https://ukraina.ru/20250804/kogda-priedet-uitkoff-i-chto-sulit-ego-vizit-glavnoe-na-utro-4-avgusta-1066409067.html
Когда приедет Уиткофф, и что сулит его визит. Главное на утро 4 августа
Когда приедет Уиткофф, и что сулит его визит. Главное на утро 4 августа - 04.08.2025 Украина.ру
Когда приедет Уиткофф, и что сулит его визит. Главное на утро 4 августа
Президент США Дональд Трамп назвал ориентировочные даты визиты своего спецпосланника Стива Уиткоффа
2025-08-04T10:22
2025-08-04T10:22
2025-08-04T10:22
эксклюзив
хроники
дональд трамп
стив уиткофф
марат баширов
украина
сша
россия
нато
хамас
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Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг, заявил американский президент Дональд Трамп."Я имею в виду [сектор] Газа, доставку людям продовольствия. Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним", — заявил президент США.Он также добавил: "Посмотрим, что произойдёт".Ранее, 31 июля, Трамп заявил, что Уиткофф в ближайшие дни направится в Россию."Он потом (после визита в Израиль, назначенного на 1 августа — Ред.) едет в Россию, верите или нет", — отметил Трамп.Позднее, 2 августа, постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Уиткофф должен приехать в Россию "в эти (2, 3 августа — Ред.) выходные"."Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва [в процессе украинского урегулирования]", — отметил он в интервью телекомпании NBC.Уитэкер также заявил, что США хотят получить "согласие на сделку от обеих сторон", и отметил, что визит Уиткоффа в Россию "может принести некоторые плоды".В воскресенье, 3 августа, заместитель спикера Госдепартамента Миньон Хьюстон в эфире Postimees отметила, что США не стремятся к "быстрому решению" по Украине и приветствуют переговоры."Я скажу прямо: эта администрация не стремится к быстрому решению. Эта администрация хочет добиться долгосрочного, устойчивого мира в регионе", — отметила она.По её словам, необходимо также "добиваться всеобъемлющего, безусловного прекращения огня, которое приведёт к мирному урегулированию"."Соединённые Штаты понимают — и этот президент ясно дал это понять — что для достижения такой цели необходимо продолжать прямые переговоры, подобные тем, что проходили в Стамбуле", — указала Хьюстон.В то же время, заявила замспикера Госдепа, США будут и дальше союзниками Украины."Мы намерены и дальше стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку Украина призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое остановит любые нападения на мирных жителей и критически важную инфраструктуру", — отметила Хьюстон.По её словам, "обе стороны, возможно, должны будут принять решения, на которые они готовы и способны пойти ради мира, безопасности и благополучия своих граждан".Тем временем, то, что Уиткофф не прибыл в Москву на выходные, прокомментировали российские эксперты."Уиткоффа (спецпосланник Трампа) до сих пор нет в России, а должен был прилететь ещё вчера. У США сложная ситуация в Израиле. Заложники у ХАМАС, а западные земли вдоль реки Иордан (это где крестился Христос) евреи собираются признать частью государства Израиль. Река короткая - 252 км, но её значение - стратегическое, религиозное и это международный скандал. Уиткофф не может ни вернуть заложников, ни отговорить израильтян. Улететь без результата и не получить продвижения и в Москве, то значит Трамп недееспособен ни в ближневосточном кейсе, ни в украинском", — отмечал вечером 3 августа политолог Марат Баширов.Позднее он также прокомментировал новости о том, что Уиткофф приедет в Россию в середине неделе."Уиткофф приедет в Россию только 6-7 сентября. Что, Донни, не получается у тебя Каменный цветок? А Администрация Трампа начала готовить его визит в Китай в начале сентября. Там и произойдет историческая встреча президентов Путина, Трампа и председателя Си, на которой почти всё решат: как миру быть, с кем мёду пить, кому замуж выходить, а кому битым жить", — указал Баширов рано утром 4 августа.Политолог Юрий Баранчик в статье для проекта "Друид" указал, что на этот раз визит Уиткоффа в Россию может быть другим по духу, чем предыдущие визиты."Думаю, в этот раз на визит Стива Уиткоффа в Москве будут смотреть совсем иными глазами, чем ранее – слишком много дров, в том числе информационных, наломал Трамп за предыдущие три месяца, показав себя несерьёзным игроком. Интересно, будет ли это для Трампа сюрпризом?" — отметил Баранчик.Политолог Алексей Нечаев в статье для канала "Большой Трансфер" указал, что у президента России Владимира Путина "по-прежнему нет на Западе собеседника, с кем можно было бы всерьёз обсуждать новую архитектуру безопасности — ни в Европе, ни в мире — ответственных лидеров, способных не только договариваться, но и обеспечивать реализацию договорённостей"."Возможно, визит Стива Уиткоффа в Москву и внесёт в поведение Трампа элементы уравновешенности, но надежды на это не слишком велики. Пока главный игрок на Западе продолжает вести себя как infant terrible, России остаётся выстраивать внешнюю политику с холодным расчётом и полным учётом всей палитры возможных сценариев", — отметил Нечаев.Прокомментировали визит Уиткоффа и на Украине."Слабо верится, что встреча что-то изменит. Трамп постепенно скатывается к политике Байдена", — отметил популярный в стране телеграм-канал "ЗеРада".При этом авторы канала обратили внимание и на угрозы Трампа ввести санкции против России. В этом же заявлении Трамп, однако, признал, что в РФ умеют обходить санкции.Пока повестка визита Уиткоффа в Россиию не известна. При этом эксперты обращают внимание на то, что даты его предполагаемого визита — 6-7 августа, а 8 августа истекает десятидневный ультиматум, озвученный Трампом для РФ.О том, что происходило на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Коррупционный позор Зеленского и бунты против ТЦК".
https://ukraina.ru/20250803/totalnoe-prosachivanie-i-bespokoystvo-syrskogo-za-pokrovsk-itogi-3-avgusta-1066378956.html
https://ukraina.ru/20250803/vskormili-zmeyu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-3-avgusta-1066373892.html
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эксклюзив, хроники, дональд трамп, стив уиткофф, марат баширов, украина, сша, россия, нато, хамас, тцк
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф
может совершить визит в Россию в среду или в четверг, заявил американский президент Дональд Трамп
.
