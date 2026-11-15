https://ukraina.ru/20261115/v-varshave-oskvernili-dva-pamyatnika-nadpisyami-v-chest-upa-1084514656.html

В Варшаве осквернили два памятника надписями в честь УПА*

В Варшаве осквернили два памятника надписями в честь УПА* - 15.11.2026 Украина.ру

В Варшаве осквернили два памятника надписями в честь УПА*

На двух исторических монументах польской столицы — памятнике солдату 1-й армии Войска Польского и мемориале Героям Варшавского гетто — вандалы оставили надписи "Слава УПА"*. Об этом сообщил польский новостной интернет-портал RMF24

2026-11-15T16:35

2026-11-15T16:35

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Украинское посольство осудило произошедшее и тут же высказалось, что инцидент якобы может быть связан с попытками России осложнить отношения между Киевом и Варшавой.Надписи обнаружили у музея POLIN и в районе Муранув. Польская полиция расследует повреждение памятников. По данным польских СМИ, за неделю подобные надписи также появились на 11 других исторических объектах в Варшаве, Гдыне и Познани.Позже стало известно о задержании 17-летнего гражданина Украины, которому вменяют повреждение памятников и пропаганду тоталитарного строя. Суд оставил его под надзором полиции.Ранее белорусское оппозиционное СМИ MOST сообщило, что в эмигрантском телеграм-чате Белостока появилось объявление о подработке в Познани. За один выход обещали 500 долларов. Журналист медиа откликнулся на задание – подробнее в материале "Всё равно на русских скинут": белорусам платят за прославление УПА* на сайте Украина.ру.*организация признана экстремистской организацией и запрещена в России

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