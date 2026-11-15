https://ukraina.ru/20261115/bolee-90-amerikanskikh-kompaniy-prodolzhayut-rabotat-na-ukraine-1084510269.html

Более 90% американских компаний продолжают работать на Украине

Более 90% американских компаний продолжают работать на Украине - 15.11.2026 Украина.ру

Более 90% американских компаний продолжают работать на Украине

Более 90% американских компаний, присутствующих на Украине, продолжают там работать, несмотря на последствия российских ударов. Об этом президент Американской торговой палаты Украины Андрей Гундер рассказал в интервью Voice of America

2026-11-15T13:33

2026-11-15T13:33

2026-11-15T13:36

новости

украина

мукачево

днепропетровск

владимир зеленский

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/101775/49/1017754953_183:0:2654:1390_1920x0_80_0_0_3348856c72d76e6ac86628dadc0fc966.jpg

Гундер пожаловался, что некоторым компаниям восстановить деятельность сложнее, чем другим. В частности, табачные предприятия после пожаров, возникших вследствие ударов, фактически лишились производственных мощностей. При этом некоторые компании всё же восстанавливаются после повреждений. Гундер привёл в пример производителя кофемашин Nespresso: его производственные мощности на заводе компании Flex в Мукачево были существенно повреждены в прошлом году. Напомним, в мае американская транснациональная корпорация ADM — одна из крупнейших в мире компаний по переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых ингредиентов — приостановила работу своего завода в Черноморске после удара дрона 26 апреля и временно прекратила закупать сырьё. 10 сентября в Днепропетровске был атакован маслоэкстракционный завод американской Bunge, который производит масло "Олейна".Отметим, что большинство аграрных и перерабатывающих предприятий, по которым нанесены удары, давно уже имеют к Украине формальное отношение – они принадлежат американцам, полякам, кипрским и сингапурским офшорам. Неудивительно, что Зеленский на всех международных встречах вымаливает зерновую сделку — старается для западных хозяев украинского АПК. Подробнее – в материале Елены Кирюшкиной ПВО для маслобойни: Украина теряет стратегические экспортные отрасли на сайте Украина.ру.

украина

мукачево

днепропетровск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мукачево, днепропетровск, владимир зеленский, украина.ру