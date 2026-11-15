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Россия и Украина встретились в финале ЧЕ по настольному теннису U-13

Россия и Украина встретились в финале ЧЕ по настольному теннису U-13 - 15.11.2026 Украина.ру

Россия и Украина встретились в финале ЧЕ по настольному теннису U-13

Юношеская сборная России по настольному теннису одержала победу над сверстниками с Украины в финале соревнований смешанных команд среди игроков не старше 13 лет на чемпионате Европы в турецком Невшехире

2026-11-15T12:56

2026-11-15T12:56

2026-11-15T12:58

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Встреча завершилась со счетом 3–0. В составе российской команды выступали Виктория Рыбальченко, Михаил Кириллов, Олеся Ильина и Елисей Клочко. Кириллов победил украинца Марка Вороного со счетом 3–1, Рыбальченко обыграла Лидию Шиян со счетом 3–0, а в матче смешанных пар Ильина и Клочко нанесли поражение Александре Багатько и Давиду Дробову — 3:0. Обе команды дошли до финала без поражений.Юные спортсмены выступали на соревнованиях в Невшехире с национальной символикой.Напомним, 17 июля Европейский союз настольного тенниса вслед за Международной федерацией настольного тенниса снял ограничения со спортсменов из РФ, предоставив им возможность выступать в международных соревнованиях без дополнительных условий.Уже совсем скоро в Норвегии и Финляндии стартуют международные спортивные состязания, где предусмотрено участие россиян. Для многих именно там должно было состояться долгожданное возвращение на международную арену, а для кого-то — мировой дебют. Однако, 12 ноября правительство Финляндии ввело новые ограничения на въезд в страну россиян, включая спортсменов. В тот же день и Норвегия объявила о введении аналогичных мер. Подробнее о том, как эти государства лишили российских атлетов права на участие в международных соревнованиях на своей территории – в материале Евгении Кондаковой Звонок в Кремль и запреты для русских спортсменов ради Киева: противоречия Финляндии и Норвегии на сайте Украина.ру.

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