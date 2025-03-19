https://ukraina.ru/20250319/1061906661.html

Британия и ЕС намерены добиваться мира силой: они ускоряют поставки вооружений на Украину

Британия и ЕС намерены добиваться мира силой: они ускоряют поставки вооружений на Украину - 19.03.2025 Украина.ру

Британия и ЕС намерены добиваться мира силой: они ускоряют поставки вооружений на Украину

Великобритания и Европейский союз ведут переговоры об ускорении поставок оружия на Украину в преддверии возможного полного прекращения огня. Об этом 19 марта написало американское издание Bloomberg со ссылкой на британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми

2025-03-19T15:38

2025-03-19T15:38

2025-03-19T15:38

новости

британия

ес

украина

владимир зеленский

поставки

военная помощь

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058563690_0:316:3079:2047_1920x0_80_0_0_81906fded8f94d08f53160ed09c45ed7.jpg

По его словам, данная тема поднималась с высокопоставленным дипломатом ЕС Кайей Каллас на встрече в Лондоне. Тогда же обсуждалась возможность направления дополнительной военной поддержки Киеву до того, как будет осуществлено какое-либо широкое прекращение боевых действий. Кроме того, издание отметило, что эта же идея была представлена и на встрече министров иностранных дел "Большой семерки" в Канаде на прошлой неделе. А Лэмми заявил, что Британия и ЕС хотят, чтобы восторжествовал мир, но намерены добиваться его силой. В этой связи они хотят поставить Украину в максимально выгодное положение в военном и экономическом плане.Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Украина не отменила свою ночную атаку на объекты России, о чем ранее договорились лидеры Москвы и Вашингтона, а после подтвердил и сам Владимир Зеленский. По словам российского политика, это "идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа".Между тем также в среду, 19 марта, Трамп предположил, что полное прекращение боевых действий возможно в свете договоренностей, достигнутых накануне. Глава Белого дома выразил уверенность в быстром оформлении "сделки" по украинскому вопросу. Подробности в публикации Трамп верит в полное прекращение боевых действий и "сделку" по Украине.

https://ukraina.ru/20250319/1061903633.html

британия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, британия, ес, украина, владимир зеленский, поставки, военная помощь, переговоры