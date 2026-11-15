Лукьяновский замок – без рыцарей, зато с VIP-камерами
В Москве есть "Бутырка", в Питере – "Кресты". У Киева своя легендарная тюрьма с такой же богатой, как и у других её "коллег" историей – "Лукьяновка". В царское время люди здесь сиживали выдающиеся, некоторые из них даже умудрялись совершать побеги. Сейчас тут тоже сидят люди выдающиеся – в своём роде. Правда, бежать им некуда…
В XVII веке тюрьма в Киеве располагалась на месте современного майдана Незалежности. На то время это была окраинная местность, носившая название урочище Козье болото. В 1812-17 годах на Печерске, поблизости от современной улицы Коновальца (бывшей Щорса), построили тюремный замок, рассчитанный на 90 заключённых и 10 охранников. Однако проведённая через десятилетие инспекция показала, что нужды города данное заведение обеспечить не может – в тюрьме содержалось 350 (по другим данным в 600) человек. Однако руки у руководства города до строительства новой тюрьмы дошли только через 20 лет.
Участок под застройку выделили на окраине Киева в местности Лукьяновка*, где селилась беднота. В наше время он находится по адресу Дегтярёвская, 13. Губернский архитектор Михаил Иконников спроектировал трёхэтажное здание буквой "П". 15 ноября 1863 года батюшка освятил тюремный храм святого Иова, и эта дата отныне считается официальной датой основания Лукьяновского тюремного замка, в народе – "Лукьяновки".
Первый тюремный корпус в народе назвали "Катькой". Ходили легенды, что его заложили ещё при Екатерине II, хотя это совершенно не так. В советское время здесь располагался пост № 5, где сидели приговорённые к высшей мере наказания, а теперь – к пожизненному. Следующим после "Катьки", уже в начале 1900-х, появился Женский корпус, или "Столыпинка". Камеры в дореволюционных корпусах за счёт высоты потолков и площадей считаются более комфортабельными. При Сталине тюрьма приросла ещё одним корпусом, который называют то "Сталинкой", то "Малолеткой" – по контингенту, который здесь содержится.
После Великой Отечественной войны были построены ещё два корпуса, которые называют "Брежневками", а уже в постсоветское время – одной "Кучмовкой".
В "Катьке" ещё в позапрошлом веке сидели известнейшие люди. Например, Николай Кибальчич – один из организаторов убийства царя Александра II и изобретатель космической техники, опередивший своё время. В том же 1881 году политическая заключённая Лукьяновки Софья Богомолец родила здесь будущего выдающегося советского врача-академика Александра Богомольца. В 1898 году после скандального задержания полицией 150-ти неблагонадёжных студентов на несколько месяцев в тюрьму "загремел" будущий православный философ Николай Бердяев.
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Первый раз бежали из "Лукьяновки" ещё в 1873 году. Пятеро арестантов проделали в стене корпуса дыру, перебрались на разделявшую внутренний двор на мужскую и женскую части кирпичную стену. С неё вскарабкались на внешнюю стену, и очутились на воле. После этого часть внутренней стены, примыкавшую к внешней, заменили на решётки.
Четыре года спустя сидевшие в "Лукьяновке" революционеры-народники применили другой способ.
Иван Бохановский, Лев Дейч и Яков Стефанович проходили по делу о "Чигиринском заговоре". Они подговаривали крестьян поднять восстание, чтобы захватить помещичью и церковную землю. Заговор был раскрыт, и теперь народовольцы сидели в тюрьме в ожидании суда, который, скорее всего, закончился бы для них виселицей.
Архитектор Михаил Иконников
Однако оставшимся на воле революционерам удалось устроить на работу в тюрьму по чужим документам одного из своих товарищей – Михаила Фроленко. Усердной службой он довольно быстро дослужился до должности надзирателя в коридоре с "политическими". Но для организации побега нужно было стать ключником, а должность эту занимал ревностный служака – некий унтер Пантелеев. Народовольцы придумали хитроумную комбинацию. Один из них, переодевшись барином, предложил унтеру высокооплачиваемую работу. Тот с готовностью бросил прежнее место, которое занял внедрённый в охрану тюрьмы народоволец. После этого устроить побег оказалось проще простого.
8 июня 1878 года Фроленко отвлёк из корпуса надзирателя. Двое заключённых переоделись в заранее принесённую военную форму и изобразили конвойных, ведущих заключённого. Они беспрепятственно прошли через ворота тюрьмы, где снаружи их уже ждал экипаж. Он довёз беглецов до Днепра, откуда они уплыли в Кременчуг. Фроленко также благополучно покинул тюрьму.
Самый громкий и известный побег из Лукьяновки состоялся в 1902 году. Накануне полиция смогла арестовать 10 агентов ленинской "Искры". Киев для них играл роль крупного перевалочного пункта.
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Порядки на то время в "Лукьяновке" царили на удивление демократические. Камеры большую часть дня не запирались. Заключённые ходили друг к другу в гости, устраивали бурные научные споры и дружеские попойки с вином и яствами. Сидевший за два года до того в Лукьяновке будущий первый нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский вспоминал:
"Тюрьма оказалась совершенно своеобразной, в её кулуарах стояли, раскуривая папиросы, группы политических. (…) Довольно часто вся мужская тюрьма вываливала в сад, где играла в мяч и устраивала лекции. (…) Интереснее всего были вечера. Хотя из женской половины под предлогом посещения "чихауза"** к нам постоянно водили наших товарищей, но всё же женщины сидели в отдельной тюрьме, окна которой выходили на тот же широкий двор, на который смотрели и наши окна. И вот в теплые летние ночи. (…) Начинались декламация и пение".
