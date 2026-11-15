Зеленский снова пожаловался на проблемы с перехватом из-за ограничения Starshield - 15.11.2026 Украина.ру
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Зеленский снова пожаловался на проблемы с перехватом из-за ограничения Starshield
Зеленский снова пожаловался на проблемы с перехватом из-за ограничения Starshield - 15.11.2026 Украина.ру
Зеленский снова пожаловался на проблемы с перехватом из-за ограничения Starshield
Владимир Зеленский сообщил об ударах по энергетическим и железнодорожным объектам Украины и заявил, что работа спутниковой системы Starshield затрудняет перехват российских беспилотников у линии фронта
2026-11-15T16:00
2026-11-15T16:03
новости
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россия
кировоградская область
владимир зеленский
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илон маск
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вооруженные силы украины
украина.ру
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По его словам, энергетическая инфраструктура подверглась атакам в Запорожской, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областях. Удары по железнодорожным объектам, как он утверждает, были нанесены в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Зеленский объяснил трудности с перехватом реактивных беспилотников ограничениями скорости работы Starshield вблизи фронта и на территориях, находящихся под контролем России. Он заявил, что из-за этого украинские дроны-перехватчики теряют связь на скорости около 161 километра в час и не успевают догонять реактивные "Герани". "При нынешних скоростях наши перехватчики не успевают за реактивными дронами", — сказал Зеленский. По его информации, за неделю Россия применила против Украины более 2300 ударных беспилотников, почти 1600 авиабомб и 15 ракет.На днях стало известно, что демократы в Сенате США планируют с января масштабные расследования действий администрации Трампа, в частности, ее политики в отношении Украины. Они потребовали от Илона Маска и компании SpaceX сохранить все документы об ограничении работы спутникового интернета Starlink и Starshield для ВСУ. В том числе сенаторов интересует, кто именно санкционировал перебои со связью 13–24 октября и 12 ноября.Все новости об Украине – на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, кировоградская область, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск, сенат, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Кировоградская область, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Илон Маск, сенат, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Зеленский снова пожаловался на проблемы с перехватом из-за ограничения Starshield

16:00 15.11.2026 (обновлено: 16:03 15.11.2026)
 
© commons.wikimedia.org / Official SpaceX Photosмиссия Starlink
миссия Starlink - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© commons.wikimedia.org / Official SpaceX Photos
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Владимир Зеленский сообщил об ударах по энергетическим и железнодорожным объектам Украины и заявил, что работа спутниковой системы Starshield затрудняет перехват российских беспилотников у линии фронта
По его словам, энергетическая инфраструктура подверглась атакам в Запорожской, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областях. Удары по железнодорожным объектам, как он утверждает, были нанесены в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Зеленский объяснил трудности с перехватом реактивных беспилотников ограничениями скорости работы Starshield вблизи фронта и на территориях, находящихся под контролем России.

Он заявил, что из-за этого украинские дроны-перехватчики теряют связь на скорости около 161 километра в час и не успевают догонять реактивные "Герани".

"При нынешних скоростях наши перехватчики не успевают за реактивными дронами", — сказал Зеленский.

По его информации, за неделю Россия применила против Украины более 2300 ударных беспилотников, почти 1600 авиабомб и 15 ракет.

На днях стало известно, что демократы в Сенате США планируют с января масштабные расследования действий администрации Трампа, в частности, ее политики в отношении Украины. Они потребовали от Илона Маска и компании SpaceX сохранить все документы об ограничении работы спутникового интернета Starlink и Starshield для ВСУ. В том числе сенаторов интересует, кто именно санкционировал перебои со связью 13–24 октября и 12 ноября.

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