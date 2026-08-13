https://ukraina.ru/20260813/v-dnr-pri-atakakh-vsu-postradali-17-mirnykh-zhiteley-vklyuchaya-dvoikh-detey-1082471759.html
В ДНР при атаках ВСУ пострадали 17 мирных жителей, включая двоих детей
В ДНР при атаках ВСУ пострадали 17 мирных жителей, включая двоих детей - 13.08.2026 Украина.ру
В ДНР при атаках ВСУ пострадали 17 мирных жителей, включая двоих детей
В Донецкой Народной Республике за сутки в результате атак украинских беспилотников и подрыва на взрывоопасных предметах пострадали 17 мирных жителей, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-13T23:22
2026-08-13T23:22
2026-08-13T23:22
вооруженные силы украины
октябрьский район
донецкая народная республика
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украина.ру
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В Харцызске при атаке на легковой автомобиль ранения получила девушка, в Октябрьском районе Мариуполя пострадал мужчина. В Ясиноватой при атаке на лечебное учреждение пострадали четыре сотрудника бригады скорой помощи. В Киевском районе Донецка при атаке на автозаправочный комплекс тяжело ранен мужчина, а вблизи поселка Корсунь в городском округе Енакиево при атаке на грузовой автомобиль пострадали двое мужчин.Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике Вооружённые силы Украины атаковали дроном электричку сообщением "Ясиноватая — Успенская" на железнодорожной станции Кутейниково. В результате атаки пострадали шесть человек, среди них тяжело ранен машинист, травмы получила оператор станции, начальник станции, проводник и двое пассажиров. Ещё 11 человек пострадали в других муниципалитетах республики. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь - ВСУ атаковали электричку в ДНР, пострадали шесть человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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вооруженные силы украины, октябрьский район, донецкая народная республика, украина, украина.ру, сво, спецоперация
Вооруженные силы Украины, Октябрьский район, Донецкая Народная Республика, Украина, Украина.ру, СВО, Спецоперация
В ДНР при атаках ВСУ пострадали 17 мирных жителей, включая двоих детей
В Донецкой Народной Республике за сутки в результате атак украинских беспилотников и подрыва на взрывоопасных предметах пострадали 17 мирных жителей, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
В Харцызске при атаке на легковой автомобиль ранения получила девушка, в Октябрьском районе Мариуполя пострадал мужчина.
В Ясиноватой при атаке на лечебное учреждение пострадали четыре сотрудника бригады скорой помощи.
В Киевском районе Донецка при атаке на автозаправочный комплекс тяжело ранен мужчина, а вблизи поселка Корсунь в городском округе Енакиево при атаке на грузовой автомобиль пострадали двое мужчин.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике Вооружённые силы Украины атаковали дроном электричку сообщением "Ясиноватая — Успенская" на железнодорожной станции Кутейниково.
В результате атаки пострадали шесть человек, среди них тяжело ранен машинист, травмы получила оператор станции, начальник станции, проводник и двое пассажиров.
Ещё 11 человек пострадали в других муниципалитетах республики.
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