https://ukraina.ru/20261115/znali-pro-rezultaty-bruter-o-tom-udalos-li-zelenskomu-peresidet-trampa-1084512677.html

"Знали про результаты": Брутер о том, удалось ли Зеленскому пересидеть Трампа

"Знали про результаты": Брутер о том, удалось ли Зеленскому пересидеть Трампа - 15.11.2026 Украина.ру

"Знали про результаты": Брутер о том, удалось ли Зеленскому пересидеть Трампа

Европа и Зеленский знали результаты выборов в Конгресс за полгода до голосования, но Трамп проиграл сам — Европа практически этому не способствовала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2026-11-15T18:31

2026-11-15T18:31

2026-11-15T18:31

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Отвечая на вопрос, удалось ли европейцам и Зеленскому "пересидеть" Трампа, эксперт уточнил: они действительно ждали этого заранее, но проигрыш — рукотворный результат самой американской администрации.Брутер подтвердил: европейцы и глава кипевского режима знали о результатах выборов заранее. По его словам, если бы Трампу удалось завершить кампанию против Ирана к осени, ситуация стала бы меняться. Но сделать это не удалось, и негативные ожидания в американском обществе усилились, пояснил он.Брутер привёл и цифры: социологи давали демократам осторожные 8%, а получилось около 11%. "Это оказалось рукотворным результатом действий американской администрации. Она не смогла сделать правильные выводы из сложившейся ситуации и продолжала делать ошибки", — подчеркнул эксперт.При этом, отметил аналитик, республиканцам с огромным трудом удалось не допустить, чтобы демократы получили две трети в Палате представителей. "Европейцы очень мало способствовали тому, что Трамп проиграл эти выборы. Он это сделал без них", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Брутер: Возможности Трампа на Украине уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе" на сайте Украина.ру.Акутальное интервью по теме: Александр Котов: "Европа не хочет платить за Украину, но от образа врага в лице России отказаться не может" на сайте Украина.ру.

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