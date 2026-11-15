"Почему мы должны слушать Россию? Мнение Москвы не должно нас волновать". Предел унижения для Европы - 15.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261115/pochemu-my-dolzhny-slushat-rossiyu-mnenie-moskvy-ne-dolzhno-nas-volnovat-predel-unizheniya-dlya-evropy-1084506553.html
"Почему мы должны слушать Россию? Мнение Москвы не должно нас волновать". Предел унижения для Европы
"Почему мы должны слушать Россию? Мнение Москвы не должно нас волновать". Предел унижения для Европы - 15.11.2026 Украина.ру
"Почему мы должны слушать Россию? Мнение Москвы не должно нас волновать". Предел унижения для Европы
Кто будет представлять Европу на переговорах? За суматохой в ЕС смешно и грустно наблюдать. Начались прыжки, ужимки и желание продемонстрировать, кто тут главный. Капризное и инфантильное желание топнуть ножкой: это мы будем говорить с вами с позиции силы, а не вы. Подумать только! Эти люди управляют жизнью сотен миллионов людей в Европе
2026-11-15T13:13
2026-11-15T13:13
эксклюзив
россия
европа
эммануэль макрон
фридрих мерц
марин ле пен
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1e/1084167996_0:141:1349:900_1920x0_80_0_0_7b408d315014d3f3c9be66dd7bb6a534.jpg
До недавнего времени в странах ЕС вообще отвергали саму возможность переговоров с Россией. По очень простой причине: чем дольше идёт война, тем больше денег в карманах управляющего европейского класса. Тем больше прибыли у ВПК Европы.А самое главное: никто не должен отвечать за последствия дурацких политических решений, "потому что мы все тут в Европе защищаем Украину"!Канцлер Мерц: "Я подойду!"Но тут выяснилось, как сказал канцлер Германии Фридрих Мерц, что обсуждать условия будущего мира собрались без Европы.Этого никак нельзя допустить! Мерц тут же выдвинул в переговорщики себя.С несколько уклончивой формулировкой:- Если мы на саммите встретимся с президентом России, то я, конечно, подойду поговорить.Так Мерц уже обеспечил себе некоторое пространство для манёвра. "Случайная" встреча с президентом России! Он предупреждал!Кая Каллас: "Только я!"Тут же раздались крики из офиса ЕС:- Мы будем говорить! - закричали Кая Каллас и Антониу Кошта.Их поддержал своим веским мнением президент Эстонии. Конечно, он вступился за соотечественницу, Каю Каллас. Только она!- Европа уже выбрала своих представителей: председателя Евросовета Кошту и Каю Каллас. Оба, безусловно, подотчетны странам ЕС, — сказал Кристен Михал в интервью Politico.Это "люди, которым доверяют лидеры ЕС, а мнение Москвы не должно волновать европейцев", сообщил эстонский президент.Сама же Кая, как обычно, продемонстрировала и дипломатичность, и умение договариваться - всё как всегда:- Что касается европейской безопасности, то договоры очень-очень конкретны: это Антониу Кошта, а также верховный представитель и вице-президент, которые представляют Европу в вопросах безопасности, - так обозначила она своё участие в переговорах, ссылаясь на какие-то решения ещё 2024 года."Кого попало"А отвечая на вопрос, почему США давно имеют переговорщиков и проводят встречи с Россией, в отличие от ЕС, Кая с раздражением ответила:- У нас есть налаженные институты, поэтому мы не можем просто отправить кого попало, не имеющего институциональной роли, как это делают американцы.Кае задали вопрос о том, знает ли она, что Россия может отказаться вести переговоры с ней как представителем ЕС. Ответ Каи Каллас:- Почему это должно быть нашей проблемой – то, что россияне говорят о наших представителях?Шах и мат! Кая Каллас обладает невероятным талантом: за буквально несколько минут отозваться с пренебрежением о партнерах из США и отмахнуться от мнения России. Да это же талантище компромисса и дипломатических многоходовок, мастер переговорного процесса!Глава евродипломатии не собирается принимать во внимание мнение России даже в вопросе выбора представителей. Можно только представить, как могли бы проходить переговоры с её участием.