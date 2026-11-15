Имела наглость оскорбиться: теннисистку Соболенко внесли на "Миротворец" - 15.11.2026 Украина.ру
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Имела наглость оскорбиться: теннисистку Соболенко внесли на "Миротворец"
Имела наглость оскорбиться: теннисистку Соболенко внесли на "Миротворец" - 15.11.2026 Украина.ру
Имела наглость оскорбиться: теннисистку Соболенко внесли на "Миротворец"
Белорусскую теннисистку Арину Соболенко внесли в базу данных скандального украинского ресурса "Миротворец" после того, как она бурно возмутилась поведением украинских болельщиков во время её матча с украинкой Элиной Свитолиной. Соболенко уже извинилась
2026-11-15T14:00
2026-11-15T14:00
новости
украина
россия
свитолина
александр лукашенко
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко во время матча Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) против украинки Элины Свитолиной нецензурно высказалась в адрес украинских болельщиков. Те мешали играть своими нелестными выкриками в адрес белорусской спортсменки."[Нехорошие, ох] украинцы", - импульсивно заявила Соболенко.В том матче белоруска уступила украинке со счётом 3:6, 6:3, 1:6.Эмоциональная реакция Соболенко, которая не стала терпеть оскорбительные выкрики украинских фанатов её соперницы, стала предлогом для того, чтобы на Украине ей вменили разжигание межнациональной и межконфессиональной розни, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции и внесли в базу данных одиозного сайта.И это при том, что Соболенко неоднократно давала понять: она не хочет отвечать на вопросы, связанные с политикой. Более того, в 2023 году Соболенко сделала заявление, которое можно трактовать если не как поддержку Украины, то точно не как поддержку СВО."Я не поддерживаю войну, а следовательно, не поддерживаю Лукашенко именно сейчас", – заявила она тогда.После внесения на "Миротворец" Соболенко уже извинилась."Мне стоило иначе справиться с фрустрацией, прошу прощения у всех, кого задела. Элина провела отличный матч, желаю ей удачи", – отметила теннисистка.Она подчеркнула, что её слова не относились к Свитолиной. Теннисистку вывела из себя небольшая группа болельщиков, которая эмоционально праздновала её ошибки.Прокомментировала ситуацию и Свитолина."Да, я кое-что видела, потому что, конечно, это распространяется в социальных сетях. Но я просто надеюсь, что к матчам между нами будут относиться с надлежащим уважением. Потому что иногда во время наших матчей в мой адрес также звучали неприятные комментарии, связанные с войной. Поэтому да, такое случается. Иногда в социальных сетях некоторые вещи немного перевирают. Поэтому ситуация такая, как есть", – отметила украинская теннисистка.Вечером 15 ноября в 23:00 её ждёт финальный матч Итогового турнира WTA. В нём Свитолина сыграет с россиянкой Миррой Андреевой. Таким образом, накал матча будет высок. Судя по ситуации с Соболенко, организаторы турнира вряд ли будут ограничивать украинских болельщиков в их проявлениях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, свитолина, александр лукашенко
Новости, Украина, Россия, Свитолина, Александр Лукашенко

Имела наглость оскорбиться: теннисистку Соболенко внесли на "Миротворец"

14:00 15.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТеннис. Кубок Кремля. Пятый день
Теннис. Кубок Кремля. Пятый день - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Белорусскую теннисистку Арину Соболенко внесли в базу данных скандального украинского ресурса "Миротворец" после того, как она бурно возмутилась поведением украинских болельщиков во время её матча с украинкой Элиной Свитолиной. Соболенко уже извинилась
Белорусская теннисистка Арина Соболенко во время матча Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) против украинки Элины Свитолиной нецензурно высказалась в адрес украинских болельщиков. Те мешали играть своими нелестными выкриками в адрес белорусской спортсменки.
"[Нехорошие, ох] украинцы", - импульсивно заявила Соболенко.
В том матче белоруска уступила украинке со счётом 3:6, 6:3, 1:6.
Эмоциональная реакция Соболенко, которая не стала терпеть оскорбительные выкрики украинских фанатов её соперницы, стала предлогом для того, чтобы на Украине ей вменили разжигание межнациональной и межконфессиональной розни, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции и внесли в базу данных одиозного сайта.
И это при том, что Соболенко неоднократно давала понять: она не хочет отвечать на вопросы, связанные с политикой. Более того, в 2023 году Соболенко сделала заявление, которое можно трактовать если не как поддержку Украины, то точно не как поддержку СВО.
"Я не поддерживаю войну, а следовательно, не поддерживаю Лукашенко именно сейчас", – заявила она тогда.
После внесения на "Миротворец" Соболенко уже извинилась.
"Мне стоило иначе справиться с фрустрацией, прошу прощения у всех, кого задела. Элина провела отличный матч, желаю ей удачи", – отметила теннисистка.
Она подчеркнула, что её слова не относились к Свитолиной. Теннисистку вывела из себя небольшая группа болельщиков, которая эмоционально праздновала её ошибки.
Прокомментировала ситуацию и Свитолина.
"Да, я кое-что видела, потому что, конечно, это распространяется в социальных сетях. Но я просто надеюсь, что к матчам между нами будут относиться с надлежащим уважением. Потому что иногда во время наших матчей в мой адрес также звучали неприятные комментарии, связанные с войной. Поэтому да, такое случается. Иногда в социальных сетях некоторые вещи немного перевирают. Поэтому ситуация такая, как есть", – отметила украинская теннисистка.
Вечером 15 ноября в 23:00 её ждёт финальный матч Итогового турнира WTA. В нём Свитолина сыграет с россиянкой Миррой Андреевой. Таким образом, накал матча будет высок. Судя по ситуации с Соболенко, организаторы турнира вряд ли будут ограничивать украинских болельщиков в их проявлениях.
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