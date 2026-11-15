В Варшаве осквернили два памятника надписями в честь УПА* - 15.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261115/v-varshave-oskvernili-dva-pamyatnika-nadpisyami-v-chest-upa-1084514656.html
В Варшаве осквернили два памятника надписями в честь УПА*
В Варшаве осквернили два памятника надписями в честь УПА* - 15.11.2026 Украина.ру
В Варшаве осквернили два памятника надписями в честь УПА*
На двух исторических монументах польской столицы — памятнике солдату 1-й армии Войска Польского и мемориале Героям Варшавского гетто — вандалы оставили надписи "Слава УПА"*. Об этом сообщил польский новостной интернет-портал RMF24
2026-11-15T16:35
2026-11-15T16:36
новости
варшава
россия
киев
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0f/1084514512_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5b6e02d651568e3a26bb6bb949e4cddb.jpg
Украинское посольство осудило произошедшее и тут же высказалось, что инцидент якобы может быть связан с попытками России осложнить отношения между Киевом и Варшавой.Надписи обнаружили у музея POLIN и в районе Муранув. Польская полиция расследует повреждение памятников. По данным польских СМИ, за неделю подобные надписи также появились на 11 других исторических объектах в Варшаве, Гдыне и Познани.Позже стало известно о задержании 17-летнего гражданина Украины, которому вменяют повреждение памятников и пропаганду тоталитарного строя. Суд оставил его под надзором полиции.Ранее белорусское оппозиционное СМИ MOST сообщило, что в эмигрантском телеграм-чате Белостока появилось объявление о подработке в Познани. За один выход обещали 500 долларов. Журналист медиа откликнулся на задание – подробнее в материале "Всё равно на русских скинут": белорусам платят за прославление УПА* на сайте Украина.ру.*организация признана экстремистской организацией и запрещена в России
варшава
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0f/1084514512_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_22adb2b12c22811e09b16ebe93fd6832.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, варшава, россия, киев, украина.ру
Новости, Варшава, Россия, Киев, Украина.ру

В Варшаве осквернили два памятника надписями в честь УПА*

16:35 15.11.2026 (обновлено: 16:36 15.11.2026)
 
© Фото : Матеуш Мжик / tvnwarszawa.plнадпись "слава УПА" на памятнике в Польше
надпись слава УПА на памятнике в Польше - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© Фото : Матеуш Мжик / tvnwarszawa.pl
Читать в
ДзенTelegram
На двух исторических монументах польской столицы — памятнике солдату 1-й армии Войска Польского и мемориале Героям Варшавского гетто — вандалы оставили надписи "Слава УПА"*. Об этом сообщил польский новостной интернет-портал RMF24
Украинское посольство осудило произошедшее и тут же высказалось, что инцидент якобы может быть связан с попытками России осложнить отношения между Киевом и Варшавой.

Надписи обнаружили у музея POLIN и в районе Муранув. Польская полиция расследует повреждение памятников. По данным польских СМИ, за неделю подобные надписи также появились на 11 других исторических объектах в Варшаве, Гдыне и Познани.
Позже стало известно о задержании 17-летнего гражданина Украины, которому вменяют повреждение памятников и пропаганду тоталитарного строя. Суд оставил его под надзором полиции.

Ранее белорусское оппозиционное СМИ MOST сообщило, что в эмигрантском телеграм-чате Белостока появилось объявление о подработке в Познани. За один выход обещали 500 долларов. Журналист медиа откликнулся на задание – подробнее в материале "Всё равно на русских скинут": белорусам платят за прославление УПА* на сайте Украина.ру.
*организация признана экстремистской организацией и запрещена в России
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВаршаваРоссияКиевУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:33Кто решает, кого и кем поставить у власти на Украине: Ищенко о влиянии извне и инициативе на местах
17:17Писатель Пелевин накормил турок русским борщом
16:35В Варшаве осквернили два памятника надписями в честь УПА*
16:29Украинский депутат выпустил мотивационное видео с Rolls-Royce и Aston Martin
16:00Зеленский снова пожаловался на проблемы с перехватом из-за ограничения Starshield
16:00Лукьяновский замок – без рыцарей, зато с VIP-камерами
15:15The Telegraph: Москва потребовала от Британии отказаться от ядерного щита Европы
14:15От Масяни до матрёшки: украинская диаспора прогибает Европу
14:00Имела наглость оскорбиться: теннисистку Соболенко внесли на "Миротворец"
13:58Макрон призвал к диалогу с Россией и потребовал вступления Украины в НАТО
13:33Более 90% американских компаний продолжают работать на Украине
13:13"Почему мы должны слушать Россию? Мнение Москвы не должно нас волновать". Предел унижения для Европы
12:56Россия и Украина встретились в финале ЧЕ по настольному теннису U-13
12:31Украинское посольство в Варшаве решило осложнить жизнь спецслужбам Украины
12:00"Вокруг Булгакова": Бездомный, Левий и архетип ученика
11:36Ночная атака дронов ВСУ: последствия в Татарстане и Ростовской области
11:13Иран: атака на базу США и предупреждение Моссада о возможном покушении на Трампа
11:00"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма 7:42
10:54Вечер в хутор: кремация за донат, стерилизация мужчин, страдания Стефанчука и врач без границ
10:01ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы
Лента новостейМолния