До этого Кая уже призывала не прислушиваться к мнению России по поводу коллективной безопасности.Не зря Марин Ле Пен, возможный победитель выборов во Франции, уже высказалась по поводу всей евродипломатии: этот офис надо упразднить!Капризная и непрошибаемо настойчивая эстонка не принимает во внимание ничьё мнение, кроме своего собственного. Она надоела уже всем, включая, кажется, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен."Та же группа"И Кая уже получила холодный душ от Еврокомиссии. Агентство AFP сообщило со ссылкой на анонимный европейский источник, что Европу будет представлять та же группа переговорщиков, которая летала в Абу-Даби. Там были очень примечательные люди, кстати.В группу войдут представители Германии, Франции, Италии, Великобритании и Польши. А также представители ЕС и ЕК. И никакой Эстонии, представьте себе!Но очевидно, что это промежуточное решение. Переговорщики этой группы, несмотря на свой реальный вес в политике, не имеют статуса. Это советники, послы, дипломаты и консультанты правительств.Рано или поздно придется принимать персональные решения.Макрон: "Допускаю, что я!"Был и еще один переговорщик: Эммануэль Макрон. Он высказался так:- Допускаю, что могу представлять Европу на переговорах с Россией.Но "сначала надо определить содержание будущего диалога", сказал Макрон.Содержание! Господи, о содержании-то и забыли!Пока толпились в дверях, не давая пролезть другим вперёд.Несмотря на то, что Макрон уходит, через полгода он перестанет быть президентом Франции, это может быть вполне реальный кандидат, учитывая его вес на внутреннем политическом уровне. Возможно, не один Макрон, а в паре-тройке с кем-то ещё.И по словам Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин открыт для любых контактов с европейскими лидерами, включая Макрона и Мерца, но реальных предложений от них не поступало.Такое впечатление, что все европейские лидеры неимоверно боятся сделать шаг из стеклянного аквариума ЕС.Разговаривают друг с другом, опровергают, спорят, отталкивают и решают, кто тут главный, дают интервью своим же СМИ. Но боятся сделать шаг за пределы заколдованного круга, где можно существовать, не выходя за пределы своих иллюзий.Итальянское издание L'Antidiplomatico назвало все происходящее "пределом унижения" ЕС:"Мы достигли предела унижения для структуры, которая предпочла "медленную эвтаназию" в ходе войны — войны, ведущей к её собственному социально-экономическому уничтожению", - так считает автор издания.
https://ukraina.ru/20261008/kantsler-ukrainy-predal-nastoyaschuyu-rodinu-merts-predpochl-germanii-zelenskogo-1083683015.html
https://ukraina.ru/20251206/kaya-kallas-zlobnaya-zolushka-evropy-1072735367.html
https://ukraina.ru/20261020/vinovaty-russkie-i-ilon-mask-kak-ukraintsy-vo-frantsii-ruku-kremlya-iskali-1083927978.html
россия
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Елена Мурзина
Елена Мурзина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1e/1084167996_82:0:1282:900_1920x0_80_0_0_678b04fce724076328478e6ebe5e56e4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, европа, эммануэль макрон, фридрих мерц, марин ле пен, украина
Эксклюзив, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Марин Ле Пен, Украина

"Почему мы должны слушать Россию? Мнение Москвы не должно нас волновать". Предел унижения для Европы

13:13 15.11.2026
 
© AP / Mindaugas KulbisГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© AP / Mindaugas Kulbis
Читать в
ДзенTelegram
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Кто будет представлять Европу на переговорах? За суматохой в ЕС смешно и грустно наблюдать. Начались прыжки, ужимки и желание продемонстрировать, кто тут главный. Капризное и инфантильное желание топнуть ножкой: это мы будем говорить с вами с позиции силы, а не вы. Подумать только! Эти люди управляют жизнью сотен миллионов людей в Европе
До недавнего времени в странах ЕС вообще отвергали саму возможность переговоров с Россией. По очень простой причине: чем дольше идёт война, тем больше денег в карманах управляющего европейского класса. Тем больше прибыли у ВПК Европы.
