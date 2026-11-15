https://ukraina.ru/20261115/zhiteli-dnepropetrovska-perekryli-dorogi-iz-za-otsutstviya-sveta-i-vody-treti-sutki-1084515792.html

Жители Днепропетровска перекрыли дороги из-за отсутствия света и воды третьи сутки

Жители Днепропетровска перекрыли дороги из-за отсутствия света и воды третьи сутки - 15.11.2026 Украина.ру

Жители Днепропетровска перекрыли дороги из-за отсутствия света и воды третьи сутки

В Днепропетровске ввели аварийные отключения электроэнергии после удара по энергетическому объекту. Местные жители вышли на улицы и перекрыли автомобильные дороги, протестуя против отсутствия третьи сутки электричества и водоснабжения, сообщают городские паблики

2026-11-15T17:52

2026-11-15T17:52

2026-11-15T17:52

новости

днепропетровск

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

дтэк

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070773034_0:70:1352:831_1920x0_80_0_0_ae11f5e6dba4291dfe11dc13cfa7d141.jpg

В Каменском Днепропетровской области полностью отключилось электричество. По данным диспетчера ДТЭК, причиной стали неполадки на высоковольтной линии напряжением 150 кВ.Из-за отключения остановились котельные, также возникли перебои с водоснабжением. Местные паблики пишут, что подача воды приостановлена и в некоторых других населённых пунктах области, в том числе в Синельникове.Ограничения подачи электричества затронули также оккупированную ВСУ часть Запорожской области. Причиной отключений названо повреждение энергообъекта. По какому именно объекту и где был нанесен удар не сообщается. Данные о числе затронутых потребителей и сроках восстановления электроснабжения и водоснабжения не приводятся.Ранее Минобороны РФ проинформировало, что в результате удара поражены два железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Днепропетровск, используемых в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Подробнее – в материале ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы на сайте Украина.ру.

днепропетровск

россия

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днепропетровск, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, дтэк, украина.ру