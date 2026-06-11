https://ukraina.ru/20260611/1080070386.html

Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации

Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации - 11.06.2026 Украина.ру

Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации

Если Украина взрывает мосты и атакует мирное население, России на это надо адекватно отвечать, чтобы было понятно, к чему дальнейшая эскалация приведет. В частности, Россия тоже может нанести удары по объектам жизнеобеспечения, когда крупные украинские города останутся без света и без воды. О более серьезных ударах даже говорить не хочется

2026-06-11T07:00

2026-06-11T07:00

2026-06-11T07:00

интервью

украина

россия

китай

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

роман абрамович

сво

дроны

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев, который хорошо разбирается в геополитических, экономических и военных аспектах конфликта вокруг УкраиныПосле того, как очередная попытка урегулировать украинский конфликт политико-дипломатическим путем, которая была предпринята в мае, закончился ничем, начался новый виток эскалации. Украина, накопив при поддержке Европы большое количество дронов средней дальности, сделала ставку на подрыв социально-экономической стабильности Крыма. Россия пока воздерживается от показательных ударов по центрам принятия решений в Киеве, зато активизировалась на фронте. В частности, в скором времени ожидается падение Константиновки, после чего бои начнутся непосредственно в Славянске и в Краматорске.- Сергей Валентинович, учитывая эти вводные, чего ждать дальше? Что именно обе стороны будут считать своим успехом, который позволит диктовать противнику свою волю?- Начнем с линии соприкосновения.Краматорск уже находится в пределах досягаемости ствольной артиллерии и дронов. Украина объявила эвакуацию в Беленьком и в Малотарановке. Она понимает, что ждет эти поселки. Однако информацию об этом никто не доводит до населения. В украинском информационном пространстве совершенно другие нарративы.В целом российское командование продолжает реализацию своих замыслов по окружению района обороны ВСУ в Славянске, Краматорске и Дружковке за счет наступления со стороны Красного Лимана и Константиновки. Это приоритетное для него направление. Это движение продлится до тех пор, пока эти города не перейдут под контроль ВС РФ.Что касается Запорожского направления, то там в свое время происходили контратаки Украины. Ее вооруженные силы смогли продвинуться в некоторых местах в районе Степногорска, но были истощены. Они не достигли результата, на который рассчитывали. И теперь Украина постепенно начинает откатываться на свои прежние позиции. Более того, Орехов попадает под натиск российских войск не только с юга, но и с северо-востока.Таким образом, говорить об успехах Киева на поле боя не приходится. Российская армия выходит на позиции, о которых говорил ее верховный главнокомандующий – Владимир Путин.Конечно, у России есть проблемы, связанные с защитой рубежей и тылового обеспечения. Украина действительно нарастила объемы производство дронов. Часть этих беспилотников направляются вглубь российской территории: как в исторических, так и в международно-признанных регионах. Другое дело, что технологическое развитие в современной войне идет такими стремительными темпами, что какое-то отставание можно преодолеть за полгода или даже за два-три месяца.Сам по себе дрон не является каким-то ноу-хау. Все на поверхности. Если ты сбиваешь первый беспилотник, ты можешь посмотреть его устройство и понять, какие у него преимущества и как их можно нейтрализовать.В связи с этим мы можем поговорить о дронах, в которых Украина сейчас имеет преимущество.- По поводу "Хорнетов" уже многое сказано, но у Украины появилась новая модель – "Бегемот". Это дрон немецкого производства. Он считается аналогом "Герани" с дальностью действия до 300 километров и двойной боевой частью весом в 75 килограммов. Якобы им был нанесен удар по мосту в Чонгаре.