А самое главное: никто не должен отвечать за последствия дурацких политических решений, "потому что мы все тут в Европе защищаем Украину"!
Канцлер Мерц: "Я подойду!"
Но тут выяснилось, как сказал канцлер Германии Фридрих Мерц, что обсуждать условия будущего мира собрались без Европы.
Этого никак нельзя допустить! Мерц тут же выдвинул в переговорщики себя.
С несколько уклончивой формулировкой:
- Если мы на саммите встретимся с президентом России, то я, конечно, подойду поговорить.
Так Мерц уже обеспечил себе некоторое пространство для манёвра. "Случайная" встреча с президентом России! Он предупреждал!
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
8 октября, 13:11
"Канцлер Украины" предал настоящую родину: Мерц предпочёл Германии ЗеленскогоВ день национального праздника Германии, 3 октября, когда страна отмечала годовщину объединения ФРГ и ГДР, канцлер Фридрих Мерц предпочёл торжественным мероприятиям встречу с Владимиром Зеленским. В Бундестаге это назвали прямым предательством национальных интересов
Кая Каллас: "Только я!"
Тут же раздались крики из офиса ЕС:
- Мы будем говорить! - закричали Кая Каллас и Антониу Кошта.
Их поддержал своим веским мнением президент Эстонии. Конечно, он вступился за соотечественницу, Каю Каллас. Только она!
- Европа уже выбрала своих представителей: председателя Евросовета Кошту и Каю Каллас. Оба, безусловно, подотчетны странам ЕС, — сказал Кристен Михал в интервью Politico.
Это "люди, которым доверяют лидеры ЕС, а мнение Москвы не должно волновать европейцев", сообщил эстонский президент.
Сама же Кая, как обычно, продемонстрировала и дипломатичность, и умение договариваться - всё как всегда:
- Что касается европейской безопасности, то договоры очень-очень конкретны: это Антониу Кошта, а также верховный представитель и вице-президент, которые представляют Европу в вопросах безопасности, - так обозначила она своё участие в переговорах, ссылаясь на какие-то решения ещё 2024 года.
"Кого попало"
А отвечая на вопрос, почему США давно имеют переговорщиков и проводят встречи с Россией, в отличие от ЕС, Кая с раздражением ответила:
- У нас есть налаженные институты, поэтому мы не можем просто отправить кого попало, не имеющего институциональной роли, как это делают американцы.
Кае задали вопрос о том, знает ли она, что Россия может отказаться вести переговоры с ней как представителем ЕС. Ответ Каи Каллас:
- Почему это должно быть нашей проблемой – то, что россияне говорят о наших представителях?
Шах и мат! Кая Каллас обладает невероятным талантом: за буквально несколько минут отозваться с пренебрежением о партнерах из США и отмахнуться от мнения России. Да это же талантище компромисса и дипломатических многоходовок, мастер переговорного процесса!
Глава евродипломатии не собирается принимать во внимание мнение России даже в вопросе выбора представителей. Можно только представить, как могли бы проходить переговоры с её участием.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
6 декабря 2025, 13:56
Кая Каллас: злобная Золушка ЕвропыИстория про то, как неприметный премьер Эстонии Кая Каллас стала главой всей дипломатии Европы — это, можно сказать, современная европейская сказка про Золушку.
До этого Кая уже призывала не прислушиваться к мнению России по поводу коллективной безопасности.
Не зря Марин Ле Пен, возможный победитель выборов во Франции, уже высказалась по поводу всей евродипломатии: этот офис надо упразднить!
Капризная и непрошибаемо настойчивая эстонка не принимает во внимание ничьё мнение, кроме своего собственного. Она надоела уже всем, включая, кажется, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.
"Та же группа"
И Кая уже получила холодный душ от Еврокомиссии. Агентство AFP сообщило со ссылкой на анонимный европейский источник, что Европу будет представлять та же группа переговорщиков, которая летала в Абу-Даби. Там были очень примечательные люди, кстати.
