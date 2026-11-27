https://ukraina.ru/20261127/eto-budet-voyna-ischenko-o-tom-chto-zhdet-evropu-posle-otpravki-voysk-na-ukrainu-1084752996.html

"Это будет война": Ищенко о том, что ждет Европу после отправки войск на Украину

"Это будет война": Ищенко о том, что ждет Европу после отправки войск на Украину - 27.11.2026 Украина.ру

"Это будет война": Ищенко о том, что ждет Европу после отправки войск на Украину

Европейские политики предлагают "просто так" отправить на Украину войска, чтобы они "не позволили" России двигаться дальше. Но это точно будет означать войну и в этом случае европейские столицы тоже окажутся под ударом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-11-27T05:41

2026-11-27T05:41

2026-11-27T05:41

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Продолжая тему европейского присутствия на Украине, эксперт объяснил, при каких условиях там могут появиться регулярные войска.Ищенко напомнил, что Франция и другие европейские страны говорили о намерении ввести войска на Украину в качестве регулярных сил. "Но пока европейская концепция предполагает введение войск после достижения соглашения о прекращении огня. Пока мы не согласны на прекращение огня, европейские войска в рамках этой концепции там не появятся", — пояснил собеседник Украина.ру.По его словам, отдельные европейские политики предлагают "просто так" отправить на Украину войска, чтобы они встали между российской армией и ВСУ."Это смешно. Им еще надо добраться до российской армии, а законной целью они становятся сразу после пересечения границы", — отметил собеседник.Ищенко подчеркнул: неизвестно, сколько таких войск нужно, чтобы не дать российской армии двигаться дальше. "Но это точно будет означать войну. В таком случае европейские столицы тоже окажутся под ударом", — констатировал эксперт.При этом европейские политики пока этого не хотят. "Но ястребы в Европе готовят новые провокации, чтобы вызвать у России соответствующую реакцию, и под эту реакцию уговорить свои народы отправить контингенты на Украину. В этом направлении они работают, не покладая рук", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Украина больше всего боится не ударов по мостам в Киеве, а истощения своей энергетики" в дзен-канале Украина.ру.Про влияние трёхсторонней встречи лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне на ход мировых процессов — в материале "Дмитрий Евстафьев: После встречи в Шэньчжэне Трамп станет главной мишенью для партии хаоса внутри США" в дзен-канале Украина.ру.

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