- Корпорация Culver Aerospace с помощью западных компаний усовершенствовала эту разработку. За счет этого она добилась специфических характеристик. Дальность полета до 300 километров. Высокая крейсерская скорость до 180 километров. Это достаточно эффективное средство для ударов по целям в глубоком тылу, где тактические БПЛА малой дальности работать не могут.Общая масса боевой части в 75 килограммов значительно превышает большинство дронов-камикадзе. Ее уникальность связанна еще с тем, что она состоит из двух частей. Передний заряд – осколочно-фугасный, задний заряд – термобарический. Термобарический заряд дополняет взрыв осколочно-фугасной части и наносит многоэтапное повышение одной цели. Это повышает возможность поразить защищенные или заглубленные объекты.В конструкции, в которой используется планер украинской разработки, применяется искусственный интеллект немецкого происхождения и британская регистрация компонентов. То есть в создании беспилотника участвовали две страны – Британия и Германия.Если сравнивать его с "Геранью", то у "Бегемота" преимущество в боевой части (75 килограммов против 50 килограммов). "Герань" может лететь дальше (до 2000 километров), но точность у нее будет страдать. "Бегемот" имеет большую скрытность на дальней высоте, а у "Герани" высокий шум и крупные габариты. "Герань", конечно, дешевле. У нее упрощенная конструкция и низкая стоимость. Но и, повторюсь, точность у нее ниже. У "Бегемота" точность повыше, но и цена побольше в силу модульной конструкции и искусственного интеллекта.Таким образом, "Бегемот" — это новое поколение ударных БПЛА. Он предназначен не для массовых атак, а для точечного уничтожения крупных целей в тылу: командные пункты, позиции ПВО, логистические узлы.Полагаю, что в российских конструкторских бюро тоже занимаются технической и технологической оснасткой своих БПЛА. Всегда идет гонка щита и меча. Что лучше? Высоколегированная сталь или прочность щита? Мы же помним, как в свое время соревновались советская и американская системы в гонке вооружений. Использовались разведданные, внедрялась агентура, доставались различные конструкторские идеи. Скажем, технология "Фау" использовалась американцами, а СССР использовал американские технологии в производстве атомной энергетики.Техника совершенствуется, и отставание нивелируется. При этом Украина сама по себе неспособна нивелировать свое отставание в дальней авиации и в артиллерии, в чем Россия ее превосходит. После того, как основные мощности "Южмаша" и "Мотор Сичи" были разрушены, на Украине невозможно производить сложные образцы вооружений, которые есть в России.Повторюсь, все зависит от того, в каком объеме Украина и Запад смогут производить эти дроны и насколько быстро Россия приспособиться к отражению этой угрозы.В целом логистические маршруты, по которому компоненты этих БПЛА направляются на Украину для сборки, контролируются космической разведкой России. Сомнительно, что ВСУ их будут массово применять. А то, что Россия найдет способ нейтрализовать их, более вероятно.- В чем все-таки состоит смысл ударов по Крыму? Украина просто действует по принципу "круши-ломай"? Или это четко вписывается в ее военную стратегию, когда она искренне полагает, что это заставит Россию пойти на заморозку конфликта по ЛБС?- Удары по Крыму действительно вписываются в стратегию Украины. Другое вопрос, а что такое стратегия. Стратегия – это четко понимание у элиты и общество относительно того, как должно жить твое государство. На Украине эта стратегия не оглашена. Мы судим о ней только по отдельным фактам, которые складываются в последовательную цепь событий. В связи с этим я хотел бы обратить на встречу Зеленского и Абрамовича, которая произошла в мае. Ее сейчас все активно комментируют. Расскажу, в чем там дело было.Со слов российской стороны, Абрамович получил предложение встретиться с Зеленским от Арахамия. Во время этой встречи Зеленский передал Абрамовичу некоторое послание для Путина, в котором Зеленский изложил свои некоторые предложения в части мирного урегулирования.При этом нужно понимать, какова сейчас внутренняя ситуация на Украине.