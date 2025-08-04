https://ukraina.ru/20250804/ukraina-za-nedelyu-korruptsionnyy-pozor-zelenskogo-i-bunty-protiv-ttsk-1066381494.html

Украина за неделю. Коррупционный позор Зеленского и бунты против ТЦК

Украина за неделю. Коррупционный позор Зеленского и бунты против ТЦК - 04.08.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Коррупционный позор Зеленского и бунты против ТЦК

Владимир Зеленский угодил в скандал с отменой и обратным восстановлением независимости антикоррупционных органов, что обернулось для киевского режима полным провалом

2025-08-04T04:04

2025-08-04T04:04

2025-08-04T04:04

эксклюзив

украина

владимир зеленский

набу

вооруженные силы украины

тцк

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Скандальный закон, Зеленскому нашли заменуНа прошлой неделе о себе в информпространстве напомнил бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он написал статью для известного журнала мод Vogue.Материал за его авторством был посвящен "новой украинской идентичности", выводам, которые сделала Украина из конфликта с Россией и т.д.Статья сопровождалась фотографией Залужного в стиле "буржуа и дверь".Украинские политики регулярно попадают на страницы Vogue, полагая очевидно, что эта хорошая возможность для пиара. Совсем недавно, например, там публиковалась статья о новом премьере страны Юлии Свириденко, а пару лет назад была опубликована фотосессия Владимира Зеленского с женой.Презентация Залужного западной аудитории через гламурный журнал может являться прологом к будущему карьерному взлету экс-главкома. По информации Службы внешней разведки РФ, в Альпах недавно состоялась встреча представителей США и Британии с Залужным, главой ОП Андреем Ермаком, а также начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым*. На ней было условлено двигать бывшего главнокомандующего украинской армии в президенты вместо Зеленского.Утверждается, что Ермак и Буданов согласились с необходимостью смещения Зеленского в обмен на сохранение своих должностей.В СВР отмечают, что решающим доводом для Запада стала попытка Зеленского лишить антикоррупционные органы самостоятельности.Упомянутая в сообщении СВР история с украинскими антикоррупционными органами получила на неделе логическое завершение. Инициированный Зеленским законопроект, возвращающий Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) самостоятельность успешно прошел голосование в парламенте.Тем самым власти отыграли назад после того, как по стране прокатилась волна протестов, а западные политики и СМИ подвергли киевский режим критике.Примечательно, что в субботу, 2 августа, Зеленский опубликовал сообщение о своей встрече с главами НАБУ и САП. Он рассказал, что антикоррупционные органы задержали депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Алексея Кузнецова, бывшего главу тогда еще контролируемой Киевом территории Луганской области Сергея Гайдая, а также главу украинской администрации одного из районов Луганской области Андрея Юрченко. Эта троица продавала Нацгвардии (сотрудники которой также проходят по этому делу подозреваемыми) БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы по завышенным ценам.После этого членство Кузнецова в правящей партии приостановили, а Гайдая уволили с его нынешней должности главы Мукачевского района Закарпатской области, власти объявили о своей полной поддержке борьбы с коррупцией.Такая подача этого дела со стороны Офиса президента выглядела как будто НАБУ и САП отчитывались перед Зеленским, хотя они по закону этого делать не должны. В то же время эта история должна была восстановить реноме Зеленского, который показал свою слабость с возвращением функций антикоррупционных структур, которые он чуть ранее и отобрал.Пленки ЗеленскогоВсе началось тогда, когда находящиеся под западным патронатом антикоррупционные органы активизировали расследования против близких к Офису президента лиц, в частности вице-премьера Алексея Чернышова, совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича и др. Всех их подозревают в коррупции по разным уголовным делам.Украинские СМИ предполагают, что детективы НАБУ могли получить компрометирующие Зеленского показания, поэтому власти приняли решение оперативно ликвидировать независимость этих органов и переподчинить их лояльному генпрокурору. С этой целью в авральном порядке был принят соответствующий закон, а несколько сотрудников НАБУ были арестованы.После начала протестов и осуждения этих действий на Западе Зеленский принял решение отказаться от своих планов и вернуть практически все к первоначальному варианту. Эксперты назвали эти события стратегическим поражением Зеленского, которое бьет по его позициям как внутри страны, так и на Западе.Тем временем, история с коррупцией в ближайшем окружении Зеленского получила продолжение."Украинская правда" пишет, что НАБУ могло получить запись разговора Зеленского с Миндичем. По информации опального депутата Рады, бывшего члена партии "Слуга народа" Александра Дубинского, эти материалы были переданы в ФБР."Материалы НАБУ, которые получены по квартире Миндича, переданы ФБР. В этих материалах зафиксированы переговоры Миндича с Чернышовым, Ермаком, [министром юстиции Германом] Галущенко… Зеленским", - говорится в сообщении в его телеграм-канале.Дворцы и самолетыНа неделе также появилась информация, что Ермак может вскоре стать подозреваемым по другому делу, которое расследует НАБУ.Речь идет о полетах главы ОП за границу, которые были осуществлены совместно с тогда еще вице-премьером, а ныне председателем правительства Юлией Свириденко. Следствие полагает, что у Свириденко не было никакой служебной необходимости тогда путешествовать, а Ермак просто воспользовался ею, так как он не может за государственный счет летать на государственных самолетах.