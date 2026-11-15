Более 90% американских компаний продолжают работать на Украине - 15.11.2026 Украина.ру
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Более 90% американских компаний продолжают работать на Украине
Более 90% американских компаний продолжают работать на Украине - 15.11.2026 Украина.ру
Более 90% американских компаний продолжают работать на Украине
Более 90% американских компаний, присутствующих на Украине, продолжают там работать, несмотря на последствия российских ударов. Об этом президент Американской торговой палаты Украины Андрей Гундер рассказал в интервью Voice of America
2026-11-15T13:33
2026-11-15T13:36
новости
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днепропетровск
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Гундер пожаловался, что некоторым компаниям восстановить деятельность сложнее, чем другим. В частности, табачные предприятия после пожаров, возникших вследствие ударов, фактически лишились производственных мощностей. При этом некоторые компании всё же восстанавливаются после повреждений. Гундер привёл в пример производителя кофемашин Nespresso: его производственные мощности на заводе компании Flex в Мукачево были существенно повреждены в прошлом году. Напомним, в мае американская транснациональная корпорация ADM — одна из крупнейших в мире компаний по переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых ингредиентов — приостановила работу своего завода в Черноморске после удара дрона 26 апреля и временно прекратила закупать сырьё. 10 сентября в Днепропетровске был атакован маслоэкстракционный завод американской Bunge, который производит масло "Олейна".Отметим, что большинство аграрных и перерабатывающих предприятий, по которым нанесены удары, давно уже имеют к Украине формальное отношение – они принадлежат американцам, полякам, кипрским и сингапурским офшорам. Неудивительно, что Зеленский на всех международных встречах вымаливает зерновую сделку — старается для западных хозяев украинского АПК. Подробнее – в материале Елены Кирюшкиной ПВО для маслобойни: Украина теряет стратегические экспортные отрасли на сайте Украина.ру.
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новости, украина, мукачево, днепропетровск, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Украина, Мукачево, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Украина.ру

Более 90% американских компаний продолжают работать на Украине

13:33 15.11.2026 (обновлено: 13:36 15.11.2026)
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкФлаги США и Украины
Флаги США и Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Более 90% американских компаний, присутствующих на Украине, продолжают там работать, несмотря на последствия российских ударов. Об этом президент Американской торговой палаты Украины Андрей Гундер рассказал в интервью Voice of America
Гундер пожаловался, что некоторым компаниям восстановить деятельность сложнее, чем другим. В частности, табачные предприятия после пожаров, возникших вследствие ударов, фактически лишились производственных мощностей.

При этом некоторые компании всё же восстанавливаются после повреждений. Гундер привёл в пример производителя кофемашин Nespresso: его производственные мощности на заводе компании Flex в Мукачево были существенно повреждены в прошлом году.

Напомним, в мае американская транснациональная корпорация ADM — одна из крупнейших в мире компаний по переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых ингредиентов — приостановила работу своего завода в Черноморске после удара дрона 26 апреля и временно прекратила закупать сырьё. 10 сентября в Днепропетровске был атакован маслоэкстракционный завод американской Bunge, который производит масло "Олейна".

Отметим, что большинство аграрных и перерабатывающих предприятий, по которым нанесены удары, давно уже имеют к Украине формальное отношение – они принадлежат американцам, полякам, кипрским и сингапурским офшорам. Неудивительно, что Зеленский на всех международных встречах вымаливает зерновую сделку — старается для западных хозяев украинского АПК. Подробнее – в материале Елены Кирюшкиной ПВО для маслобойни: Украина теряет стратегические экспортные отрасли на сайте Украина.ру.
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