Расширяется зона принудительной эвакуации. Железнодорожная и автомобильная система не ремонтируется. При этом в ближайшее окружение Зеленского входят только два человека, которые являются специалистами по инфраструктурным объектам: Александр Камышин и Александр Кубраков. Еще для Зеленского важны Оксана Маркарова как канал прямой связи с Вашингтоном и Христя Фриланд как канал прямой связи с канадской диаспорой. Не забываем также про Свириденко и про Федорова.Этот круг формирует решения Зеленского. Все эти решения проходят через фильтр войны – как это скажется на противостоянии. При этом Зеленский понимает, что ситуация на Украине близка к краху. И по финансам, и по разрушениям, и по ЖКХ. При этом его подталкивают к проведению выборов.Более того, во время подготовки к выборам может активизироваться Порошенко* (Зеленский с ним встречался, но понимания не нашел) и Тимошенко (Порошенко* ей помог отбиться от обвинений НАБУ). При этом Порошенко* заручился поддержкой Ахметова**, чтобы он финансировал его избирательную кампанию. А сам Ахметов**, чтобы показать свою лояльность тому кандидату, которого поддерживает Великобритания (Залужному), публикует свое интервью в The Guardian, где выражает свою позицию: "Война до границ 1991 года".И если во время избирательной кампании начнут поднимать все внутренние проблемы Украины, у Зеленского не будет возможности переизбраться. Поэтому он попытался сыграть в свою игру и выступил с предложением, которое Абрамович должен был передать Путину.Но так как на Украине сильны позиции Британии, эти сведения дошли до британской разведки. Лондон сразу начал этому противодействовать. Вы же помните ужасную трагедию в Старобельске. Кто-то же давал ВСУ разведданные, и давал неслучайно. Понятное дело, что когда убивают юношей и девушек, Россия не станет ничего обсуждать с Зеленским как с верховным командующим ВСУ.Переговоры были сорваны. И продолжающаяся эскалация говорит о том, что в ближайшее время мирный процесс будет заморожен. Эту же версию подтверждает встреча Зеленского в Лондоне с Макроном и Мерцом. Они выработали пять условий, на которых можно вести обсуждения с Россией. Эти условия касаются только интересов Украины и Запада, а гарантий безопасности для России они не дают.И очевидно, что на этой встрече Зеленскому сделали выволочку: "Не зарывайся. Если тебе что-то говорят, то выполняй. Говорит же МВФ, что Украина должна принять закон об увеличении налогов, чтобы рассчитаться с долгами МВФ. Вот и делай".Зеленского осадили. И тут же в Раду прошел законопроект, по которому нужно ввести налоги на посылки и маркетплейсы. На корпорации и на игорный бизнес налоги не увеличили. Вся тяжесть налоговой нагрузки ложиться на рядовых граждан.- В таком случае, что же предпримет Россия? Будет продолжать обычную боевую работу по перемалыванию украинской системы? Или на каком-то этапе ей придется пойти на эскалацию?- Пока речь идет о комплексном подходе.Да, переговоры прекратились, но контакты будут продолжаться. И с США, и с Европой (если европейские страны предложат что-то адекватное). Также Россия продолжит укреплять отношения с Югом и Востоком. И с теми, кто четко понимает ее интересы (Китай или КНДР), и с теми, кто ей просто сочувствует (Индия и Бразилия). Дипломатическая работа должна продолжаться.С этой точки зрения можно приветствовать, что на днях Трамп встречался с патриархом иерусалимским Феофилом III, которого американский президент рассматривает в качестве посредника между Россией и Украиной, чтобы проговаривать возможности мирного соглашения. Да, пока об эффективности переговорного процесса речи не идет. Но, во всяком случае, с патриархом можно поднимать проблемы гонения на православие и нарушении прав человека на Украине.Если же Украина взрывает мосты и атакует мирное население, России на это надо адекватно отвечать, чтобы было понятно, к чему дальнейшая эскалация приведет. В частности, Россия тоже может нанести удары по объектам жизнеобеспечения, когда крупные украинские города останутся без света и без воды. О более серьезных ударах даже говорить не хочется.И, конечно, на линии соприкосновения этим летом ожидается серьезная активизация российских войск.- А что это могут быть за более серьезные удары? Будут ли они касаться непосредственно территорий европейских стран, которые Украине эти дроны поставляют?