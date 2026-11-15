Тихая гавань для наркоторговцев, после пыточных. Хроника событий на утро 15 ноября - 15.11.2026 Украина.ру
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Тихая гавань для наркоторговцев, после пыточных. Хроника событий на утро 15 ноября
Тихая гавань для наркоторговцев, после пыточных. Хроника событий на утро 15 ноября - 15.11.2026 Украина.ру
Тихая гавань для наркоторговцев, после пыточных. Хроника событий на утро 15 ноября
Телеканал RT рассказал о российском наркоторговце Александре Кузнецове, который в 2024 году умер на Украине. В МИД РФ рассказали, что ожидает попавших на Украине в пыточные
2026-11-15T10:00
2026-11-15T10:00
эксклюзив
хроники
украина
россия
китай
rt
набу
сбу
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Наркоторговец Александр Кузнецов, чьё имя всплыло в рамках расследования НАБУ, на Украину сбежал в 2017 году, сообщил телеканал RT. На Украину он прибыл через Грузию. В Киеве Кузнецов получил статус беженца из-за чего в 2018 году его не стали экстрадировать в Россию. При этом Кузнецов к тому времени находился в международном розыске по линии Интерпола за наркоторговлю.На Украине Кузнецов познакомился с основателем международного наркокартеля "Химпром" Егором Буркиным, также сбежавшим в эту страну из России в это же время.Благодарность стране, приютившей его, у Кузнецова была специфической: в июле 2019 года он попал в поле зрения уже украинских правоохранителей. Те заподозрили Кузнецова в причастности к поставке в Киев 400 кг колумбийского кокаина. Кузнецова попытались через суд лишить статуса беженца, но в 2020 году наркоторговца поддержал Верховный суд Украины. В итоге в Россию его не экстрадировали.А в 2022 году к Кузнецову пришли сотрудники СБУ. Но наркоторговца не экстрадировали, а вместо этого стали вымогать $1 млн за невыдачу в Россию. Согласно обнародованным документам НАБУ, ключевым лицом в схеме вымогательства выступал Андрей Осипов, фигурирующий в расследовании под прозвищем Криминал. По информации НАБУ, именно через него осуществлялось взаимодействие руководства СБУ с представителями криминальных структур.Осипов, а также бывший замглавы украинской Луганской областной государственной администрации Эдуард Лозовский ссылались на связи в Василием Малюком*, который тогда занимал пост первого замглавы СБУ. На записи, опубликованной САП, Лозовский со ссылкой на Осипова говорит Кузнецову, что $200 тыс. из суммы $1 млн предназначены "лично" Малюку*.Кузнецова в итоге лишили статуса беженца, но в Россию так и не экстрадировали. Он умер в 2024 году на Украине от онкологии. А Осипова в июле 2026 года арестовали.При этом в России за Кузнецовым тянется шлейф преступлений, о которых и рассказал телеканал RT.Кузнецов — приёмный сын выдающегося советского геолога Юрия Кузнецова — начал уголовную карьеру в девяностые. В 2005 году он попадал в милицейские сводки как участник одной из ОПГ. А в 2015 году он оказался в поле зрения правоохранительных органов уже как предполагаемый организатор наркотрафика. Так, Кузнецова подозревали в причастности к масштабным поставкам синтетических наркотиков из Китая в Россию."Товар перевозили внутри запчастей, после чего доставляли по регионам, где сбывали посредством "закладок". В ходе операции правоохранительных органов удалось изъять десятки килограммов запрещённых веществ, в том числе МДМА и мефедрона", — сообщил телеканал.В феврале 2017 года Домодедовский районный суд вынес приговор троим курьерам-закладчикам, предположительно работавшим на Кузнецова: Ещё семеро участников преступной схемы, в том числе трое граждан КНР, были осуждены в Казани. Сам же Кузнецов и ещё один подозреваемый — украинец Николай Хлюпте — сбежали из страны. Прим этом Кузнецов находился под подпиской о невыезде, но скрылся от правосудия.Родственники и знакомые Кузнецова в комментарии RT подтвердили, что тот бывал в Китае.При этом одна из родственниц наркоторговца сообщила, что ещё в 2011 году Кузнецов писал ей из Китая. Тогда же она получала тревожные сообщения от неизвестных, искавших Кузнецова."Мне писали какие-то люди, говорили, что ищут его из-за каких-то долгов. Что именно за ситуация там была, мне неизвестно, но мне писали, что Александра ищут, потому что он якобы какой-то аферист", — рассказала родственница.