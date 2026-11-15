https://ukraina.ru/20261115/prokuratura-voyuet-s-pochaevskoy-lavroy-pereselentsam-negde-zhit-zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-1084501605.html

Прокуратура воюет с Почаевской лаврой, переселенцам негде жить. Западная Украина за неделю

Прокуратура воюет с Почаевской лаврой, переселенцам негде жить. Западная Украина за неделю - 15.11.2026 Украина.ру

Прокуратура воюет с Почаевской лаврой, переселенцам негде жить. Западная Украина за неделю

Прокуратура требует досрочно вернуть государству комплекс построек Почаевской Свято-Успенской лавры в Тернопольской области, хотя по условиям договора УПЦ может им пользоваться до 2052 года

2026-11-15T09:33

2026-11-15T09:33

2026-11-15T09:33

эксклюзив

ужгород

западная украина

украина

леонид кучма

упц

министерство культуры

рпц

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Отдать греко-католикам?Тернопольская областная прокуратура подала иск в суд, в котором требует от Украинской православной церкви (УПЦ) вернуть государству комплекс сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры в Тернопольской области.Религиозная организация "Почаевская Свято-Успенская лавра УПЦ" заключила договор о безвозмездном использовании сооружений заповедника в декабре 2003 года, ещё во время правления Леонида Кучмы. По условиям документа, УПЦ могла пользоваться имуществом до 2052 года.На основании упомянутого договора комплекс сооружений (Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, архиерейский дом, колокольни и надвратный корпус) Почаевской Свято-Успенской лавры был изъят из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и зарегистрирован за религиозной организацией.Однако в ноябре 2018 решение о перерегистрации было отменено правительством Украины, и все сооружения Лавры были возвращены в состав государственного заповедника. На этом основании несколько месяцев назад в сооружения, находящиеся в пользовании УПЦ, прибыла комиссия Минкульта.По сообщению прокуратуры, специалисты "зафиксировали многочисленные нарушения". В частности, факты самовольной перестройки и достройки объектов архитектуры – снос внутренних стен в кельях и архиерейском доме, обустройство новых проходов, проведение несогласованных фасадных и отделочных работ. Эти работы УПЦ не согласовывала с Минкультом."Поскольку такие действия создают угрозу разрушения и потери подлинности памятника национального значения, а охрана культурного наследия является обязанностью государства, прокуратура требует вернуть имущество в пользование государства и прекратить незаконные работы", – заявили в прокуратуре.Следует отметить, что атака на Почаевскую лавру канонической УПЦ идет не только в имущественном плане. В июле 2026 года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести пришла к выводу, что Почаевская Свято-Успенская лавра УПЦ аффилирована с "иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на территории Украины" (Русской православной церковью, РПЦ). Тогда же Госслужба направила руководству Почаевской лавры предписание об устранении связей с РПЦ в течение 90 дней.Согласно документальным источникам, первые православные монахи на Почаевской горе появились в начале XIII века. Под давлением польских властей в 1713 году монастырь был передан василианскому ордену Украинской греко-католической церкви. Только в 1832 году он был возвращен православной церкви. Однако ныне в общественном дискурсе Украины доминирует идея о "возвращении" Почаевской Свято-Успенской лавры именно греко-католикам. В частности, решение об этом неоднократно принимал Тернопольский областной совет.Жилье на Западной Украине становится недоступным для переселенцевНа минувшей неделе в Тернополе разразился скандал: одна из местных риэлторов в социальных сетях рассказала о том, что давно обсуждали на кухнях – владельцы квартир отказываются сдавать их в аренду приезжим с Востока Украины. Однако это не главная причина недоступности жилья для переселенцев: с начала года аренда квартир на Западной Украине резко подорожала.В Тернополе убегающие от боевых действий переселенцы сталкиваются со всё большей проблемой: найти даже обычную квартиру становится все труднее. Владельцы недвижимости, которые раньше охотно сдавали свое жильё, теперь отказывают людям, приводя разные причины, пишут местные СМИ.Самая распространенная – ссылка на внутренние регламенты объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Арендодатели утверждают, что на собрании жильцов якобы было принято решение запретить сдавать квартиры лицам без местной регистрации или тем, кто не является членом ОСМД. Однако на самом деле это лишь прикрытие для нежелания сдавать квартиры приезжим.Риэлтор из Тернополя Татьяна, решившаяся рассказать об этой проблеме, привела пример: за однокомнатную квартиру в доме 1970-х годов без ремонта владельцы просят 12 тысяч гривен (около 250 евро) в месяц, однако отказываются сдать её переселенцам даже за бо́льшую сумму. При этом по состоянию на начало ноября средние ценники в Тернополе составляют 17,5 тысячи гривен в месяц за однокомнатные квартиры, и 20,7 тысячи – за двухкомнатные, но их соглашаются сдавать только местным.