- Если вы хотите вывести разговор на тему "До каких пор Россия будет терпеть эти удары и насколько силен может быть ее ответ", то сейчас мы об этом судить не можем. Давайте я еще раз поясню, как это работает.Идут налеты дронов на оборонные и гражданские объекты России. После этого наносится ответный удар по Киеву и другим городам Украины. Если Украина будет продолжать в этом же режиме, ее логистические и промышленные центры перестанут работать, но поставки западных вооружений все равно будут продолжаться, на каком-то этапе Россия может наносить удары непосредственно по территории западных стран.Почему я так думаю?Напряжение, которое сейчас создается во всем мире, происходит не только между Россией и Украиной. Недавно Япония и Филиппины начали проводить пограничную линию по морскому шельфу, который примыкает к Тайваню. В ответ на это Китай активизировал свои дипломатические возможности. Си Цзиньпин поехал в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном, где наверняка говорил ему о необходимости быть готовым к тому, чтобы показать, что Япония может ощутить на себе последствия подобных действий, несогласованных с Китаем.И если Китай, который ранее проводил достаточно осторожную политику, фактически начинает резко реагировать, это значит, что он готов к жестким ответам. А если Китай готов, Россия тем более будет к этому готова.- Когда нам следует ждать новой контрольной точки, чтобы мы могли оценить, что было и что будет?- На самом деле ситуация постоянно меняется.Сегодня Европа считает, что надо продолжать войну и не давать никаких гарантий безопасности России. При этом есть позиция Трампа, которому к промежуточным выборам нужно хоть как-то направить конфликт в мирное русло.C 15 по 17 июня состоится саммит G7. Там страны-лидеры обсудят, как они видят эту ситуацию. Но они же должны говорить о совокупности проблем, которые влияют на жизнь национальных государств, а не о только об Украине. И среди тех проблем, которые надо решить – конфликт на Ближнем Востоке, а также американо-китайские отношения. Их надо увязать.Трамп на встрече с Си Цзиньпином дал определенные обязательства, что направит этот процесс в мирное русло. Ему это необходимо, чтобы окончательно не потерять свое влияние над нижней и верхней палатой парламента. Оказалось, что Трамп эти обязательства выполнить не может. Эскалация продолжается.Как бы Китай не сдерживал Иран, атаки Израиля привели к тому, что Иран стал отвечать. Небольшое перемирие заканчивается. Начинается новая фаза боевых действий между США, Израилем и Ираном с вовлечением Ливана и стран Персидского залива.И, может быть, на саммите G-7 мы увидим некоторые моменты, которые подскажут, что некое соломоново решение найдено. Это будет первая отправная точка.Вторая отправная точка, которая даже более решающая – проведение Генассамблеи ООН в США в сентябре. К этому же будет приурочена встреча Трампа и Си Цзиньпина, в ходе которой мы можем увидеть тенденции, которые говорят о том, что эскалация сворачивается, а мирное решение появляется.- А в целом сохраняется в силе ваш прогноз, что украинский конфликт не продлится больше, чем полтора-два года, потому что все стороны не потянут его исключительно по экономическим причинам?- Я бы даже сказал, что активная фаза противостояния может закончиться в этом году.Конфликт на Ближнем Востоке разгорается снова. Позиция Китая в отношении Запада становится более определенной. Иран тоже активизировался. Хуситы объявили, что будут блокировать проход через Красное море. Перекрытие Ормузского пролива уже приводит к тому, что энергетический кризис приведет к экономическому кризису во всех странах мира, в том числе на Западе. А это не нужно никому.Поэтому я считаю, что здравый смысл подтолкнет всех участников конфликта найти точки соприкосновения и прийти к какому-то консенсусу, пройдя через линию эскалации.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260512/1078861843.html

https://ukraina.ru/20260610/leonid-reshetnikov-esli-voyna-na-ukraine-zatyanetsya-esche-na-dva-goda-konflikt-s-zapadom-stanet-1080060960.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

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