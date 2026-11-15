Жители Днепропетровска перекрыли дороги из-за отсутствия света и воды третьи сутки - 15.11.2026 Украина.ру
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Жители Днепропетровска перекрыли дороги из-за отсутствия света и воды третьи сутки
Жители Днепропетровска перекрыли дороги из-за отсутствия света и воды третьи сутки - 15.11.2026 Украина.ру
Жители Днепропетровска перекрыли дороги из-за отсутствия света и воды третьи сутки
В Днепропетровске ввели аварийные отключения электроэнергии после удара по энергетическому объекту. Местные жители вышли на улицы и перекрыли автомобильные дороги, протестуя против отсутствия третьи сутки электричества и водоснабжения, сообщают городские паблики
2026-11-15T17:52
2026-11-15T17:52
новости
днепропетровск
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днепропетровская область
вооруженные силы украины
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В Каменском Днепропетровской области полностью отключилось электричество. По данным диспетчера ДТЭК, причиной стали неполадки на высоковольтной линии напряжением 150 кВ.Из-за отключения остановились котельные, также возникли перебои с водоснабжением. Местные паблики пишут, что подача воды приостановлена и в некоторых других населённых пунктах области, в том числе в Синельникове.Ограничения подачи электричества затронули также оккупированную ВСУ часть Запорожской области. Причиной отключений названо повреждение энергообъекта. По какому именно объекту и где был нанесен удар не сообщается. Данные о числе затронутых потребителей и сроках восстановления электроснабжения и водоснабжения не приводятся.Ранее Минобороны РФ проинформировало, что в результате удара поражены два железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Днепропетровск, используемых в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Подробнее – в материале ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы на сайте Украина.ру.
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новости, днепропетровск, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, дтэк, украина.ру
Новости, Днепропетровск, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, ДТЭК, Украина.ру

Жители Днепропетровска перекрыли дороги из-за отсутствия света и воды третьи сутки

17:52 15.11.2026
 
© РИА НовостиЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости
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В Днепропетровске ввели аварийные отключения электроэнергии после удара по энергетическому объекту. Местные жители вышли на улицы и перекрыли автомобильные дороги, протестуя против отсутствия третьи сутки электричества и водоснабжения, сообщают городские паблики
В Каменском Днепропетровской области полностью отключилось электричество. По данным диспетчера ДТЭК, причиной стали неполадки на высоковольтной линии напряжением 150 кВ.
Из-за отключения остановились котельные, также возникли перебои с водоснабжением. Местные паблики пишут, что подача воды приостановлена и в некоторых других населённых пунктах области, в том числе в Синельникове.

Ограничения подачи электричества затронули также оккупированную ВСУ часть Запорожской области. Причиной отключений названо повреждение энергообъекта. По какому именно объекту и где был нанесен удар не сообщается. Данные о числе затронутых потребителей и сроках восстановления электроснабжения и водоснабжения не приводятся.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что в результате удара поражены два железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Днепропетровск, используемых в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Подробнее – в материале ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы на сайте Украина.ру.
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