Также телеканал процитировал экс-главу 3-го антинаркотического отдела следственного департамента МВД полковника в отставке Сергея Пелиха. Он сообщил, что Кузнецов был плотно задействован в схемах поставок наркотиков. Сначала его подозревали в причастности к трафику гашиша из Прибалтики, позднее — кокаина из Латинской Америки. К ответственности его привлечь не получалось из-за нехватки доказательств."Он проходил по связям не только по гашишу, но и по связям с кокаиновым бизнесом. И его связывали с группой, которая занималась поставками кокаина в Россию", — объяснил Пелих.Пелих утверждает: Кузнецов фактически являлся сооснователем крупнейшего на платформе Hydra наркошопа ХТС. Именно на Кузнецова, сообщил Пелих, работал Станислав Моисеев, которого в декабре 2024 года приговорили к пожизненному сроку по делу этого магазина.Примечательно, что при задержании в машине Моисеева нашли украинские документы на его имя."В салоне автомобиля, помимо прочего, обнаружили наплечную сумку, в которой находились паспорт гражданина Украины на имя Моисеева Станислава Игоревича... Из центральной консоли изъяли удостоверение МВС (міністерства внутрішних справ — министерства внутренних дел — Ред.)Украины на имя Моисеева Станислава", — цитировал RT судебные документы.Адвокат, представлявший интересы Моисеева в суде по делу о создании наркошопа ХТС, подтвердил, что у его подзащитного было украинское гражданство, однако не вспомнил фамилию Кузнецова в связи с тем уголовным делом. По его словам, в деле были неустановленные лица.Также Пелих подтвердил, что Кузнецов сбежал из России именно на Украину."Прямые доказательства по уголовному делу из Московской области были на него. И он сбежал на Украину. Практически одновременно с Буркиным. По всей видимости, он там с ним и пересёкся. Моисеев же, которого судили по делу наркошопа, был сначала просто каким-то удачным закладчиком, потом дорос до совладельца магазина. Этот магазин стоял на площадке на второй или третьей строчке по рейтингу. Это очень крупный магазин. И этот магазин как раз открыл Кузнецов, находясь уже на территории Украины", — отметил Пелих.Он предположил, что Кузнецов за несколько лет договорился с Буркиным, с которым у него было сотрудничество и по натурализации на территории Украины."Отсюда, соответственно, и опубликованные записи НАБУ, где Буркин и "купленные" силовики говорят именно про этого Кузнецова. Они знали, что этот магазин на территории Украины, знали, что он находится в верхушке рейтинга, знали, что он берёт оптовые партии для своего магазина у Буркина, который являлся монополистом. И поэтому делали так, чтобы с него заработать денег", — подытожил Пелих.Сам Буркин ранее, 13 ноября, дал обширное интервью одному из украинских блогеров, в котором честно признался в том, что фактически скупил всю украинскую правоохранительную систему. Сейчас Буркин предположительно находится в Мексике. Он предупредил о наличии у него обширного компромата на украинских силовиков.Пыточные на УкраинеЛюдям, попадающим в украинские пыточные, грозят фронт, увечья или гибель от побоев, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник."Часто за пребыванием в таких пыточных следуют показательные наказания в виде штрафных работ. Их могут отправить в виде копачей на передовую рыть окопы. Осужденных отправляют на передовую копать окопы под непрерывными обстрелами, фактически формируя из них аналоги штрафбатов. Если человеку везет, он выживает, если нет — гибнет под очередным ударом", — отметил Мирошник.Дипломат указал, что в других случаях человека калечат, после чего он физически не может нести службу. В таком случае жертву комиссуют и отправляют домой, добавил Мирошник."Третий исход — задержанного забивают до смерти, а затем просто вносят в списки пропавших без вести. На этом всё", — уточнил собеседник агентства.Тем не менее семья погибшего сможет узнать о его реальной судьбе, если кто-то из сослуживцев или самих исполнителей преступления решит признаться, где именно они тайно закопали тело, допустил Мирошник."Это маховик издевательств, которые запрещены международным законодательством", — подчеркнул он.Ранее на Украине прогремел скандал с пыточной на Петропавловской Борщаговке. Выяснилось, что частный дом в этом районе Киева использовался 1-ым корпусом Национальной гвардии Украины "Азов"** как пыточная, где издевались над мобилизованными и не только.* — лицо, внесённое в список экстремистов и террористов** — запрещённая в России террористическая организацияПодробнее о расследовании НАБУ по наркоторговцам и СБУ — в статье Павла Волкова "Называли наркобаронов "братьями" и отчаянно защищали Зеленского: НАБУ пришло за СБУ".
