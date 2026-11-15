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The Telegraph: Москва потребовала от Британии отказаться от ядерного щита Европы

The Telegraph: Москва потребовала от Британии отказаться от ядерного щита Европы - 15.11.2026 Украина.ру

The Telegraph: Москва потребовала от Британии отказаться от ядерного щита Европы

Россия якобы потребовала от Великобритании отказаться от предоставления ядерной защиты европейским странам в рамках урегулирования конфликта на Украине, пишет The Telegraph

2026-11-15T15:15

2026-11-15T15:15

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По данным издания, это условие включено в перечень требований, подготовленных российской стороной к мирным переговорам."Россия потребовала от Лондона отказаться от ядерной защиты Европы для урегулирования на Украине", — пишет газета.Автор статьи напоминает, что помимо России ядерным оружием в Европе обладают только Великобритания и Франция. В публикации также утверждается, что РФ якобы добивается вывода сил НАТО из Восточной Европы и стран Балтии, исключения Финляндии из альянса и обязательства не размещать иностранные войска на территории Украины.Кроме того, Москва настаивает на прекращении западных поставок оружия и военной техники Киеву, а также на отказе Украины от вступления в НАТО. Как заявляет The Telegraph, лишь после выполнения этих условий российская сторона готова рассматривать вопрос о прекращении огня.Официального подтверждения их принятия в качестве условий соглашения нет. Кремль эти сведения также не комментировал.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России нужно добиваться своего силой в отсутствие переговорного потенциала у Европы. По его словам, Москва никогда не отказывалась от контактов с европейцами — это они сами прервали диалог.Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Парижа обсуждать с Россией новую архитектуру европейской безопасности по итогам конфликта на Украине. Подробнее – в материале Макрон призвал к диалогу с Россией и потребовал вступления Украины в НАТО на сайте Украина.ру.l

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