Зеленский снова пожаловался на проблемы с перехватом из-за ограничения Starshield
16:00 15.11.2026 (обновлено: 16:03 15.11.2026)
Владимир Зеленский сообщил об ударах по энергетическим и железнодорожным объектам Украины и заявил, что работа спутниковой системы Starshield затрудняет перехват российских беспилотников у линии фронта
По его словам, энергетическая инфраструктура подверглась атакам в Запорожской, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областях. Удары по железнодорожным объектам, как он утверждает, были нанесены в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.
Зеленский объяснил трудности с перехватом реактивных беспилотников ограничениями скорости работы Starshield вблизи фронта и на территориях, находящихся под контролем России.
Он заявил, что из-за этого украинские дроны-перехватчики теряют связь на скорости около 161 километра в час и не успевают догонять реактивные "Герани".
"При нынешних скоростях наши перехватчики не успевают за реактивными дронами", — сказал Зеленский.
По его информации, за неделю Россия применила против Украины более 2300 ударных беспилотников, почти 1600 авиабомб и 15 ракет.
На днях стало известно, что демократы в Сенате США планируют с января масштабные расследования действий администрации Трампа, в частности, ее политики в отношении Украины. Они потребовали от Илона Маска и компании SpaceX сохранить все документы об ограничении работы спутникового интернета Starlink и Starshield для ВСУ. В том числе сенаторов интересует, кто именно санкционировал перебои со связью 13–24 октября и 12 ноября.
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Зеленский объяснил трудности с перехватом реактивных беспилотников ограничениями скорости работы Starshield вблизи фронта и на территориях, находящихся под контролем России.
Он заявил, что из-за этого украинские дроны-перехватчики теряют связь на скорости около 161 километра в час и не успевают догонять реактивные "Герани".
"При нынешних скоростях наши перехватчики не успевают за реактивными дронами", — сказал Зеленский.
По его информации, за неделю Россия применила против Украины более 2300 ударных беспилотников, почти 1600 авиабомб и 15 ракет.
На днях стало известно, что демократы в Сенате США планируют с января масштабные расследования действий администрации Трампа, в частности, ее политики в отношении Украины. Они потребовали от Илона Маска и компании SpaceX сохранить все документы об ограничении работы спутникового интернета Starlink и Starshield для ВСУ. В том числе сенаторов интересует, кто именно санкционировал перебои со связью 13–24 октября и 12 ноября.
Все новости об Украине – на сайте Украина.ру.
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