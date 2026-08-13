ВСУ атаковали электричку в ДНР, пострадали шесть человек - 13.08.2026 Украина.ру
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ВСУ атаковали электричку в ДНР, пострадали шесть человек
ВСУ атаковали электричку в ДНР, пострадали шесть человек - 13.08.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали электричку в ДНР, пострадали шесть человек
В Донецкой Народной Республике Вооружённые силы Украины атаковали дроном электричку сообщением "Ясиноватая — Успенская" на железнодорожной станции Кутейниково городского округа Иловайск. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-13T23:17
2026-08-13T23:17
украина.ру
украина
донецкая народная республика
иловайск
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
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В результате атаки пострадали шесть человек. Тяжело ранен машинист, травмы средней степени тяжести получила оператор станции. Среди других пострадавших — начальник станции, проводник и двое пассажиров. Ещё 11 человек пострадали в других муниципалитетах республики: в Харцызске ранена мирная жительница, в Енакиево пострадали двое мужчин при атаке на грузовик, в Мариуполе, Донецке и Ясиноватой также зафиксированы пострадавшие. В Горловке двое парней подорвались на мине "Лепесток". Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.Ранее средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 196 украинских беспилотников над российскими регионами. Беспилотники самолётного типа были сбиты в период с 8.00 до 20.00 мск. Интенсивность атак сохраняется на высоком уровне: ПВО работает практически во всех приграничных и центральных регионах страны. Основные усилия сосредоточены на защите объектов критической инфраструктуры и населённых пунктов - За 12 часов ПВО уничтожила 196 украинских беспилотников над регионами России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, украина, донецкая народная республика, иловайск, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Украина, Донецкая Народная Республика, Иловайск, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

ВСУ атаковали электричку в ДНР, пострадали шесть человек

23:17 13.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Жмиль-Ц" на Добропольском направлении СВО
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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В Донецкой Народной Республике Вооружённые силы Украины атаковали дроном электричку сообщением "Ясиноватая — Успенская" на железнодорожной станции Кутейниково городского округа Иловайск. Об этом сообщил 13 августа телеграм-канал Украина.ру
В результате атаки пострадали шесть человек.
Тяжело ранен машинист, травмы средней степени тяжести получила оператор станции.
Среди других пострадавших — начальник станции, проводник и двое пассажиров.
Ещё 11 человек пострадали в других муниципалитетах республики: в Харцызске ранена мирная жительница, в Енакиево пострадали двое мужчин при атаке на грузовик, в Мариуполе, Донецке и Ясиноватой также зафиксированы пострадавшие.
В Горловке двое парней подорвались на мине "Лепесток".
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 196 украинских беспилотников над российскими регионами.
Беспилотники самолётного типа были сбиты в период с 8.00 до 20.00 мск.
Интенсивность атак сохраняется на высоком уровне: ПВО работает практически во всех приграничных и центральных регионах страны.
Основные усилия сосредоточены на защите объектов критической инфраструктуры и населённых пунктов - За 12 часов ПВО уничтожила 196 украинских беспилотников над регионами России.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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