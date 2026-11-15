Россия и Украина встретились в финале ЧЕ по настольному теннису U-13
12:56 15.11.2026 (обновлено: 12:58 15.11.2026)
Юношеская сборная России по настольному теннису одержала победу над сверстниками с Украины в финале соревнований смешанных команд среди игроков не старше 13 лет на чемпионате Европы в турецком Невшехире
Встреча завершилась со счетом 3–0. В составе российской команды выступали Виктория Рыбальченко, Михаил Кириллов, Олеся Ильина и Елисей Клочко.
Кириллов победил украинца Марка Вороного со счетом 3–1, Рыбальченко обыграла Лидию Шиян со счетом 3–0, а в матче смешанных пар Ильина и Клочко нанесли поражение Александре Багатько и Давиду Дробову — 3:0. Обе команды дошли до финала без поражений.
Кириллов победил украинца Марка Вороного со счетом 3–1, Рыбальченко обыграла Лидию Шиян со счетом 3–0, а в матче смешанных пар Ильина и Клочко нанесли поражение Александре Багатько и Давиду Дробову — 3:0. Обе команды дошли до финала без поражений.
Юные спортсмены выступали на соревнованиях в Невшехире с национальной символикой.
Напомним, 17 июля Европейский союз настольного тенниса вслед за Международной федерацией настольного тенниса снял ограничения со спортсменов из РФ, предоставив им возможность выступать в международных соревнованиях без дополнительных условий.
Уже совсем скоро в Норвегии и Финляндии стартуют международные спортивные состязания, где предусмотрено участие россиян. Для многих именно там должно было состояться долгожданное возвращение на международную арену, а для кого-то — мировой дебют. Однако, 12 ноября правительство Финляндии ввело новые ограничения на въезд в страну россиян, включая спортсменов. В тот же день и Норвегия объявила о введении аналогичных мер. Подробнее о том, как эти государства лишили российских атлетов права на участие в международных соревнованиях на своей территории – в материале Евгении Кондаковой Звонок в Кремль и запреты для русских спортсменов ради Киева: противоречия Финляндии и Норвегии на сайте Украина.ру.
Уже совсем скоро в Норвегии и Финляндии стартуют международные спортивные состязания, где предусмотрено участие россиян. Для многих именно там должно было состояться долгожданное возвращение на международную арену, а для кого-то — мировой дебют. Однако, 12 ноября правительство Финляндии ввело новые ограничения на въезд в страну россиян, включая спортсменов. В тот же день и Норвегия объявила о введении аналогичных мер. Подробнее о том, как эти государства лишили российских атлетов права на участие в международных соревнованиях на своей территории – в материале Евгении Кондаковой Звонок в Кремль и запреты для русских спортсменов ради Киева: противоречия Финляндии и Норвегии на сайте Украина.ру.
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