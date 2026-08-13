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ВСУ атаковали электричку в ДНР, пострадали шесть человек

ВСУ атаковали электричку в ДНР, пострадали шесть человек - 13.08.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали электричку в ДНР, пострадали шесть человек

В Донецкой Народной Республике Вооружённые силы Украины атаковали дроном электричку сообщением "Ясиноватая — Успенская" на железнодорожной станции Кутейниково городского округа Иловайск. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-13T23:17

2026-08-13T23:17

2026-08-13T23:17

украина.ру

украина

донецкая народная республика

иловайск

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

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В результате атаки пострадали шесть человек. Тяжело ранен машинист, травмы средней степени тяжести получила оператор станции. Среди других пострадавших — начальник станции, проводник и двое пассажиров. Ещё 11 человек пострадали в других муниципалитетах республики: в Харцызске ранена мирная жительница, в Енакиево пострадали двое мужчин при атаке на грузовик, в Мариуполе, Донецке и Ясиноватой также зафиксированы пострадавшие. В Горловке двое парней подорвались на мине "Лепесток". Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.Ранее средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 196 украинских беспилотников над российскими регионами. Беспилотники самолётного типа были сбиты в период с 8.00 до 20.00 мск. Интенсивность атак сохраняется на высоком уровне: ПВО работает практически во всех приграничных и центральных регионах страны. Основные усилия сосредоточены на защите объектов критической инфраструктуры и населённых пунктов - За 12 часов ПВО уничтожила 196 украинских беспилотников над регионами России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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донецкая народная республика

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украина.ру, украина, донецкая народная республика, иловайск, вооруженные силы украины, сво, спецоперация