Среди сидевших в тюрьме "искровцев" был будущий нарком иностранных дел Максим Литвинов (настоящее имя Макс Валлах). Но предводителем этой группы был Николай Бауман.
Бауман Николай
Заключённые вели себя легкомысленно: галдели, играли в "слона" (выигравшая команда каталась на спинах проигравшей), в городки, пинали жестяные банки, строили акробатические пирамиды, становясь друг другу на плечи. На самом деле они готовили побег, тайно скручивали из тряпок и палок верёвочную лестницу. С воли друзья революционеров смогли передать им стальной крюк-"кошку".
Вечером 31 августа 1902 года "искровцы" разоружили и связали часового. Затем они быстро построили атлетическую пирамиду, закрепили на стене веревочную лестницу и через несколько минут оказались на воле. Из десяти сбежавших по горячим следам полиция смогла поймать только одного.
После это условия в "Лукьяновке" ужесточили, и следующие заключённые не могли ходить друг к другу в гости или устраивать попойки и диспуты. А среди них было немало известных впоследствии людей. Почти весь 1904 год здесь провели брат Ленина – Дмитрий Ульянов и его сёстры Анна и Мария. Также "погостили" у "деда Лукьяна" Евгения Бош, Георгий Пятаков, Иван Смирнов-Ласточкин, Моисей Урицкий. В 1906-07 годах стены Лубянки увидели Фанни Каплан, арестованную за провалившуюся попытку теракта. В 1918 году она тяжело ранила Ленина и стала одной из причин начала "красного террора".
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В 1911-12 годах здесь содержался фигурант самого громкого дореволюционного процесса Российской империи Мендель Бейлис. Его обвиняли в ритуальном убийстве 12-летнего мальчика Андрея Ющинского.
Посетили "радушные" лукьяновские камеры и многие украинские националисты. Здесь сидели Дмитрий Донцов, Владимир Винниченко, Михаил Грушевский. Симон Петлюра тут сидел с июля по ноябрь 1918 года – уже при власти гетмана Скоропадского.
Во время Гражданской войны при каждой смене власти, а их было 14, одних заключённых новая власть выпускала, а других – выпускала. В январе 1918 года, во время обстрела Киева красными, состоялся самый массовый побег – сбежали сразу 1200 заключённых, и далеко не только политических.
© Фото : Открытый источникМендель Бейлис
© Фото : Открытый источник
Мендель Бейлис
В 30-е годы, во время массовых репрессий, через камеры Лукьяновки прошло множество известных людей. Здесь сидели поэт Максим Рыльский и капитан киевского "Динамо" Константин Щегоцкий, признавшийся в убийстве Щорса командарм Дубовой и многие другие.
Во время немецкой оккупации здесь содержались советские подпольщики и украинские и националисты. Одна из самых известных пропагандисток и поэтесс ОУН, Елена Телега, поехала на расстрел из лукьяновской камеры.
В послевоенное время в Лукьяновке содержали многих диссидентов: Василя Стуса, Сергея Параджанова, Вячеслава Черновола. В постсоветское время тюрьму с двумя долгосрочными "визитами" посетила Юлия Тимошенко – в 2001-м и 2011 годах. В 2012-м году на деньги швейцарских спонсоров в Лукьяновке по евростандартам содержания заключённых был достроен ещё один женский корпус, который по имени Тимошенко назвали "Юлькой".
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После 2014 года с приходом к власти на Украине националистов в Лукьяновку всё больше сажают политических, общественных деятелей и просто обычных граждан, обвиняемых в симпатиях к России. Также "косяком" пошли жертвы политических "разборок". Во многом благодаря этому в тюрьме появились VIP-камеры с повышенным комфортом, постепенно приближающиеся к уровню дорогих отелей. Хотя до мишленовских ключей*** они пока не дотягивают.
Одной из недавних громких посадок стало двухмесячное заключение бывшего главы офиса Зеленского – Андрея Ермака. В последнее время туда один за другим "заезжают" фигуранты скандальных дел "Миндич" и "Карфаген". Трагикомедия под названием "незалежна Украина" продолжается, поэтому Лукьяновка будет оставаться востребованной и, наверняка, переживёт и этот политический катаклизм****.
P.S.: "А из нашего окна
Площадь Красная видна
А из нашего окошка
Так… Лукьяновки немножко"
(Из КВНа 90-х)
© РИА Новости . Сергей Тышковец / Перейти в фотобанкЛукьяновская тюрьма во время акций сторонников Тимошенко
Лукьяновская тюрьма во время акций сторонников Тимошенко
* По наиболее распространённой версии название пошло от хутора Лукьяна Александровича – мастера чеботарного (сапожного) цеха, переселившегося сюда с Подола в XVII веке. Что ему на месте не сиделось не ясно (хотя дело, наверное, было в наводнениях), что он тут потерял – непонятно тоже (хотя тут шла дорога на Львов). – Ред.
** Скорее всего имеется в виду "цейхгауз" – склад гражданских вещей заключённых. – Ред.
*** Michelin Keys – новая (с 2024 года) награда гида Michelin, которая отмечает исключительные отели по всему миру. Аналог мишленовских звёзд у ресторанов. – Ред.
**** Десять лет назад обсуждался проект приватизации участка в обмен на постройку инвестором новой тюрьмы за городом. – Ред.
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