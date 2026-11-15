Украинское посольство в Варшаве решило осложнить жизнь спецслужбам Украины - 15.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261115/ukrainskoe-posolstvo-v-varshave-reshilo-oslozhnit-zhizn-spetssluzhbam-ukrainy-1084509284.html
Украинское посольство в Варшаве решило осложнить жизнь спецслужбам Украины
Украинское посольство в Варшаве решило осложнить жизнь спецслужбам Украины - 15.11.2026 Украина.ру
Украинское посольство в Варшаве решило осложнить жизнь спецслужбам Украины
В Варшаве на памятниках солдатам 1-й Армии Войска Польского и героям Варшавского гетто появились надписи "Слава УПА*". Украинское посольство отреагировало
2026-11-15T12:31
2026-11-15T12:31
новости
украина
польша
красная армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0f/1084509162_0:142:881:638_1920x0_80_0_0_2a11a97dbbd0a698c2f4e04300a017b1.jpg
В столице Польши на памятниках солдатам 1-й армии Войска Польского и героям Варшавского гетто появились надписи красной краской "Слава УПА*", сообщили ещё 14 ноября польские СМИ. Позднее в полиции подтвердили сообщения о вандализме, заявив, что проводят предварительные следственные действия.Посольство Украины в Польше выпустило по этому поводу специальное заявление, осудив "эту постыдную провокацию, как и любые проявления вандализма, осквернение памятников и подобные действия"."Уверены, что польские правоохранительные органы установят виновных особ и привлекут их к ответственности в соответствии с действующим законодательством", – гласило заявление.В посольстве Украины предсказуемо обвинили во всём Россию, отметив, что произошедшее является "проявлением гибридной войны"."Цель очевидна – посеять вражду между украинцами и поляками, подорвать взаимное доверие и ослабить поддержку Украины", – заявили в диппредставительстве.Примечательно, что в посольстве Украины, говоря о необходимости "достойно чтить память о прошлом", упомянули лишь жертв Варшавского гетто, ни словом не обмолвившись о солдатах 1-й Армии Войска Польского –общевойскового формирования, сформированного в СССР в 1944 году из поляков и военнослужащих Красной Армии других национальностей.Также в посольстве Украины обратились к украинцам в Польше."Не соглашайтесь на "лёгкий заработок" за нанесение надписей, повреждение имущества или выполнение других противоправных заданий &lt;…&gt; Будьте осмотрительными с незнакомцами в соцсетях и мессенджерах. Не передавайте им персональные данные и обращайте особое внимание на просьбу сфотографировать, оставить или перенести пакет или выполнить задачу, истинную цель которой от вас скрывают", – предупредили в диппредставительстве, отметив, что обещание вознаграждения не освобождает от ответственности.Граждан Украины в Польше также призвали разговаривать с детьми и подростками об опасности вербовки. Также детям нужно объяснять, что за предложением скорых денег, а также угрозами или шантажом могут стоять попытки втянуть их в преступление."Если вам предлагают совершить противоправные действия или угрожают – не следуйте указаниям. Сохраните переписку и сообщите польской полиции", – заявили в посольстве.Там же призвали украинцев "уважать законы страны пребывания, историческую память и достоинство друг друга"."Украинско-польская солидарность – наша общая сила. Не позволяйте врагу ее разрушать", – подытожили в посольстве.Ранее белорусские оппозиционные СМИ опубликовали расследование о заказчиках надписей во славу УПА в Польше. Когда один из заказчиков общался с белорусским журналистом, он дал понять, что прекрасно осознаёт: его предложения незаконны, но белорусу ничего не грозит."Один *** на русскую провокацию скинут. Там же сейчас на границе с Калининградом ****** творится, под шумок делаем", – писал заказчик.Судя по этой реплике, заказчиком мог быть связанный с украинскими спецслужбами человек. Цель подобной кампании – обвинить Россию в "гибридной войне" против Польши, заявив, что именно РФ стоит за провокациями с надписями на памятниках.Подробнее о белорусском расследовании – в материале ""Всё равно на русских скинут": белорусам платят за прославление УПА*".*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ
украина
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0f/1084509162_0:0:851:638_1920x0_80_0_0_4857706a9bd7172acb79a87f81716381.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, красная армия
Новости, Украина, Польша, Красная Армия

Украинское посольство в Варшаве решило осложнить жизнь спецслужбам Украины

12:31 15.11.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / policja_kspполиция Варшавы
полиция Варшавы - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / policja_ksp
Читать в
ДзенTelegram
В Варшаве на памятниках солдатам 1-й Армии Войска Польского и героям Варшавского гетто появились надписи "Слава УПА*". Украинское посольство отреагировало
В столице Польши на памятниках солдатам 1-й армии Войска Польского и героям Варшавского гетто появились надписи красной краской "Слава УПА*", сообщили ещё 14 ноября польские СМИ. Позднее в полиции подтвердили сообщения о вандализме, заявив, что проводят предварительные следственные действия.
