооружённых сил Украины, в числе которых четверо детей. В тяжёлом состоянии находятся пять взрослых пациентов, помещённых в реанимационные отделения. Накануне после завершения лечения 21 человек выписан из стационаров для продолжения лечения в домашних условиях - В больницах Белгородской области лечатся более 100 пострадавших от атак ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

белгородская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, сво, спецоперация