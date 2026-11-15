https://ukraina.ru/20261115/pochemu-my-dolzhny-slushat-rossiyu-mnenie-moskvy-ne-dolzhno-nas-volnovat-predel-unizheniya-dlya-evropy-1084506553.html

"Почему мы должны слушать Россию? Мнение Москвы не должно нас волновать". Предел унижения для Европы

"Почему мы должны слушать Россию? Мнение Москвы не должно нас волновать". Предел унижения для Европы - 15.11.2026 Украина.ру

"Почему мы должны слушать Россию? Мнение Москвы не должно нас волновать". Предел унижения для Европы

Кто будет представлять Европу на переговорах? За суматохой в ЕС смешно и грустно наблюдать. Начались прыжки, ужимки и желание продемонстрировать, кто тут главный. Капризное и инфантильное желание топнуть ножкой: это мы будем говорить с вами с позиции силы, а не вы. Подумать только! Эти люди управляют жизнью сотен миллионов людей в Европе

2026-11-15T13:13

2026-11-15T13:13

2026-11-15T13:13

эксклюзив

россия

европа

эммануэль макрон

фридрих мерц

марин ле пен

украина

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До недавнего времени в странах ЕС вообще отвергали саму возможность переговоров с Россией. По очень простой причине: чем дольше идёт война, тем больше денег в карманах управляющего европейского класса. Тем больше прибыли у ВПК Европы.А самое главное: никто не должен отвечать за последствия дурацких политических решений, "потому что мы все тут в Европе защищаем Украину"!Канцлер Мерц: "Я подойду!"Но тут выяснилось, как сказал канцлер Германии Фридрих Мерц, что обсуждать условия будущего мира собрались без Европы.Этого никак нельзя допустить! Мерц тут же выдвинул в переговорщики себя.С несколько уклончивой формулировкой:- Если мы на саммите встретимся с президентом России, то я, конечно, подойду поговорить.Так Мерц уже обеспечил себе некоторое пространство для манёвра. "Случайная" встреча с президентом России! Он предупреждал!Кая Каллас: "Только я!"Тут же раздались крики из офиса ЕС:- Мы будем говорить! - закричали Кая Каллас и Антониу Кошта.Их поддержал своим веским мнением президент Эстонии. Конечно, он вступился за соотечественницу, Каю Каллас. Только она!- Европа уже выбрала своих представителей: председателя Евросовета Кошту и Каю Каллас. Оба, безусловно, подотчетны странам ЕС, — сказал Кристен Михал в интервью Politico.Это "люди, которым доверяют лидеры ЕС, а мнение Москвы не должно волновать европейцев", сообщил эстонский президент.Сама же Кая, как обычно, продемонстрировала и дипломатичность, и умение договариваться - всё как всегда:- Что касается европейской безопасности, то договоры очень-очень конкретны: это Антониу Кошта, а также верховный представитель и вице-президент, которые представляют Европу в вопросах безопасности, - так обозначила она своё участие в переговорах, ссылаясь на какие-то решения ещё 2024 года."Кого попало"А отвечая на вопрос, почему США давно имеют переговорщиков и проводят встречи с Россией, в отличие от ЕС, Кая с раздражением ответила:- У нас есть налаженные институты, поэтому мы не можем просто отправить кого попало, не имеющего институциональной роли, как это делают американцы.Кае задали вопрос о том, знает ли она, что Россия может отказаться вести переговоры с ней как представителем ЕС. Ответ Каи Каллас:- Почему это должно быть нашей проблемой – то, что россияне говорят о наших представителях?Шах и мат! Кая Каллас обладает невероятным талантом: за буквально несколько минут отозваться с пренебрежением о партнерах из США и отмахнуться от мнения России. Да это же талантище компромисса и дипломатических многоходовок, мастер переговорного процесса!Глава евродипломатии не собирается принимать во внимание мнение России даже в вопросе выбора представителей. Можно только представить, как могли бы проходить переговоры с её участием.До этого Кая уже призывала не прислушиваться к мнению России по поводу коллективной безопасности.Не зря Марин Ле Пен, возможный победитель выборов во Франции, уже высказалась по поводу всей евродипломатии: этот офис надо упразднить!Капризная и непрошибаемо настойчивая эстонка не принимает во внимание ничьё мнение, кроме своего собственного. Она надоела уже всем, включая, кажется, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен."Та же группа"И Кая уже получила холодный душ от Еврокомиссии. Агентство AFP сообщило со ссылкой на анонимный европейский источник, что Европу будет представлять та же группа переговорщиков, которая летала в Абу-Даби. Там были очень примечательные люди, кстати.В группу войдут представители Германии, Франции, Италии, Великобритании и Польши. А также представители ЕС и ЕК. И никакой Эстонии, представьте себе!Но очевидно, что это промежуточное решение. Переговорщики этой группы, несмотря на свой реальный вес в политике, не имеют статуса. Это советники, послы, дипломаты и консультанты правительств.Рано или поздно придется принимать персональные решения.Макрон: "Допускаю, что я!"Был и еще один переговорщик: Эммануэль Макрон. Он высказался так:- Допускаю, что могу представлять Европу на переговорах с Россией.Но "сначала надо определить содержание будущего диалога", сказал Макрон.Содержание! Господи, о содержании-то и забыли!Пока толпились в дверях, не давая пролезть другим вперёд.Несмотря на то, что Макрон уходит, через полгода он перестанет быть президентом Франции, это может быть вполне реальный кандидат, учитывая его вес на внутреннем политическом уровне. Возможно, не один Макрон, а в паре-тройке с кем-то ещё.И по словам Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин открыт для любых контактов с европейскими лидерами, включая Макрона и Мерца, но реальных предложений от них не поступало.Такое впечатление, что все европейские лидеры неимоверно боятся сделать шаг из стеклянного аквариума ЕС.Разговаривают друг с другом, опровергают, спорят, отталкивают и решают, кто тут главный, дают интервью своим же СМИ. Но боятся сделать шаг за пределы заколдованного круга, где можно существовать, не выходя за пределы своих иллюзий.Итальянское издание L'Antidiplomatico назвало все происходящее "пределом унижения" ЕС:"Мы достигли предела унижения для структуры, которая предпочла "медленную эвтаназию" в ходе войны — войны, ведущей к её собственному социально-экономическому уничтожению", - так считает автор издания.

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Елена Мурзина

эксклюзив, россия, европа, эммануэль макрон, фридрих мерц, марин ле пен, украина