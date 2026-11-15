https://ukraina.ru/20261115/ukrainskiy-deputat-vypustil-motivatsionnoe-video-s-rolls-royce-i-aston-martin-1084513215.html

Украинский депутат выпустил мотивационное видео с Rolls-Royce и Aston Martin

Украинский депутат выпустил мотивационное видео с Rolls-Royce и Aston Martin - 15.11.2026 Украина.ру

Украинский депутат выпустил мотивационное видео с Rolls-Royce и Aston Martin

Депутат Верховной Рады Геннадий Вацак записал мотивационный ролик под названием "Твой путь – твой выбор". Однако содержание ролика на Украине восприняли двояко

2026-11-15T16:29

2026-11-15T16:29

2026-11-15T16:29

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В видеоролике на тему преодоления трудностей, внутренней силы и решимости, депутат от группы "Доверие" Геннадий Вацак показывает, как занимается различными видами спорта: боксом, американским футболом, аквабайком и гидрофлайтом.Впрочем, впечатлило украинцев не это, хотя тот же аквабайк и гидрофлайт – дорогие виды спорта, которые требуют наличия гидроцикла в первом случае и флайборда во втором.Ролик начинается с кадра, на котором парламентарий проезжал на своём Rolls-Royce под крылом частного самолёта."Можно просчитать сотни сценариев, быть готовым к переменам и все равно оказаться там, где ни один план больше не работает", – говорил депутат в этот момент.Далее он заявил, что в непредвиденных обстоятельствах наиболее важными становятся личная энергия, способность сохранять ясность мышления и принимать решения."Иногда для этого нужно набрать скорость, иногда остаться в одиночестве с собой, почувствовать землю под ногами, увидеть горизонт, вспомнить, ради чего ты вообще начал этот путь", – заявил Вацак.На важности спорта он сделал особый упор."Спорт всегда оставляет тебя наедине с правдой. Только ты, твое дыхание, твой предел", – говорит депутат.Под конец ролика он и вовсе призвал не ждать благоприятных обстоятельств, а самостоятельно брать ответственность за свою жизнь и определять жизненный путь."Вот здесь начинается твой выбор. Ждать, пока станет легче, или перестать отдавать свою жизнь обстоятельствам", – подчеркнул Вацак.Заканчивается же ролик указанием на то, как самодисциплина может привести к доминантной роли в сообществе."Тот, кто научился побеждать себя, способен вести других", – подчеркнул парламентарий.Но украинцы оказались впечатлены не столько зажигательными речами политика, сколько его автопарком. "Украина выживает. Просит финансирования. Весь бюджет – в оборону. Украинцы дают последние деньги на дроны, машины и медицину. Ударами уничтожаются целые отрасли экономики. Люди сидят без света, воды и тепла... Тем временем реальность у обычного украинского нардепа своя: он снимает потужный ролик с Rolls-Royce и Aston Martin "Твой путь – твой выбор", – гласит один из самых популярных комментариев по видео Вацака.Автомобиль Aston Martin, а также дорогие часы демонстрировались в ролике Вацака на фразе "Что зависит от меня сейчас". На словах о границах – частный вертолёт и Rolls-Royce. Кроме того, в видео задействован и внедорожник Jeep.Вацака называют самым богатым депутатом Винницкой области. При этом у него нет высшего образования: только профессионально-техническое. После школы Вацак поступил в Могилёв-Подольский медицинский техникум, который окончил в 1991 году. До 1994 года он работал фельдшером в детской больнице, а с 1995 по 1999 год работал официантом в ресторане.А вот затем Вацак пошёл в бизнес, где преуспел. Так, он основал кондитерский дом своего имени. Тогда же Вацак начал коллекционировать авто. В 2008 году он владел автомобилем Hummer, затем приобрёл BMW X6. Этот автомобиль он сменил уже на два авто Maserati Quattroporte Q4 и Jaguar F-Type.В 2015 году Вацак пошёл в политику, став депутатом Винницкого областного совета от Блока Петра Порошенко*. В облсовете Вацак стал секретарём постоянной комиссии по вопросам законности, борьбы с коррупцией, люстрации, регламента и депутатской деятельности.В 2019 году Вацак прошёл в Верховную Раду по одномандатному округу как самовыдвиженец. Во время выборов Вацака обвиняли в подкупе избирателей.Депутат продолжил богатеть даже после начала СВО. В сентябре 2023 года расследование проекта Bihus.Info сообщило, что Вацак приобрёл Rolls-Royce Cullinan в версии Black Badge 2023 года выпуска по стартовой цене 700 тыс. долларов.Как выяснили журналисты, компании связанные с Вацаком, фигурировали в уголовных производствах по нелегальной добыче полезных ископаемых. Заинтересовала журналистов и финансовая деятельность кондитерского бизнеса Вацака, налоговая отчётность компаний, а также то, что на деятельность компаний депутата обратило внимание украинское Бюро экономической безопасности.Но, судя по видеоролику, борцы с экономическими преступлениями до Вацака так и не добрались.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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новости, винницкая область, украина, блок петра порошенко*, верховная рада