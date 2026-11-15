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Украинское посольство в Варшаве решило осложнить жизнь спецслужбам Украины

Украинское посольство в Варшаве решило осложнить жизнь спецслужбам Украины - 15.11.2026 Украина.ру

Украинское посольство в Варшаве решило осложнить жизнь спецслужбам Украины

В Варшаве на памятниках солдатам 1-й Армии Войска Польского и героям Варшавского гетто появились надписи "Слава УПА*". Украинское посольство отреагировало

2026-11-15T12:31

2026-11-15T12:31

2026-11-15T12:31

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В столице Польши на памятниках солдатам 1-й армии Войска Польского и героям Варшавского гетто появились надписи красной краской "Слава УПА*", сообщили ещё 14 ноября польские СМИ. Позднее в полиции подтвердили сообщения о вандализме, заявив, что проводят предварительные следственные действия.Посольство Украины в Польше выпустило по этому поводу специальное заявление, осудив "эту постыдную провокацию, как и любые проявления вандализма, осквернение памятников и подобные действия"."Уверены, что польские правоохранительные органы установят виновных особ и привлекут их к ответственности в соответствии с действующим законодательством", – гласило заявление.В посольстве Украины предсказуемо обвинили во всём Россию, отметив, что произошедшее является "проявлением гибридной войны"."Цель очевидна – посеять вражду между украинцами и поляками, подорвать взаимное доверие и ослабить поддержку Украины", – заявили в диппредставительстве.Примечательно, что в посольстве Украины, говоря о необходимости "достойно чтить память о прошлом", упомянули лишь жертв Варшавского гетто, ни словом не обмолвившись о солдатах 1-й Армии Войска Польского –общевойскового формирования, сформированного в СССР в 1944 году из поляков и военнослужащих Красной Армии других национальностей.Также в посольстве Украины обратились к украинцам в Польше."Не соглашайтесь на "лёгкий заработок" за нанесение надписей, повреждение имущества или выполнение других противоправных заданий <…> Будьте осмотрительными с незнакомцами в соцсетях и мессенджерах. Не передавайте им персональные данные и обращайте особое внимание на просьбу сфотографировать, оставить или перенести пакет или выполнить задачу, истинную цель которой от вас скрывают", – предупредили в диппредставительстве, отметив, что обещание вознаграждения не освобождает от ответственности.Граждан Украины в Польше также призвали разговаривать с детьми и подростками об опасности вербовки. Также детям нужно объяснять, что за предложением скорых денег, а также угрозами или шантажом могут стоять попытки втянуть их в преступление."Если вам предлагают совершить противоправные действия или угрожают – не следуйте указаниям. Сохраните переписку и сообщите польской полиции", – заявили в посольстве.Там же призвали украинцев "уважать законы страны пребывания, историческую память и достоинство друг друга"."Украинско-польская солидарность – наша общая сила. Не позволяйте врагу ее разрушать", – подытожили в посольстве.Ранее белорусские оппозиционные СМИ опубликовали расследование о заказчиках надписей во славу УПА в Польше. Когда один из заказчиков общался с белорусским журналистом, он дал понять, что прекрасно осознаёт: его предложения незаконны, но белорусу ничего не грозит."Один *** на русскую провокацию скинут. Там же сейчас на границе с Калининградом ****** творится, под шумок делаем", – писал заказчик.Судя по этой реплике, заказчиком мог быть связанный с украинскими спецслужбами человек. Цель подобной кампании – обвинить Россию в "гибридной войне" против Польши, заявив, что именно РФ стоит за провокациями с надписями на памятниках.Подробнее о белорусском расследовании – в материале ""Всё равно на русских скинут": белорусам платят за прославление УПА*".*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ

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