"Я имею в виду [сектор] Газа, доставку людям продовольствия. Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним", — заявил президент США.
Он также добавил: "Посмотрим, что произойдёт".
Ранее, 31 июля, Трамп заявил, что Уиткофф в ближайшие дни направится в Россию.
"Он потом (после визита в Израиль, назначенного на 1 августа — Ред.) едет в Россию, верите или нет", — отметил Трамп.
Позднее, 2 августа, постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Уиткофф должен приехать в Россию "в эти (2, 3 августа — Ред.) выходные".
"Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва [в процессе украинского урегулирования]", — отметил он в интервью телекомпании NBC.
Уитэкер также заявил, что США хотят получить "согласие на сделку от обеих сторон", и отметил, что визит Уиткоффа в Россию "может принести некоторые плоды".
В воскресенье, 3 августа, заместитель спикера Госдепартамента Миньон Хьюстон
в эфире Postimees
отметила, что США не стремятся к "быстрому решению" по Украине и приветствуют переговоры.
"Я скажу прямо: эта администрация не стремится к быстрому решению. Эта администрация хочет добиться долгосрочного, устойчивого мира в регионе", — отметила она.
По её словам, необходимо также "добиваться всеобъемлющего, безусловного прекращения огня, которое приведёт к мирному урегулированию".
"Соединённые Штаты понимают — и этот президент ясно дал это понять — что для достижения такой цели необходимо продолжать прямые переговоры, подобные тем, что проходили в Стамбуле", — указала Хьюстон.
В то же время, заявила замспикера Госдепа, США будут и дальше союзниками Украины.
"Мы намерены и дальше стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку Украина призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое остановит любые нападения на мирных жителей и критически важную инфраструктуру", — отметила Хьюстон.
По её словам, "обе стороны, возможно, должны будут принять решения, на которые они готовы и способны пойти ради мира, безопасности и благополучия своих граждан".
Тем временем, то, что Уиткофф не прибыл в Москву на выходные, прокомментировали российские эксперты.
"Уиткоффа (спецпосланник Трампа) до сих пор нет в России, а должен был прилететь ещё вчера. У США сложная ситуация в Израиле. Заложники у ХАМАС, а западные земли вдоль реки Иордан (это где крестился Христос) евреи собираются признать частью государства Израиль. Река короткая - 252 км, но её значение - стратегическое, религиозное и это международный скандал. Уиткофф не может ни вернуть заложников, ни отговорить израильтян. Улететь без результата и не получить продвижения и в Москве, то значит Трамп недееспособен ни в ближневосточном кейсе, ни в украинском
", — отмечал
вечером 3 августа политолог Марат Баширов.
Позднее он также прокомментировал новости о том, что Уиткофф приедет в Россию в середине неделе.
"Уиткофф приедет в Россию только 6-7 сентября. Что, Донни, не получается у тебя Каменный цветок? А Администрация Трампа начала готовить его визит в Китай в начале сентября. Там и произойдет историческая встреча президентов Путина, Трампа и председателя Си, на которой почти всё решат: как миру быть, с кем мёду пить, кому замуж выходить, а кому битым жить
", — указал
Баширов рано утром 4 августа.
Политолог Юрий Баранчик
в статье для проекта "Друид
" указал, что на этот раз визит Уиткоффа в Россию может быть другим по духу, чем предыдущие визиты.
"Думаю, в этот раз на визит Стива Уиткоффа в Москве будут смотреть совсем иными глазами, чем ранее – слишком много дров, в том числе информационных, наломал Трамп за предыдущие три месяца, показав себя несерьёзным игроком. Интересно, будет ли это для Трампа сюрпризом?" — отметил Баранчик.
Политолог Алексей Нечаев
в статье для канала "Большой Трансфер
" указал, что у президента России Владимира Путина
"по-прежнему нет на Западе собеседника, с кем можно было бы всерьёз обсуждать новую архитектуру безопасности — ни в Европе, ни в мире — ответственных лидеров, способных не только договариваться, но и обеспечивать реализацию договорённостей
".
"Возможно, визит Стива Уиткоффа в Москву и внесёт в поведение Трампа элементы уравновешенности, но надежды на это не слишком велики. Пока главный игрок на Западе продолжает вести себя как infant terrible, России остаётся выстраивать внешнюю политику с холодным расчётом и полным учётом всей палитры возможных сценариев", — отметил Нечаев.
Прокомментировали визит Уиткоффа и на Украине.
"Слабо верится, что встреча что-то изменит. Трамп постепенно скатывается к политике Байдена
", — отметил популярный в стране телеграм-канал "ЗеРада
".
При этом авторы канала обратили внимание и на угрозы Трампа ввести санкции против России. В этом же заявлении Трамп, однако, признал, что в РФ умеют обходить санкции.
Пока повестка визита Уиткоффа в Россиию не известна. При этом эксперты обращают внимание на то, что даты его предполагаемого визита — 6-7 августа, а 8 августа истекает десятидневный ультиматум, озвученный Трампом для РФ.
О том, что происходило на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Коррупционный позор Зеленского и бунты против ТЦК".