"Украина тоже должна": Трамп исправил совместное с Рютте заявление
© AP / Alex BrandonДональд Трамп
© AP / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп отредактировал совместное заявление по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, добавив в него требование и к Украине воздерживаться от действий, которые могут привести к расширению масштабов войны
О неприятном сюрпризе для генсека североатлантического альянса со ссылкой на источники в ночь на 27 ноября пишет Politico.
"Дональд Трамп преподнёс сюрприз генеральному секретарю НАТО Марку Рютте после их встречи во Флориде на фоне очередных усилий президента США по прекращению войны между Украиной и Россией", — говорится в публикации.
Издание напоминает, что в изначальной формулировке совместного заявления призыв избегать действий, которые могли бы привести к расширению конфликта, относился только к России.
"Мы также обсудили важность недопущения Россией любых действий, которые могли бы намеренно или непреднамеренно привести к расширению масштабов войны, а также необходимость как можно скорее добиться мирного урегулирования конфликта", — говорилось в первоначальной версии заявления Трампа и Рютте.
Однако позже Трамп изменил текст, написав, что воздерживаться от подобных действий должны и Россия, и Украина.
Подробнее о встрече в Мар-а-Лаго во Флориде - в публикации Трамп и Рютте обсудили в США "важность недопущения Россией любых действий".
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