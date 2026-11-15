Писатель Пелевин накормил турок русским борщом - 15.11.2026 Украина.ру
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Писатель Пелевин накормил турок русским борщом
Писатель Пелевин накормил турок русским борщом - 15.11.2026 Украина.ру
Писатель Пелевин накормил турок русским борщом
Писатель Александр Пелевин в Доме российско-турецкой дружбы в Анкаре провёл мастер класс по приготовлению борща
2026-11-15T17:17
2026-11-15T17:17
новости
анкара
турция
петр чайковский
владимир зеленский
юнеско
борщ
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На то, что он будет в Турции готовить борщ, популярный русский писатель Александр Пелевин намекнул в своём телеграм-канале утром 15 ноября."Что я делаю утром на базаре в Анкаре? Об этом вы узнаете совсем скоро, не переключайтесь", – написал он.Позднее Пелевин опубликовал фото кастрюли с бульоном."Совершенно верно, я буду готовить туркам борщ на 45 человек", – подписал он фото.Также писатель репостнул сообщение из телеграм-канала Русского дома в Анкаре."Российский писатель Александр Пелевин, автор романа "Покров-17", проведёт мастер-класс по приготовлению одного из самых узнаваемых блюд русской кухни — борща. Участники познакомятся с тонкостями приготовления знаменитого супа, а также смогут попробовать традиционное блюдо", – гласило оно.Там же описывались условия участия в мероприятии по приготовлению и дегустации борща."Особым украшением встречи станет выступление российской пианистки, лауреата международных конкурсов Галины Жуковой. В программе "Стенография чувства: музыкальная гостиная графа Толстого" прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Петра Чайковского и Александра Скрябина, а также Вальс фа мажор, написанный Львом Толстым", – гласил анонс.Позднее сам Пелевин опубликовал отчёт о встрече."Кулинарный перфоманс удался. Здесь, в крепости Анкары, в доме турецко-российской дружбы я провел для уважаемых читателей из Турции мастер-класс по приготовлению борща. Вместе с дорогими помощниками удалось приготовить тонны борща на 80 порций. Уважаемые турецкие коллеги в полном восторге. Народная дипломатия работает", – подчеркнул он.В комментариях подписчики обратили внимание на мастерство писателя."Готовить борщ в белой майке и не обляпаться - вот высшее искусство! Это как катаной горошину на лету разрубать!" – указал один из них.Многие его поддержали."Вы готовите борщ в белой футболке, вы бесстрашны", – писал другой подписчик.В комментариях к репосту же разгорелся спор о том, корректно ли называть борщ супом. На том, что борщ это не суп настаивал писатель Герман Садулаев. Были и споры о том, уместно ли класть в борщ сметану.Украинские пользователи к писателю в комментарии пока не пришли: это видно по отсутствию спора о том, чей борщ.Подробнее о том, как во время протестов во Франции украинцы ополчились на местное кафе из-за слов о русском борще – в статье Елены Кирюшкиной "Борщ, Гоголь и Зеленский — лидер националистов: Украина во время войны "переваривает" свою историю".Подробнее о национальной принадлежности борща – в статье Николая Подкопаева "Чей борщ? Украинцы задумали через ЮНЕСКО присвоить старинное русское блюдо".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, анкара, турция, петр чайковский, владимир зеленский, юнеско, борщ
Новости, Анкара, Турция, Петр Чайковский, Владимир Зеленский, ЮНЕСКО, борщ

Писатель Пелевин накормил турок русским борщом

17:17 15.11.2026
 
© Фото : Александр Пелевин Z / Telegramрусский борщ
русский борщ - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© Фото : Александр Пелевин Z / Telegram
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Писатель Александр Пелевин в Доме российско-турецкой дружбы в Анкаре провёл мастер класс по приготовлению борща
На то, что он будет в Турции готовить борщ, популярный русский писатель Александр Пелевин намекнул в своём телеграм-канале утром 15 ноября.
"Что я делаю утром на базаре в Анкаре? Об этом вы узнаете совсем скоро, не переключайтесь", – написал он.
Позднее Пелевин опубликовал фото кастрюли с бульоном.
"Совершенно верно, я буду готовить туркам борщ на 45 человек", – подписал он фото.
Также писатель репостнул сообщение из телеграм-канала Русского дома в Анкаре.
"Российский писатель Александр Пелевин, автор романа "Покров-17", проведёт мастер-класс по приготовлению одного из самых узнаваемых блюд русской кухни — борща. Участники познакомятся с тонкостями приготовления знаменитого супа, а также смогут попробовать традиционное блюдо", – гласило оно.
Там же описывались условия участия в мероприятии по приготовлению и дегустации борща.
"Особым украшением встречи станет выступление российской пианистки, лауреата международных конкурсов Галины Жуковой. В программе "Стенография чувства: музыкальная гостиная графа Толстого" прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Петра Чайковского и Александра Скрябина, а также Вальс фа мажор, написанный Львом Толстым", – гласил анонс.
Позднее сам Пелевин опубликовал отчёт о встрече.
"Кулинарный перфоманс удался. Здесь, в крепости Анкары, в доме турецко-российской дружбы я провел для уважаемых читателей из Турции мастер-класс по приготовлению борща. Вместе с дорогими помощниками удалось приготовить тонны борща на 80 порций. Уважаемые турецкие коллеги в полном восторге. Народная дипломатия работает", – подчеркнул он.
В комментариях подписчики обратили внимание на мастерство писателя.
"Готовить борщ в белой майке и не обляпаться - вот высшее искусство! Это как катаной горошину на лету разрубать!" – указал один из них.
Многие его поддержали.
"Вы готовите борщ в белой футболке, вы бесстрашны", – писал другой подписчик.
В комментариях к репосту же разгорелся спор о том, корректно ли называть борщ супом. На том, что борщ это не суп настаивал писатель Герман Садулаев. Были и споры о том, уместно ли класть в борщ сметану.
Украинские пользователи к писателю в комментарии пока не пришли: это видно по отсутствию спора о том, чей борщ.
Подробнее о том, как во время протестов во Франции украинцы ополчились на местное кафе из-за слов о русском борще – в статье Елены Кирюшкиной "Борщ, Гоголь и Зеленский — лидер националистов: Украина во время войны "переваривает" свою историю".
Подробнее о национальной принадлежности борща – в статье Николая Подкопаева "Чей борщ? Украинцы задумали через ЮНЕСКО присвоить старинное русское блюдо".
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