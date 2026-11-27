https://ukraina.ru/20261127/ukraina-tozhe-dolzhna-tramp-ispravil-sovmestnoe-s-ryutte-zayavlenie-1084766817.html

"Украина тоже должна": Трамп исправил совместное с Рютте заявление

"Украина тоже должна": Трамп исправил совместное с Рютте заявление - 27.11.2026 Украина.ру

"Украина тоже должна": Трамп исправил совместное с Рютте заявление

Президент США Дональд Трамп отредактировал совместное заявление по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, добавив в него требование и к Украине воздерживаться от действий, которые могут привести к расширению масштабов войны

2026-11-27T02:45

2026-11-27T02:45

2026-11-27T02:45

украина.ру

новости

сша

дональд трамп

нато

рютте

россия

украина

politico

флорида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/1b/1084766915_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_6131f8388575e58c0e0138ebeb12b2bc.jpg

О неприятном сюрпризе для генсека североатлантического альянса со ссылкой на источники в ночь на 27 ноября пишет Politico."Дональд Трамп преподнёс сюрприз генеральному секретарю НАТО Марку Рютте после их встречи во Флориде на фоне очередных усилий президента США по прекращению войны между Украиной и Россией", — говорится в публикации.Издание напоминает, что в изначальной формулировке совместного заявления призыв избегать действий, которые могли бы привести к расширению конфликта, относился только к России."Мы также обсудили важность недопущения Россией любых действий, которые могли бы намеренно или непреднамеренно привести к расширению масштабов войны, а также необходимость как можно скорее добиться мирного урегулирования конфликта", — говорилось в первоначальной версии заявления Трампа и Рютте.Однако позже Трамп изменил текст, написав, что воздерживаться от подобных действий должны и Россия, и Украина.Подробнее о встрече в Мар-а-Лаго во Флориде - в публикации Трамп и Рютте обсудили в США "важность недопущения Россией любых действий".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261126/nato-toropitsya-na-voynu-s-rossiey-1084751673.html

сша

россия

украина

флорида

мир без границ

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сша, дональд трамп, нато, рютте, россия, украина, politico, флорида, война на украине, мир без границ, киев, военная эскалация, недружественные страны, русофобия, международная политика, переговоры по украине 2026