Рынки аренды жилья в большинстве городов Западной Украины сейчас находятся на ценовом пике, отмечают аналитики киевского сервиса ЛУН. Во Львове за последний месяц однокомнатные квартиры прибавили в арендных ставках около 10%, за полгода – 26,4%, а за год – почти 49%. Аренда двухкомнатных квартир в этом городе за год тоже выросла почти на 50%, а для трехкомнатных скачок цен составил 62%.Но больше всего подорожали квартиры в Ужгороде. Еще в августе этого года медианная доля заработной платы, уходящая на аренду жилья в столице Закарпатья, не превышала 75%, а по состоянию на ноябрь она достигла 114%."Если ещё летом среднестатистическая однокомнатная квартира в Ужгороде стоила до $700, то сейчас – $1200-1300, а то и дороже. Есть случаи, когда владельцы намеренно выселяют постояльцев с долгосрочными договорами и выставляют объекты на повторную сдачу – уже дороже", – заявил киевскому изданию "Минфин" руководитель агентства недвижимости "КиевДомСервис" Андрей Романов.По его словам, Закарпатье, где нет ни комендантского часа, ни тревог, а с электроэнергией ситуация намного лучше, чем в центральной Украине, привлекает многих переселенцев, в частности киевлян.Именно сравнительно высокая платежеспособность переселенцев из Киева, многие из которых продолжают работать на столичные компании и получают хорошие зарплаты, стала одной из главных причин феноменального роста арендной платы в Ужгороде. Вторая – небольшое предложение жилья на рынке, особенно нового."В Ужгороде в своё время было очень мало новых строительных проектов, в результате рынок арендованной недвижимости оказался крайне узким, что толкает цены вверх. Скажем, в том же Львове никогда таких проблем с перекосом спроса и предложения не было, поэтому цены хотя и растут, но не так сильно, как в Ужгороде", – объяснил "Минфину" исполнительный директор Ассоциации западноукраинских застройщиков Юрий Мартынюк.Он считает ситуацию с рекордным ростом цен на арендуемое жилье в Ужгороде вполне рыночной, а не "спекуляциями собственников". Однако переселенцам из Харькова или Запорожья, у которых нет киевских зарплат или "финансовой подушки", от этого не легче.Продал автомат – остался на свободеВ Ровенской области бывший командир добровольческого формирования территориальной общины в Клевани Владимир Яковчук продал автомат Калашникова и 270 патронов, но отделался условным сроком. Группа нелегальных торговцев оружием, разоблаченных в Прикарпатье, вполне может рассчитывать на подобный приговор.Яковчук раздобыл автомат и патроны к нему не раньше августа 2025 года. Где именно – следствие так и не установило. В январе 2026 года в Клевани он передал покупателю автомат и 270 боевых патронов (9 магазинов) за 50 тысяч гривен. Покупка была подставной: ее организовали правоохранители, чтобы задокументировать продажу.На следующий день полиция пришла с обысками к Яковчуку домой и в гараж, которым он пользовался. Там нашли боевой пистолет ТТ, более 3 тысяч боевых патронов к автоматам, пистолету и винтовкам, 9 ручных гранат, среди них американские М67 и советские Ф-1, и 6 зарядов к гранатомёту.Яковчука задержали, однако он вышел на свободу под залог в 332,8 тысяч гривен (около 602 тысяч рублей – Ред.). На состоявшемся на прошлой неделе суде мужчина полностью признал вину и раскаялся, поэтому суд не исследовал доказательства подробно, а рассмотрел дело в сокращенном порядке. По словам подсудимого, автомат ему якобы оставил знакомый военный, а остальное оружие он хранил "для тренировок".Ровенский районный суд признал Владимира Яковчука виновным и назначил ему три с половиной года лишения свободы, но в тюрьму Яковчук не пойдет: суд освободил его от наказания с испытательным сроком на два года. Залог также постановили вернуть тому, кто его внес. С Яковчука лишь взыскали 125 687 гривен за экспертизы по делу.В его пользу суд учел раскаяние и то, что мужчина "помогал следствию". Обстоятельств, ухудшающих его положение, прокурор не уплмянул. Дополнительным аргументом для смягчения приговора стало то, что Яковчук учит обращению с оружием учащихся местного лицея.Местные СМИ пишут, что мягкий приговор объясняется семейными связями Яковчука с семьёй "авторитетных бизнесменов" из Клевани Рыбачуков. Однако ровенская фемида создала опасный прецедент.Очевидно, эта новость порадует группу нелегальных торговцев оружием из Прикарпатья, о передаче дела которых в суд сообщили 13 ноября в Государственном бюро расследований. Организатором группы был военнослужащий, ранее участвовавший в боевых действиях, он привлек ещё двух бывших военнослужащих, своего отца и трёх волонтеров.Организатор вместе с бывшими военными искал на передовой бойцов, через которых можно получить оружие и боеприпасы. Для их вывоза использовали автомобиль, выдаваемый за транспорт для доставки гуманитарной помощи на прифронтовые территории.В дальнейшем оружие хранили в Ивано-Франковской области, где продавали представителям криминальных кругов. Сотрудники ГБР задокументировали несколько фактов незаконной продажи, по информации Бюро, общая стоимость сделок превышает 4 млн грн. В мае 2026 после очередной продажи оружия фигурантов задержали.Об аресте торговцев оружием или "представителей криминальных кругов" никакой информации нет, из чего можно заключить, что все стороны сделок до сих пор находятся на свободе. А исходя из решения Ровенского райсуда, там и останутся.

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эксклюзив, ужгород, западная украина, украина, леонид кучма, упц, министерство культуры, рпц