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Ночная атака дронов ВСУ: последствия в Татарстане и Ростовской области

Ночная атака дронов ВСУ: последствия в Татарстане и Ростовской области - 15.11.2026 Украина.ру

Ночная атака дронов ВСУ: последствия в Татарстане и Ростовской области

В ночь на 15 ноября Нижнекамск и несколько районов Ростовской области подверглись атакам дронов. В Татарстане сообщается о трёх пострадавших и повреждениях в промзоне и жилом доме. В Таганроге погиб сотрудник электроподстанции, ещё четыре человека получили ранения, движение поездов приостановлено

2026-11-15T11:36

2026-11-15T11:36

2026-11-15T11:37

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Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что в результате атаки повреждены объекты промышленной зоны и жилой дом. По данным Минздрава Татарстана, пострадали три человека. Режим беспилотной опасности в республике объявили около трёх часов ночи, в аэропортах вводили ограничения.Мониторинговые каналы сообщили, что целью мог стать "Нижнекамскнефтехим", входящий в холдинг СИБУР. Официального подтверждения этой информации в приведённых сообщениях нет.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели главного инженера электроподстанции в Таганроге. По его словам, повреждён объект, обеспечивающий электроснабжение железной дороги. Участок от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка остался без электричества, движение поездов приостановили. Также сообщалось о повреждении другой подстанции в квартале Шубин.В Ростовской области пострадали ещё четыре человека — трое мужчин и женщина. По данным губернатора, они получили ранения после падения обломков беспилотников на автомобили на трассе и на территории автозаправочной станции.В Неклиновском районе повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути на трассе Р-280. Движение по переправе перекрыли, автомобили направили в объезд.Слюсарь сообщил, что за ночь над Таганрогом, Ростовом-на-Дону и семью районами области сбили около 50 беспилотников. По данным Минобороны России, с 20:00 14 ноября до 8:00 15 ноября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 533 беспилотника над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Минобороны РФ проинформировало, что сегодня ночью российские военные продолжили нанесение ударов по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ. Подробности — в материале ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы на сайте Украина.ру.

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