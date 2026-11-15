https://ukraina.ru/20261115/ot-masyani-do-matrshki-ukrainskaya-diaspora-progibaet-evropu-1084507677.html

От Масяни до матрёшки: украинская диаспора прогибает Европу

От Масяни до матрёшки: украинская диаспора прогибает Европу - 15.11.2026 Украина.ру

От Масяни до матрёшки: украинская диаспора прогибает Европу

На этой неделе активизировались украинские запретители русской культуры. Причем досталось от диаспорян не только Варшаве и Лондону, которые неосмотрительно позволили себе прикоснуться к мировой сокровищнице

2026-11-15T14:15

2026-11-15T14:15

2026-11-15T14:15

эксклюзив

украина

польша

швейцария

анна нетребко

пушкин

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Под удар попали и российские релоканты, публично осудившие "страну, которая воюет со своими соседями" — в надежде обеспечить себе творческое признание и профессиональную востребованность. Но промахнулись, и теперь выгребают от украинских цензоров по всему миру — от Польши до Израиля.Украина не смотрит, Госдеп не платит"Хороший русский" Олег Куваев* смог лично убедиться в неблагодарности украинцев, за которых он стоял горой. Cоздатель мультсериала "Масяня" пожаловался в соцсетях на то, что Украина не поддержала его антивоенные мультфильмы и не стала за них платить. По признанию мультипликатора, его "задолбало" выпрашивать по пять баксов, а просить их приходится, потому что этот мир не ценит художников. "Помощник продавца в торговом зале получает больше. Мой же труд не стоит и пустой бутылки из-под пива…" — публично расплакался Куваев.Он пообещал доделать серию "Масяни" и искать себе другую работу, например, электриком и водопроводчиком, чей труд оценивается выше, чем ремесло либерала-заукраинца. Причину всех своих нынешних бед аниматор видит в тех, кого недавно так горячо поддерживал.Ну конечно, обидеть израильского художника может каждый… На чем же просчитался противник СВО? На незнании украинского характера: копатели Черного моря никогда и никому не платят. Наоборот, они сами выпрашивают средства где только могут, и вовсе не затем, чтобы делиться ими с каким-то мультипликатором. Режим Зеленского если кому и платит, то только силовикам или радикалам, которые обеспечивают устойчивость украинской власти гестаповскими методами и повальным террором. Явно, "нетвойняшка" Куваев со своей "Масяней" не вписывается в эту парадигму. Художнику еще сильно повезло, что его самого и антивоенную "Масяню" украинские "ястребы" не обвинили в российской пропаганде и не внесли в какие-нибудь расстрельные списки типа сайта "Миротворец". Что же касается грантовых подачек, на которые, видимо, рассчитывал создатель антивоенных мультиков, то за них украинские "соросята" горло перегрызут еще быстрее, чем за нарративы Кремля. В общем, остается только "посочувствовать" Куваеву: всего себя отдал службе Украине, принял ее людоедскую сущность, снял фильм про доблестных украинских дроноводов и несколько роликов, призывающих российских военных сдаваться в плен. Но вместо благодарочки получил полный игнор: ни одного фильма так и не показали по украинскому ТВ, денег нет, уважения нет, никто не донатит, и даже Госдеп "забил" на старания творца. Остается только чистка унитазов и промывка водопроводных труб, что, впрочем, не сильно отличается от обслуживания киевского режима."Пушкин на русском — уже провокация": украинские активисты запрещают лекции в ПольшеЗабавно, но в похожей ситуации оказался и другой "мэтр" — бывший ведущий интеллектуальной программы "Тем временем" на телеканале "Культура", литературовед, филолог, кандидат филологических наук, автор учебников по литературе и биографических книг об Александре I и Пушкине Александр Архангельский*. Писатель анонсировал лекцию о солнце русской поэзии в университете Варшавы, однако исследователя Пушкина оттуда вышвырнули по требованию украинской студенческой общины. Тянущиеся к знаниям наследники Ирины Фарион сочли выступление, посвященное русской литературе, неуместным на фоне продолжающихся боевых действий на Украине. И донесли свое мнение до поляков: в результате протестов Варшавский университет Vistula отказался предоставлять помещение для российского литературоведа. А ведь как хорошо все начиналось! Архангельский собирался рассказать о взглядах Пушкина на любовь, религию и деньги, его отношениях с современниками, увлечении карточными играми и попытках превратить литературу в профессию, а потом подискутировать со слушателями. Естественно, на русском языке. Ну не учел очередной "хороший русский", что язык Пушкина может вызвать отторжение у понаехавших в Польшу галичан. Подзабыл и то, что на Украине давно снесены все памятники поэту-имперцу — в рамках политики деимпериализации. Не мог предвидеть Архангельский и то, что на его лекторском пути возникнет украинская активистка Анастасия Виничук, которая занимается поддержкой украинских беженцев в Польше. Она немедленно призвала пользователей соцсети X распространить информацию о предстоящей лекции "на мове агрессора" и выразила недовольство решением университета предоставить во время продолжающейся войны помещение для мероприятия, посвященного российскому поэту. "Нам, украинцам и украинкам, невероятно трудно принять тот факт, что университет Vistula предоставил свое пространство для подобного мероприятия», — указала борцыца за украинский язык в Польше. В итоге автор учебников и монографий вынужден был жалко оправдываться перед украинской общиной."