В группу войдут представители Германии, Франции, Италии, Великобритании и Польши. А также представители ЕС и ЕК. И никакой Эстонии, представьте себе!
Но очевидно, что это промежуточное решение. Переговорщики этой группы, несмотря на свой реальный вес в политике, не имеют статуса. Это советники, послы, дипломаты и консультанты правительств.
Рано или поздно придется принимать персональные решения.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
20 октября, 07:21
"Виноваты русские и Илон Маск": как украинцы во Франции руку Кремля искалиФранцузские города снова заволокло слезоточивым газом, а центральные улицы превратились в полигоны для уличных боев. Это был бы обычный парижский уик-энд, ведь восстания здесь сродни национальному виду спорта, но в этот раз с первыми подожженными баррикадами поднялся вой о вездесущей руке Москвы, якобы срежиссировавшей бунт.
Макрон: "Допускаю, что я!"
Был и еще один переговорщик: Эммануэль Макрон. Он высказался так:
- Допускаю, что могу представлять Европу на переговорах с Россией.
Но "сначала надо определить содержание будущего диалога", сказал Макрон.
Содержание! Господи, о содержании-то и забыли!
Пока толпились в дверях, не давая пролезть другим вперёд.
Несмотря на то, что Макрон уходит, через полгода он перестанет быть президентом Франции, это может быть вполне реальный кандидат, учитывая его вес на внутреннем политическом уровне. Возможно, не один Макрон, а в паре-тройке с кем-то ещё.
И по словам Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин открыт для любых контактов с европейскими лидерами, включая Макрона и Мерца, но реальных предложений от них не поступало.
Такое впечатление, что все европейские лидеры неимоверно боятся сделать шаг из стеклянного аквариума ЕС.
Разговаривают друг с другом, опровергают, спорят, отталкивают и решают, кто тут главный, дают интервью своим же СМИ. Но боятся сделать шаг за пределы заколдованного круга, где можно существовать, не выходя за пределы своих иллюзий.
Итальянское издание L'Antidiplomatico назвало все происходящее "пределом унижения" ЕС:
"Мы достигли предела унижения для структуры, которая предпочла "медленную эвтаназию" в ходе войны — войны, ведущей к её собственному социально-экономическому уничтожению", - так считает автор издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияЕвропаЭммануэль МакронФридрих МерцМарин Ле ПенУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:15The Telegraph: Москва потребовала от Британии отказаться от ядерного щита Европы
14:15От Масяни до матрёшки: украинская диаспора прогибает Европу
14:00Имела наглость оскорбиться: теннисистку Соболенко внесли на "Миротворец"
13:58Макрон призвал к диалогу с Россией и потребовал вступления Украины в НАТО
13:33Более 90% американских компаний продолжают работать на Украине
13:13"Почему мы должны слушать Россию? Мнение Москвы не должно нас волновать". Предел унижения для Европы
12:56Россия и Украина встретились в финале ЧЕ по настольному теннису U-13
12:31Украинское посольство в Варшаве решило осложнить жизнь спецслужбам Украины
12:00"Вокруг Булгакова": Бездомный, Левий и архетип ученика
11:36Ночная атака дронов ВСУ: последствия в Татарстане и Ростовской области
11:13Иран: атака на базу США и предупреждение Моссада о возможном покушении на Трампа
11:00"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма 7:42
10:54Вечер в хутор: кремация за донат, стерилизация мужчин, страдания Стефанчука и врач без границ
10:01ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы
10:00Тихая гавань для наркоторговцев, после пыточных. Хроника событий на утро 15 ноября
10:00Татьяна Белова: программа минимум – дать детям в ДНР представление о том, что такое производство анимации
09:59История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров 21:56
09:33Прокуратура воюет с Почаевской лаврой, переселенцам негде жить. Западная Украина за неделю
09:29Кушнер анонсировал прорывные идеи для завершения конфликта на Украине
08:31Хотели как на Западе, а получили катастрофу: на Украине провалилась "антигосударственная" реформа
Лента новостейМолния