Еще один медиаудар по Зеленскому нанесли журналисты проекта Bihus, которые обнародовали расследование, касающееся фигурантов уголовного дела против вице-премьера Чернышова. Выяснилось, что компания "Блум девелопмент" в разгар боевых действий ведет строительство на территории в 8 га четырех элитных домов на берегу реки Козинка в Киевской области, стоимость которых доходит до 12,5 млн долларов каждый.Свою долю в компании вице-премьер передал жене, а та – нынешнему владельцу Лилии Лысенко, которая работала ранее с Чернышовым и проходит также по его уголовному делу. Лысенко также числится соосновательницей жилищного кооператива "Солнечный берег", который выступает заказчиком строительства. Сооснователем кооператива также является Инна Яцик, которая тоже фигурирует в уголовном деле."Чернышев во время войны занимался строительством Зе-Межигорья - четырех огромных домов друг возле друга - для себя, Зеленского, Ермака, Миндича", - заявил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук*."Покушение" на ФилимоноваВо вторник, 29 июля, СБУ отчиталась об очередном предотвращенном покушении, которое якобы готовила ФСБ. На этот раз пули киллера будто бы удалось избежать одиозному националисту, командиру 108-го отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Сергею Филимонову.Об этом рассказал сам Филимонов."ФСБ и все ее сторонники очень хотели увидеть меня мертвым. Но благодаря четкой и профессиональной работе Службы безопасности Украины у РФ снова ничего не получилось", - сообщил он.Филимонов поблагодарил главу СБУ Василия Малюка* и пообещал обнародовать подробности позднее.Филимонову 30 лет, уроженец Киева. До прихода в 2014 году в батальон "Азов"** числился в фанатском движении киевского "Динамо". Заявляет, что принимал участие в боевых действиях в Донбассе, где получил тяжелое ранение.В 2015-м снова объявился в украинской столице, где он возглавлял последовательно несколько праворадикальных организаций. Сыграл главную роль в фильме "Носорог" про 1990-е, который снял режиссер и террорист Олег Сенцов*.С 2022 года Филимонов числится в рядах ВСУ, имеет воинское звание капитан. Боевые успехи националиста многие ставят под сомнения, вероятнее всего, большую часть времени он проводит не в окопах, а заграничных поездках, о которых он не стесняется рассказывать в соцсетях. Как и хвастаться в них дорогими аксессуарами и прочим имуществом, купленным, надо полагать, на собранные с украинцев деньги "на войну".В последний раз он выкладывал фотографии с боя 19 июля Александра Усика в Лондоне, который Филимонов смотрел с трибуны."Эта самая странная попытка очистить репутацию тела, которое в войну, когда на фронте гибнут сотни солдат в день, катается по Лондонам и Майоркам, скупает «Ролексы» и шмотки. Это самая глупая попытка и, судя по уровню IQ выдумавших это, разработкой «покушения» занимался сам Филимонов", - прокомментировал эту новость у себя в телеграм-канале блогер Анатолий Шарий.За последнее время СБУ регулярно сообщает о будто бы имевших место сорванных или неудачных покушениях на представителей власти, либо же тех или иных медийных украинцев. Среди них активист Сергей Стерненко, журналист Дмитрий Гордон*, брат главы Офиса президента Денис Ермак и т.д.Каких-либо доказательств причастности РФ к этим событиям обнародовано не было.Винницкий протестТекущая неделя ознаменовалась потерей Украинской контроля над населенным пунктом Часов Яр в ДНР. Это стало важным успехом российской армии, которая получила новые возможности для дальнейшего наступления в Донбассе.На этом фоне ВСУ все труднее изыскивать пополнение. В ночь на 2 августа в Виннице состоялся крупнейший с момента начала СВО инцидент, связанный с мобилизацией. Десятки людей, главным образом женщины, пытались вызволить нескольких мужчин, которых сотрудники полиции спрятали на территории местного стадиона, чтобы затем отправить их в военкомат.Родственники военных взяли стадион штурмом, однако полиция начала задерживать протестующих, применив слезоточивый газ.Винницкий ТЦК опубликовал заявление, согласно которому удерживаемые на стадионе мужчины находились в розыске."В дальнейшем группа людей, в т.ч. представители общественной организации, прибывшей по месту временного размещения ТЦК, и требуя отпустить мужчину, устроили конфликт с военнослужащими. К учреждению подошли около 80 граждан, части из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь. К числу людей были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта", - говорится в сообщении.Протест продолжался до утра. Действия участников акции нашли поддержку у жителей города, которые приносили протестующим еду и напитки.Пока часть украинцев вынуждена спасаться и отбиваться от военкомов, другая спокойно продолжает жить прежней жизнью. На днях в Киеве полиция пресекла гей-вечеринку в одном из развлекательных заведений, были задержаны 30 человек, половину из которых отвезли в военкомат.Еще один инцидент произошел 3 августа в селе Бурское Николаевской области. Вооруженная битами и трубами группа людей атаковала сотрудников ТЦК, которым пришлось отстреливаться из травматических пистолетов. *Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20250724/korruptsiya-imeni-zelenskogo-glavnye-vzyatochniki-i-moshenniki-sovremennoy-ukrainy-1065021523.html

https://ukraina.ru/20250622/siyayuschee-suschestvo-kotoroe-utopit-kievskuyu-verkhushku-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-begstvo-chernyshova-1064060687.html

https://ukraina.ru/20250802/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-progryzaem-oboronu-protivnika-uchityvaya-i-preodolevaya-vodnye-1066286287.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, владимир зеленский, набу, вооруженные силы украины, тцк