https://ukraina.ru/20261114/glavar-narkokartelya-rasskazal-kak-na-ukraine-obmanyvali-grazhdan-ssha-1084495464.html
https://ukraina.ru/20260630/karteli-i-ukraina-kiev-sotrudnichaet-s-narkomafiey-iz-latinskoy-ameriki-1080826399.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, украина, россия, китай, rt, набу, сбу
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Китай, RT, НАБУ, СБУ

Тихая гавань для наркоторговцев, после пыточных. Хроника событий на утро 15 ноября

10:00 15.11.2026
 
© Прокуратура Харьковской области / Перейти в фотобанкНаркотики Харьков
Наркотики Харьков
© Прокуратура Харьковской области
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Телеканал RT рассказал о российском наркоторговце Александре Кузнецове, который в 2024 году умер на Украине. В МИД РФ рассказали, что ожидает попавших на Украине в пыточные
Наркоторговец Александр Кузнецов, чьё имя всплыло в рамках расследования НАБУ, на Украину сбежал в 2017 году, сообщил телеканал RT. На Украину он прибыл через Грузию. В Киеве Кузнецов получил статус беженца из-за чего в 2018 году его не стали экстрадировать в Россию. При этом Кузнецов к тому времени находился в международном розыске по линии Интерпола за наркоторговлю.
На Украине Кузнецов познакомился с основателем международного наркокартеля "Химпром" Егором Буркиным, также сбежавшим в эту страну из России в это же время.
Благодарность стране, приютившей его, у Кузнецова была специфической: в июле 2019 года он попал в поле зрения уже украинских правоохранителей. Те заподозрили Кузнецова в причастности к поставке в Киев 400 кг колумбийского кокаина. Кузнецова попытались через суд лишить статуса беженца, но в 2020 году наркоторговца поддержал Верховный суд Украины. В итоге в Россию его не экстрадировали.
А в 2022 году к Кузнецову пришли сотрудники СБУ. Но наркоторговца не экстрадировали, а вместо этого стали вымогать $1 млн за невыдачу в Россию. Согласно обнародованным документам НАБУ, ключевым лицом в схеме вымогательства выступал Андрей Осипов, фигурирующий в расследовании под прозвищем Криминал. По информации НАБУ, именно через него осуществлялось взаимодействие руководства СБУ с представителями криминальных структур.
Осипов, а также бывший замглавы украинской Луганской областной государственной администрации Эдуард Лозовский ссылались на связи в Василием Малюком*, который тогда занимал пост первого замглавы СБУ. На записи, опубликованной САП, Лозовский со ссылкой на Осипова говорит Кузнецову, что $200 тыс. из суммы $1 млн предназначены "лично" Малюку*.
Кузнецова в итоге лишили статуса беженца, но в Россию так и не экстрадировали. Он умер в 2024 году на Украине от онкологии. А Осипова в июле 2026 года арестовали.
При этом в России за Кузнецовым тянется шлейф преступлений, о которых и рассказал телеканал RT.
Кузнецов — приёмный сын выдающегося советского геолога Юрия Кузнецова — начал уголовную карьеру в девяностые. В 2005 году он попадал в милицейские сводки как участник одной из ОПГ. А в 2015 году он оказался в поле зрения правоохранительных органов уже как предполагаемый организатор наркотрафика. Так, Кузнецова подозревали в причастности к масштабным поставкам синтетических наркотиков из Китая в Россию.
"Товар перевозили внутри запчастей, после чего доставляли по регионам, где сбывали посредством "закладок". В ходе операции правоохранительных органов удалось изъять десятки килограммов запрещённых веществ, в том числе МДМА и мефедрона", — сообщил телеканал.
В феврале 2017 года Домодедовский районный суд вынес приговор троим курьерам-закладчикам, предположительно работавшим на Кузнецова: Ещё семеро участников преступной схемы, в том числе трое граждан КНР, были осуждены в Казани. Сам же Кузнецов и ещё один подозреваемый — украинец Николай Хлюпте — сбежали из страны. Прим этом Кузнецов находился под подпиской о невыезде, но скрылся от правосудия.
- РИА Новости, 1920, 14.11.2026
Вчера, 10:33
Главарь наркокартеля рассказал, как на Украине обманывали граждан СШАНа Украине работали колл-центры, которые обманывали американцев, подтвердил в интервью на YouTube-канале одного из украинских блогеров Егор Буркин, известный в криминальных кругах под прозвищем "Мексиканец", которого правоохранители связывают с международным наркосиндикатом "Химпром"
Родственники и знакомые Кузнецова в комментарии RT подтвердили, что тот бывал в Китае.
При этом одна из родственниц наркоторговца сообщила, что ещё в 2011 году Кузнецов писал ей из Китая. Тогда же она получала тревожные сообщения от неизвестных, искавших Кузнецова.
"Мне писали какие-то люди, говорили, что ищут его из-за каких-то долгов. Что именно за ситуация там была, мне неизвестно, но мне писали, что Александра ищут, потому что он якобы какой-то аферист", — рассказала родственница.
Также телеканал процитировал экс-главу 3-го антинаркотического отдела следственного департамента МВД полковника в отставке Сергея Пелиха. Он сообщил, что Кузнецов был плотно задействован в схемах поставок наркотиков. Сначала его подозревали в причастности к трафику гашиша из Прибалтики, позднее — кокаина из Латинской Америки. К ответственности его привлечь не получалось из-за нехватки доказательств.
