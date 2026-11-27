https://ukraina.ru/20261127/khoteli-razozlit-rossiyu-anpilogov-raskryl-tsel-udara-po-krymskomu-mostu-1084764357.html

"Хотели разозлить Россию": Анпилогов раскрыл цель удара по Крымскому мосту

"Хотели разозлить Россию": Анпилогов раскрыл цель удара по Крымскому мосту - 27.11.2026 Украина.ру

"Хотели разозлить Россию": Анпилогов раскрыл цель удара по Крымскому мосту

Главная цель удара по Крымскому мосту была в том, чтобы разозлить Россию и спровоцировать ее на неадекватные действия. Мы на это не повелись. Мост починят, а Украину – нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-11-27T06:20

2026-11-27T06:20

2026-11-27T06:20

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Отвечая на вопрос, стала ли атака на Крымский мост отработкой новой тактики ВСУ — копить ракеты и дроны, а потом бить по конкретным объектам, — эксперт подтвердил, что в действиях ВСУ прослеживается новая логика. "Киевский режим столкнулся с тем, что сами по себе его ежедневные удары результатов не достигали. Наша ПВО перехватывала 95-99% запущенных беспилотников, когда из тысячи дронов долетали десять", — пояснил эксперт.По его словам, каждый налёт обходился противнику в десятки миллионов долларов, а деньги у Евросоюза не бесконечные. "Враг стал искать другие варианты, как пробить нашу ПВО. И одним из вариантов стало массирование ударов на определенном объекте, как это получилось с Крымским мостом", — отметил он.Эксперт раскрыл главную цель атаки противника по Крымскому мосту. "Главная цель этого удара была в том, чтобы разозлить Россию и спровоцировать ее на неадекватные действия. Мы на это не повелись", — заявил Анпилогов."Крымский мост починят, а Украину – нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Украина нанесла России новые удары, но к весне она останется без энергетики и мостов" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Сергей Горбачев: Россия может ответить на атаку в порту Бенгази ударами по ВМС Украины за ее пределами" в дзен-канале Украина.ру.

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