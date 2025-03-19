Британия и ЕС намерены добиваться мира силой: они ускоряют поставки вооружений на Украину
Великобритания и Европейский союз ведут переговоры об ускорении поставок оружия на Украину в преддверии возможного полного прекращения огня. Об этом 19 марта написало американское издание Bloomberg со ссылкой на британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми
По его словам, данная тема поднималась с высокопоставленным дипломатом ЕС Кайей Каллас на встрече в Лондоне. Тогда же обсуждалась возможность направления дополнительной военной поддержки Киеву до того, как будет осуществлено какое-либо широкое прекращение боевых действий.
Кроме того, издание отметило, что эта же идея была представлена и на встрече министров иностранных дел "Большой семерки" в Канаде на прошлой неделе. А Лэмми заявил, что Британия и ЕС хотят, чтобы восторжествовал мир, но намерены добиваться его силой. В этой связи они хотят поставить Украину в максимально выгодное положение в военном и экономическом плане.
Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Украина не отменила свою ночную атаку на объекты России, о чем ранее договорились лидеры Москвы и Вашингтона, а после подтвердил и сам Владимир Зеленский. По словам российского политика, это "идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа".
14:17Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Киев не отменил свою ночную атаку на объекты России, о чем ранее договорились лидеры Москвы и Вашингтона, а после подтвердил и сам Владимир Зеленский. Таким заявлением Песков поделился 19 марта
Между тем также в среду, 19 марта, Трамп предположил, что полное прекращение боевых действий возможно в свете договоренностей, достигнутых накануне. Глава Белого дома выразил уверенность в быстром оформлении "сделки" по украинскому вопросу. Подробности в публикации Трамп верит в полное прекращение боевых действий и "сделку" по Украине.