Посольство Украины в Польше выпустило по этому поводу специальное заявление, осудив "эту постыдную провокацию, как и любые проявления вандализма, осквернение памятников и подобные действия".
"Уверены, что польские правоохранительные органы установят виновных особ и привлекут их к ответственности в соответствии с действующим законодательством", – гласило заявление.
В посольстве Украины предсказуемо обвинили во всём Россию, отметив, что произошедшее является "проявлением гибридной войны".
"Цель очевидна – посеять вражду между украинцами и поляками, подорвать взаимное доверие и ослабить поддержку Украины", – заявили в диппредставительстве.
Примечательно, что в посольстве Украины, говоря о необходимости "достойно чтить память о прошлом", упомянули лишь жертв Варшавского гетто, ни словом не обмолвившись о солдатах 1-й Армии Войска Польского –общевойскового формирования, сформированного в СССР в 1944 году из поляков и военнослужащих Красной Армии других национальностей.
Также в посольстве Украины обратились к украинцам в Польше.
"Не соглашайтесь на "лёгкий заработок" за нанесение надписей, повреждение имущества или выполнение других противоправных заданий <…> Будьте осмотрительными с незнакомцами в соцсетях и мессенджерах. Не передавайте им персональные данные и обращайте особое внимание на просьбу сфотографировать, оставить или перенести пакет или выполнить задачу, истинную цель которой от вас скрывают", – предупредили в диппредставительстве, отметив, что обещание вознаграждения не освобождает от ответственности.
Граждан Украины в Польше также призвали разговаривать с детьми и подростками об опасности вербовки. Также детям нужно объяснять, что за предложением скорых денег, а также угрозами или шантажом могут стоять попытки втянуть их в преступление.
"Если вам предлагают совершить противоправные действия или угрожают – не следуйте указаниям. Сохраните переписку и сообщите польской полиции", – заявили в посольстве.
Там же призвали украинцев "уважать законы страны пребывания, историческую память и достоинство друг друга".
"Украинско-польская солидарность – наша общая сила. Не позволяйте врагу ее разрушать", – подытожили в посольстве.
Ранее белорусские оппозиционные СМИ опубликовали расследование о заказчиках надписей во славу УПА в Польше. Когда один из заказчиков общался с белорусским журналистом, он дал понять, что прекрасно осознаёт: его предложения незаконны, но белорусу ничего не грозит.
"Один *** на русскую провокацию скинут. Там же сейчас на границе с Калининградом ****** творится, под шумок делаем", – писал заказчик.
Судя по этой реплике, заказчиком мог быть связанный с украинскими спецслужбами человек. Цель подобной кампании – обвинить Россию в "гибридной войне" против Польши, заявив, что именно РФ стоит за провокациями с надписями на памятниках.
Подробнее о белорусском расследовании – в материале ""Всё равно на русских скинут": белорусам платят за прославление УПА*".
*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаПольшаКрасная Армия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:13"Почему мы должны слушать Россию? Мнение Москвы не должно нас волновать". Предел унижения для Европы
12:56Россия и Украина встретились в финале ЧЕ по настольному теннису U-13
12:31Украинское посольство в Варшаве решило осложнить жизнь спецслужбам Украины
12:00"Вокруг Булгакова": Бездомный, Левий и архетип ученика
11:36Ночная атака дронов ВСУ: последствия в Татарстане и Ростовской области
11:13Иран: атака на базу США и предупреждение Моссада о возможном покушении на Трампа
11:00"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма 7:42
10:54Вечер в хутор: кремация за донат, стерилизация мужчин, страдания Стефанчука и врач без границ
10:01ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы
10:00Тихая гавань для наркоторговцев, после пыточных. Хроника событий на утро 15 ноября
10:00Татьяна Белова: программа минимум – дать детям в ДНР представление о том, что такое производство анимации
09:59История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров 21:56
09:33Прокуратура воюет с Почаевской лаврой, переселенцам негде жить. Западная Украина за неделю
09:29Кушнер анонсировал прорывные идеи для завершения конфликта на Украине
08:31Хотели как на Западе, а получили катастрофу: на Украине провалилась "антигосударственная" реформа
08:00Освободитель Киева Николай Бредов и бегство, названное походом
07:18Диктатора Зеленского нужно остановить: эксперты о "мёртвом Киеве" и будущем Украины
07:00Игорь Гарнов: Если Россия не будет создавать ПВО-крепости, она рискует не выдержать "звездные налеты" ВСУ
06:21"Более 3000 ракет": Кнутов о "Ржавых кинжалах" для Украины и планах Зеленского
06:03"Пшеводов – это Волынь сегодня". Четыре года со дня ракетного удара Украины по Польше
Лента новостейМолния