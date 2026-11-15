В Варшаве осквернили два памятника надписями в честь УПА*
16:35 15.11.2026 (обновлено: 16:36 15.11.2026)
© Фото : Матеуш Мжик / tvnwarszawa.plнадпись "слава УПА" на памятнике в Польше
© Фото : Матеуш Мжик / tvnwarszawa.pl
На двух исторических монументах польской столицы — памятнике солдату 1-й армии Войска Польского и мемориале Героям Варшавского гетто — вандалы оставили надписи "Слава УПА"*. Об этом сообщил польский новостной интернет-портал RMF24
Украинское посольство осудило произошедшее и тут же высказалось, что инцидент якобы может быть связан с попытками России осложнить отношения между Киевом и Варшавой.
Надписи обнаружили у музея POLIN и в районе Муранув. Польская полиция расследует повреждение памятников. По данным польских СМИ, за неделю подобные надписи также появились на 11 других исторических объектах в Варшаве, Гдыне и Познани.
Надписи обнаружили у музея POLIN и в районе Муранув. Польская полиция расследует повреждение памятников. По данным польских СМИ, за неделю подобные надписи также появились на 11 других исторических объектах в Варшаве, Гдыне и Познани.
Позже стало известно о задержании 17-летнего гражданина Украины, которому вменяют повреждение памятников и пропаганду тоталитарного строя. Суд оставил его под надзором полиции.
Ранее белорусское оппозиционное СМИ MOST сообщило, что в эмигрантском телеграм-чате Белостока появилось объявление о подработке в Познани. За один выход обещали 500 долларов. Журналист медиа откликнулся на задание – подробнее в материале "Всё равно на русских скинут": белорусам платят за прославление УПА* на сайте Украина.ру.
Ранее белорусское оппозиционное СМИ MOST сообщило, что в эмигрантском телеграм-чате Белостока появилось объявление о подработке в Познани. За один выход обещали 500 долларов. Журналист медиа откликнулся на задание – подробнее в материале "Всё равно на русских скинут": белорусам платят за прославление УПА* на сайте Украина.ру.
*организация признана экстремистской организацией и запрещена в России
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