"У нас появились лазеры": Кнутов назвал оружие, которое эффективно сбивает дроны - 15.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261115/u-nas-poyavilis-lazery-knutov-nazval-oruzhie-kotoroe-effektivno-sbivaet-drony-1084510995.html
"У нас появились лазеры": Кнутов назвал оружие, которое эффективно сбивает дроны
"У нас появились лазеры": Кнутов назвал оружие, которое эффективно сбивает дроны - 15.11.2026 Украина.ру
"У нас появились лазеры": Кнутов назвал оружие, которое эффективно сбивает дроны
Россия нашла эффективное решение против украинских дронов: в хорошую погоду лучше всего работают боевые лазеры, которые уже стоят на защите важнейших объектов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-11-15T19:31
2026-11-15T19:31
новости
россия
юрий кнутов
украина.ру
главные новости
главное
сво
дзен сво
дзен новости сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0f/1084510891_0:208:1255:913_1920x0_80_0_0_069c9b70da5a62f4d0831dbf6f91f583.png
Разговор о том, чем сбивать украинские дроны, эксперт свёл к экономике: ракеты наземных комплексов ПВО дорогие, вертолёты дешевле по боеприпасам, но дороже в эксплуатации, а в хорошую погоду лучше всего работают лазеры.Кнутов подтвердил, что ракеты любых наземных комплексов ПВО имеют высокую стоимость. "Ракеты любых наземных комплексов ПВО дорогие, за исключением боеприпасов ЗРК "Стрела-10" и ПЗРК "Верба", — заявил эксперт. Ракеты, которые запускаются с вертолёта, по его словам, относительно недорогие, но главную сложность составляет стоимость полётного часа и эксплуатация самой машины. "Все это делает борьбу с беспилотниками при помощи вертолетов не очень дешевой", — пояснил он.При этом, отметил эксперт, сам беспилотник дешёвый, но ущерб, который он может нанести НПЗ, многократно превышает стоимость ПВО.Однако, по последней информации, которая есть у Кнутова, в хорошую погоду наиболее эффективным средством поражения БПЛА являются боевые лазеры. "Лазеры у нас появились. Мы их используем для защиты наиболее важных объектов. Их эффективность достаточно высокая", — подчеркнул эксперт.Кнутов отметил, что на форуме "Россия — Африка" были представлены два российских боевых лазера, и говорилось о том, что Россия проводит испытание электромагнитной пушки.Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Игорь Гарнов: Если Россия не будет создавать ПВО-крепости, она рискует не выдержать "звездные налеты" ВСУ" на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0f/1084510891_0:90:1255:1031_1920x0_80_0_0_79435b407907f0adaab8ece926d0b9df.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, юрий кнутов, украина.ру, главные новости, главное, сво, дзен сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, аналитика, аналитики, украина аналитика, война, война на украине, дзен, украина.ру дзен, украина, бпла
Новости, Россия, Юрий Кнутов, Украина.ру, Главные новости, главное, СВО, дзен СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО Россия, новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, Аналитика, аналитики, Украина аналитика, война, война на Украине, Дзен, Украина.ру Дзен, Украина, БПЛА

"У нас появились лазеры": Кнутов назвал оружие, которое эффективно сбивает дроны

19:31 15.11.2026
 
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Россия нашла эффективное решение против украинских дронов: в хорошую погоду лучше всего работают боевые лазеры, которые уже стоят на защите важнейших объектов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Разговор о том, чем сбивать украинские дроны, эксперт свёл к экономике: ракеты наземных комплексов ПВО дорогие, вертолёты дешевле по боеприпасам, но дороже в эксплуатации, а в хорошую погоду лучше всего работают лазеры.
Кнутов подтвердил, что ракеты любых наземных комплексов ПВО имеют высокую стоимость. "Ракеты любых наземных комплексов ПВО дорогие, за исключением боеприпасов ЗРК "Стрела-10" и ПЗРК "Верба", — заявил эксперт.
Ракеты, которые запускаются с вертолёта, по его словам, относительно недорогие, но главную сложность составляет стоимость полётного часа и эксплуатация самой машины. "Все это делает борьбу с беспилотниками при помощи вертолетов не очень дешевой", — пояснил он.
При этом, отметил эксперт, сам беспилотник дешёвый, но ущерб, который он может нанести НПЗ, многократно превышает стоимость ПВО.
Однако, по последней информации, которая есть у Кнутова, в хорошую погоду наиболее эффективным средством поражения БПЛА являются боевые лазеры. "Лазеры у нас появились. Мы их используем для защиты наиболее важных объектов. Их эффективность достаточно высокая", — подчеркнул эксперт.
Кнутов отметил, что на форуме "Россия — Африка" были представлены два российских боевых лазера, и говорилось о том, что Россия проводит испытание электромагнитной пушки.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Игорь Гарнов: Если Россия не будет создавать ПВО-крепости, она рискует не выдержать "звездные налеты" ВСУ" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЮрий КнутовУкраина.руГлавные новостиглавноеСВОдзен СВОдзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВО Россияновости СВОновости СВО сейчасСпецоперацияАналитикааналитикиУкраина аналитикавойнавойна на УкраинеДзенУкраина.ру ДзенУкраинаБПЛА
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:31"У нас появились лазеры": Кнутов назвал оружие, которое эффективно сбивает дроны
18:31"Знали про результаты": Брутер о том, удалось ли Зеленскому пересидеть Трампа
18:00Киев перекрыл Северный мост и надеется на понтоны Норвегии. ВСУ ударили по Таганрогу. Итоги 15 ноября
17:52Жители Днепропетровска перекрыли дороги из-за отсутствия света и воды третьи сутки
17:33Кто решает, кого и кем поставить у власти на Украине: Ищенко о влиянии извне и инициативе на местах
17:17Писатель Пелевин накормил турок русским борщом
16:35В Варшаве осквернили два памятника надписями в честь УПА*
16:29Украинский депутат выпустил мотивационное видео с Rolls-Royce и Aston Martin
16:00Зеленский снова пожаловался на проблемы с перехватом из-за ограничения Starshield
16:00Лукьяновский замок – без рыцарей, зато с VIP-камерами
15:15The Telegraph: Москва потребовала от Британии отказаться от ядерного щита Европы
14:15От Масяни до матрёшки: украинская диаспора прогибает Европу
14:00Имела наглость оскорбиться: теннисистку Соболенко внесли на "Миротворец"
13:58Макрон призвал к диалогу с Россией и потребовал вступления Украины в НАТО
13:33Более 90% американских компаний продолжают работать на Украине
13:13"Почему мы должны слушать Россию? Мнение Москвы не должно нас волновать". Предел унижения для Европы
12:56Россия и Украина встретились в финале ЧЕ по настольному теннису U-13
12:31Украинское посольство в Варшаве решило осложнить жизнь спецслужбам Украины
12:00"Вокруг Булгакова": Бездомный, Левий и архетип ученика
11:36Ночная атака дронов ВСУ: последствия в Татарстане и Ростовской области
Лента новостейМолния