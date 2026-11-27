Кошта объявил о переносе вопроса по кредиту для Киева на декабре
© AP / Geert Vanden WijngaertАнтониу Кошта
© AP / Geert Vanden Wijngaert
Лидеры Евросоюза не смогли согласовать выделение дополнительных €45 млрд для Украины на саммите в Брюсселе, прервавшемся из-за разногласий участников по бюджету ЕС. Об этом глава Евросовета Антониу Кошта заявил на пресс-конференции в ночь на 27 ноября
По его словам, к обсуждению помощи Киеву европейские страны вернутся в декабре.
"Двадцать четыре государства-члена поддержали это предложение. Одно из них, Болгария, будет участвовать только в невоенном компоненте, уделяя особое внимание регионам, где проживает её национальное меньшинство. Мы вернемся к этому вопросу в декабре", — сказал Кошта.
О нежелании Словакии, Венгрии и Чехии участвовать в таком финансировании Киева по завершении саммита заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
18 ноября Еврокомиссия предложила выделить Украине дополнительный кредит на €45 млрд в 2027 году сверх ранее согласованного займа на €90 млрд. Средства планируется привлечь путем выпуска общих долговых обязательств ЕС на финансовых рынках. Обсуждение этого вопроса должно было стать второй главной темой завершившегося досрочно саммита.
Подробнее о брюссельском "конфузе" - в публикации Новые деньги для Киева зависли? Мерц заявил об отмене второго дня саммита ЕС.
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