Макрон призвал к диалогу с Россией и потребовал вступления Украины в НАТО
© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Парижа обсуждать с Россией новую архитектуру европейской безопасности по итогам конфликта на Украине
По его словам, Европа должна взаимодействовать с США и другими сторонами для создания устойчивой системы безопасности.
"Теперь мы должны пойти дальше и четко заявить, в том числе россиянам, чего мы хотим после войны. Мы также должны уточнить, чего ожидаем от Соединенных Штатов в вопросах долгосрочной безопасности Европы", — написал Макрон в соцсети X.
При этом французский лидер подтвердил, что Париж продолжает выступать за послевоенную отправку западных войск на Украину и вступление Киева в НАТО. Макрон заявил, что Киев играет в блоке ключевую роль и заслуживает полноценного места.
При этом французский лидер подтвердил, что Париж продолжает выступать за послевоенную отправку западных войск на Украину и вступление Киева в НАТО. Макрон заявил, что Киев играет в блоке ключевую роль и заслуживает полноценного места.
Однако его позиция расходится с заявлениями руководства Североатлантического альянса. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте ранее заявлял, что перспектив вступления у Украины сейчас нет, а вице-президент США Джей Ди Вэнс прямо говорил, что Украине не место в этой организации.
Очевидно, Макрон приободрился главным итогом челночной дипломатии американских эмиссаров — их встреч с Путиным и Зеленским: Москва дала согласие на участие европейцев в переговорах. Подробнее о гипотетической роли Европы в урегулировании конфликта – в материале Виктории Титовой Европа выпросила себе стульчик на переговорах, а переговорщики Трампа привезли Зеленскому ультиматум на сайте Украина.ру.
Очевидно, Макрон приободрился главным итогом челночной дипломатии американских эмиссаров — их встреч с Путиным и Зеленским: Москва дала согласие на участие европейцев в переговорах. Подробнее о гипотетической роли Европы в урегулировании конфликта – в материале Виктории Титовой Европа выпросила себе стульчик на переговорах, а переговорщики Трампа привезли Зеленскому ультиматум на сайте Украина.ру.
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