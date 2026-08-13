https://ukraina.ru/20260813/vsu-atakovali-elektrichku-v-dnr-postradali-shest-chelovek-1082471571.html
ВСУ атаковали электричку в ДНР, пострадали шесть человек
ВСУ атаковали электричку в ДНР, пострадали шесть человек - 13.08.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали электричку в ДНР, пострадали шесть человек
В Донецкой Народной Республике Вооружённые силы Украины атаковали дроном электричку сообщением "Ясиноватая — Успенская" на железнодорожной станции Кутейниково городского округа Иловайск. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-13T23:17
2026-08-13T23:17
2026-08-13T23:17
украина.ру
украина
донецкая народная республика
иловайск
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
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В результате атаки пострадали шесть человек. Тяжело ранен машинист, травмы средней степени тяжести получила оператор станции. Среди других пострадавших — начальник станции, проводник и двое пассажиров. Ещё 11 человек пострадали в других муниципалитетах республики: в Харцызске ранена мирная жительница, в Енакиево пострадали двое мужчин при атаке на грузовик, в Мариуполе, Донецке и Ясиноватой также зафиксированы пострадавшие. В Горловке двое парней подорвались на мине "Лепесток". Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.Ранее средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 196 украинских беспилотников над российскими регионами. Беспилотники самолётного типа были сбиты в период с 8.00 до 20.00 мск. Интенсивность атак сохраняется на высоком уровне: ПВО работает практически во всех приграничных и центральных регионах страны. Основные усилия сосредоточены на защите объектов критической инфраструктуры и населённых пунктов - За 12 часов ПВО уничтожила 196 украинских беспилотников над регионами России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, украина, донецкая народная республика, иловайск, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Украина, Донецкая Народная Республика, Иловайск, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
ВСУ атаковали электричку в ДНР, пострадали шесть человек
В Донецкой Народной Республике Вооружённые силы Украины атаковали дроном электричку сообщением "Ясиноватая — Успенская" на железнодорожной станции Кутейниково городского округа Иловайск. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
В результате атаки пострадали шесть человек.
Тяжело ранен машинист, травмы средней степени тяжести получила оператор станции.
Среди других пострадавших — начальник станции, проводник и двое пассажиров.
Ещё 11 человек пострадали в других муниципалитетах республики: в Харцызске ранена мирная жительница, в Енакиево пострадали двое мужчин при атаке на грузовик, в Мариуполе, Донецке и Ясиноватой также зафиксированы пострадавшие.
В Горловке двое парней подорвались на мине "Лепесток".
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 196 украинских беспилотников над российскими регионами.
Беспилотники самолётного типа были сбиты в период с 8.00 до 20.00 мск.
Интенсивность атак сохраняется на высоком уровне: ПВО работает практически во всех приграничных и центральных регионах страны.
Основные усилия сосредоточены на защите объектов критической инфраструктуры и населённых пунктов - За 12 часов ПВО уничтожила 196 украинских беспилотников над регионами России. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.