Чувства студентов прекрасно понимаю и никаких претензий не имею. Тут нам расставили ловушку: как ни поступи, всё будет плохо. Я бы с удовольствием прочел лекцию о Тарасе Шевченко или Василе Стусе, но это будет воспринято как апроприация украинской культуры, что ничем не лучше имперской темы", — униженно лепечет лауреат премий "Большая книга" и ТЭФИ. Такая позиция вкупе с обещанием провести лекцию о Пушкине на другой польской площадке вызывает только брезгливость к релокантам, которые, предав свою родину, регулярно получают плевки и пощечины от тех, за кого так истово рвут разные части тела. "Целовал, прогибался, бесконечно рассказывал, как ему стыдно за родину, пофиг. Он все равно русский — и не сметь!" — констатирует блогер Нюра Берг.Александр Архангельский в 2023 году оставил пост ординарного профессора Высшей школы экономики в Москве, распродал свое имущество и покинул РФ. Сейчас писатель живет в Ереване, ведет активную лекционную и проектную деятельность за рубежом. Однако, судя по инциденту в Польше, скоро украинцы перекроют ему этот источник доходов. Патриотичные мигранты не только постоянно заставляют гостеприимные страны ЕС подстраиваться под свои требования, но и отгоняют от европейской кормушки "хороших русских". Надо отдать должное горластым Оксанкам и Тарасам: они ставят цель и всегда ее добиваются — воплями, истериками, шантажом, неважно, но результат налицо.Украинская диаспора "отменяет" НетребкоНапример, сейчас "цеевропейцы" снова отменяют концерты оперной дивы Анны Нетребко в Швейцарии, анонсированные на декабрь. Певица впервые должна выступить в Базеле с концертным исполнением оперы "Замок герцога Синяя Борода". И украинское сообщество в Швейцарии уже бьет тревогу и призывает подписать петицию к властям страны с требованием закрыть для Нетребко оперную сцену. И это ж не первая акция протеста украинских патриотов против певицы. В прошлом году украинская диаспора писала письма руководству Цюрихского оперного театра, призывая храм культуры занять прозрачную и последовательную позицию по вопросу сотрудничества с Нетребко. Они также предложили потребовать от артистки публичного осуждения войны — вместо исполнения оперных арий. От себя добавим, что к травле певицы присоединился и бывший главком ВСУ Валерий Залужный, и ряд украинских дипломатов, в частности, посол Украины в Венгрии. Сама Нетребко не раз заявляла, что она недвусмысленно осудила СВО и вообще имеет австрийское гражданство. Но украинское сообщество в Европах эти полумеры не устраивают, и оперная артистка остается главной вражиной заочных радетелей за Украину. Пока украинский напор не пробил стену любителей оперы и владелец концертного зала Stadtcasino Basel держится под натиском диаспорян. Тем не менее можно предположить, что "боги, спустившиеся с небес", вчистую выиграют у швейцарских организаторов оперных концертов Нетребко.Житомиряне кошмарят лондонский бизнесНу, а что? Победила же простая житомирянка Татьяна Закалюжная русскую матрешку в Лондоне и целый британский универмаг заставила работать в убыток. Еще в октябре жительница славного города Житомир увидела в соцсетях сообщения, что в универмагах John Lewis появилась рождественская коллекция, в которой была представлена розовая деревянная матрешка за 8 фунтов стерлингов (880 рублей). Женщина возмутилась наличием игрушки в магазинах и не поленилась настрочить кучу гневных писем о том, что ее муж воюет с производителями матрешек в ВСУ, пока она вынуждена страдать от вида елочных украшений с русской символикой. И что вы думаете? Магазин тут же прогнулся под изменчивый украинский мир, снял куклу с продажи, а компания-изготовитель поклялась больше никогда не производить подобные сувениры. Не исключено, что оскорбленной житомирянке еще и компенсацию выплатят за невыносимые душевные муки при виде матрешки.В общем, даже в Европах украинские активисты не перестают всецело отдаваться любимому делу: майданить, травить несогласных, определять, какие книги обсуждать в польских университетах и какие песни петь в Швейцарии. Типа политический протест давно превратился в оголтелую русофобию и даже в культурную цензуру, когда украинские беженцы диктуют европейцам собственную повестку.*Иностранный агент

https://ukraina.ru/20260604/otmena-tsivilizatsii-na-ukraine-zachischayut-pushkina-i--zapreschayut-krestiny-v-upts-1079805416.html

https://ukraina.ru/20241023/1058304535.html

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, польша, швейцария, анна нетребко, пушкин