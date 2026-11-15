Макрон призвал к диалогу с Россией и потребовал вступления Украины в НАТО - 15.11.2026 Украина.ру
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Макрон призвал к диалогу с Россией и потребовал вступления Украины в НАТО
Макрон призвал к диалогу с Россией и потребовал вступления Украины в НАТО - 15.11.2026 Украина.ру
Макрон призвал к диалогу с Россией и потребовал вступления Украины в НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Парижа обсуждать с Россией новую архитектуру европейской безопасности по итогам конфликта на Украине
2026-11-15T13:58
2026-11-15T13:58
новости
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владимир зеленский
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По его словам, Европа должна взаимодействовать с США и другими сторонами для создания устойчивой системы безопасности."Теперь мы должны пойти дальше и четко заявить, в том числе россиянам, чего мы хотим после войны. Мы также должны уточнить, чего ожидаем от Соединенных Штатов в вопросах долгосрочной безопасности Европы", — написал Макрон в соцсети X. При этом французский лидер подтвердил, что Париж продолжает выступать за послевоенную отправку западных войск на Украину и вступление Киева в НАТО. Макрон заявил, что Киев играет в блоке ключевую роль и заслуживает полноценного места.Однако его позиция расходится с заявлениями руководства Североатлантического альянса. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте ранее заявлял, что перспектив вступления у Украины сейчас нет, а вице-президент США Джей Ди Вэнс прямо говорил, что Украине не место в этой организации.Очевидно, Макрон приободрился главным итогом челночной дипломатии американских эмиссаров — их встреч с Путиным и Зеленским: Москва дала согласие на участие европейцев в переговорах. Подробнее о гипотетической роли Европы в урегулировании конфликта – в материале Виктории Титовой Европа выпросила себе стульчик на переговорах, а переговорщики Трампа привезли Зеленскому ультиматум на сайте Украина.ру.
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новости, украина, европа, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский, джей ди вэнс, нато, украина.ру
Новости, Украина, Европа, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс, НАТО, Украина.ру

Макрон призвал к диалогу с Россией и потребовал вступления Украины в НАТО

13:58 15.11.2026
 
© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Парижа обсуждать с Россией новую архитектуру европейской безопасности по итогам конфликта на Украине
По его словам, Европа должна взаимодействовать с США и другими сторонами для создания устойчивой системы безопасности.
"Теперь мы должны пойти дальше и четко заявить, в том числе россиянам, чего мы хотим после войны. Мы также должны уточнить, чего ожидаем от Соединенных Штатов в вопросах долгосрочной безопасности Европы", — написал Макрон в соцсети X.

При этом французский лидер подтвердил, что Париж продолжает выступать за послевоенную отправку западных войск на Украину и вступление Киева в НАТО. Макрон заявил, что Киев играет в блоке ключевую роль и заслуживает полноценного места.
Однако его позиция расходится с заявлениями руководства Североатлантического альянса. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте ранее заявлял, что перспектив вступления у Украины сейчас нет, а вице-президент США Джей Ди Вэнс прямо говорил, что Украине не место в этой организации.

Очевидно, Макрон приободрился главным итогом челночной дипломатии американских эмиссаров — их встреч с Путиным и Зеленским: Москва дала согласие на участие европейцев в переговорах. Подробнее о гипотетической роли Европы в урегулировании конфликта – в материале Виктории Титовой Европа выпросила себе стульчик на переговорах, а переговорщики Трампа привезли Зеленскому ультиматум на сайте Украина.ру.
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