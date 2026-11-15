https://ukraina.ru/20261115/u-nas-poyavilis-lazery-knutov-nazval-oruzhie-kotoroe-effektivno-sbivaet-drony-1084510995.html

"У нас появились лазеры": Кнутов назвал оружие, которое эффективно сбивает дроны

"У нас появились лазеры": Кнутов назвал оружие, которое эффективно сбивает дроны - 15.11.2026 Украина.ру

"У нас появились лазеры": Кнутов назвал оружие, которое эффективно сбивает дроны

Россия нашла эффективное решение против украинских дронов: в хорошую погоду лучше всего работают боевые лазеры, которые уже стоят на защите важнейших объектов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-11-15T19:31

2026-11-15T19:31

2026-11-15T19:31

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Разговор о том, чем сбивать украинские дроны, эксперт свёл к экономике: ракеты наземных комплексов ПВО дорогие, вертолёты дешевле по боеприпасам, но дороже в эксплуатации, а в хорошую погоду лучше всего работают лазеры.Кнутов подтвердил, что ракеты любых наземных комплексов ПВО имеют высокую стоимость. "Ракеты любых наземных комплексов ПВО дорогие, за исключением боеприпасов ЗРК "Стрела-10" и ПЗРК "Верба", — заявил эксперт. Ракеты, которые запускаются с вертолёта, по его словам, относительно недорогие, но главную сложность составляет стоимость полётного часа и эксплуатация самой машины. "Все это делает борьбу с беспилотниками при помощи вертолетов не очень дешевой", — пояснил он.При этом, отметил эксперт, сам беспилотник дешёвый, но ущерб, который он может нанести НПЗ, многократно превышает стоимость ПВО.Однако, по последней информации, которая есть у Кнутова, в хорошую погоду наиболее эффективным средством поражения БПЛА являются боевые лазеры. "Лазеры у нас появились. Мы их используем для защиты наиболее важных объектов. Их эффективность достаточно высокая", — подчеркнул эксперт.Кнутов отметил, что на форуме "Россия — Африка" были представлены два российских боевых лазера, и говорилось о том, что Россия проводит испытание электромагнитной пушки.Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Игорь Гарнов: Если Россия не будет создавать ПВО-крепости, она рискует не выдержать "звездные налеты" ВСУ" на сайте Украина.ру.

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