"Он проходил по связям не только по гашишу, но и по связям с кокаиновым бизнесом. И его связывали с группой, которая занималась поставками кокаина в Россию", — объяснил Пелих.
Пелих утверждает: Кузнецов фактически являлся сооснователем крупнейшего на платформе Hydra наркошопа ХТС. Именно на Кузнецова, сообщил Пелих, работал Станислав Моисеев, которого в декабре 2024 года приговорили к пожизненному сроку по делу этого магазина.
Примечательно, что при задержании в машине Моисеева нашли украинские документы на его имя.
"В салоне автомобиля, помимо прочего, обнаружили наплечную сумку, в которой находились паспорт гражданина Украины на имя Моисеева Станислава Игоревича... Из центральной консоли изъяли удостоверение МВС (міністерства внутрішних справ — министерства внутренних дел — Ред.)Украины на имя Моисеева Станислава", — цитировал RT судебные документы.
Адвокат, представлявший интересы Моисеева в суде по делу о создании наркошопа ХТС, подтвердил, что у его подзащитного было украинское гражданство, однако не вспомнил фамилию Кузнецова в связи с тем уголовным делом. По его словам, в деле были неустановленные лица.
Также Пелих подтвердил, что Кузнецов сбежал из России именно на Украину.
"Прямые доказательства по уголовному делу из Московской области были на него. И он сбежал на Украину. Практически одновременно с Буркиным. По всей видимости, он там с ним и пересёкся. Моисеев же, которого судили по делу наркошопа, был сначала просто каким-то удачным закладчиком, потом дорос до совладельца магазина. Этот магазин стоял на площадке на второй или третьей строчке по рейтингу. Это очень крупный магазин. И этот магазин как раз открыл Кузнецов, находясь уже на территории Украины", — отметил Пелих.
- РИА Новости, 1920, 30.06.2026
30 июня, 15:08
Картели и Украина. Киев сотрудничает с наркомафией из Латинской АмерикиСлужба внешней разведки РФ раскрыла подробности сотрудничества между режимом Владимира Зеленского и крупнейшими в мире наркокартелями, которые базируются на территории Латинской Америки
Он предположил, что Кузнецов за несколько лет договорился с Буркиным, с которым у него было сотрудничество и по натурализации на территории Украины.
"Отсюда, соответственно, и опубликованные записи НАБУ, где Буркин и "купленные" силовики говорят именно про этого Кузнецова. Они знали, что этот магазин на территории Украины, знали, что он находится в верхушке рейтинга, знали, что он берёт оптовые партии для своего магазина у Буркина, который являлся монополистом. И поэтому делали так, чтобы с него заработать денег", — подытожил Пелих.
Сам Буркин ранее, 13 ноября, дал обширное интервью одному из украинских блогеров, в котором честно признался в том, что фактически скупил всю украинскую правоохранительную систему. Сейчас Буркин предположительно находится в Мексике. Он предупредил о наличии у него обширного компромата на украинских силовиков.
Пыточные на Украине
Людям, попадающим в украинские пыточные, грозят фронт, увечья или гибель от побоев, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
"Часто за пребыванием в таких пыточных следуют показательные наказания в виде штрафных работ. Их могут отправить в виде копачей на передовую рыть окопы. Осужденных отправляют на передовую копать окопы под непрерывными обстрелами, фактически формируя из них аналоги штрафбатов. Если человеку везет, он выживает, если нет — гибнет под очередным ударом", — отметил Мирошник.
Дипломат указал, что в других случаях человека калечат, после чего он физически не может нести службу. В таком случае жертву комиссуют и отправляют домой, добавил Мирошник.
"Третий исход — задержанного забивают до смерти, а затем просто вносят в списки пропавших без вести. На этом всё", — уточнил собеседник агентства.
Тем не менее семья погибшего сможет узнать о его реальной судьбе, если кто-то из сослуживцев или самих исполнителей преступления решит признаться, где именно они тайно закопали тело, допустил Мирошник.
"Это маховик издевательств, которые запрещены международным законодательством", — подчеркнул он.
Ранее на Украине прогремел скандал с пыточной на Петропавловской Борщаговке. Выяснилось, что частный дом в этом районе Киева использовался 1-ым корпусом Национальной гвардии Украины "Азов"** как пыточная, где издевались над мобилизованными и не только.
* — лицо, внесённое в список экстремистов и террористов
** — запрещённая в России террористическая организация
Подробнее о расследовании НАБУ по наркоторговцам и СБУ — в статье Павла Волкова "Называли наркобаронов "братьями" и отчаянно защищали Зеленского: НАБУ пришло за СБУ".
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