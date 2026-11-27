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Полиция Украины отлавливает для ТЦК по 1,5 тысячи человек в день

Полиция Украины отлавливает для ТЦК по 1,5 тысячи человек в день - 27.11.2026 Украина.ру

Полиция Украины отлавливает для ТЦК по 1,5 тысячи человек в день

Сотрудники украинской полиции задерживают и отвозят в ТЦК (выполняют функции военкоматов) в среднем 1449 человек в день. Об этом со ссылкой на внутренние документы правоохранительных органов утром 27 ноября пишет РИА Новости

2026-11-27T07:59

2026-11-27T07:59

2026-11-27T09:19

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Агентство проанализировало внутренний отчёт нацполиции за первый квартал 2026 года с данными о числе людей, доставленных в ТЦК."Количество всех доставленных лиц (и нарушителей воинского учёта, и добровольно сопровождённых) в ТЦК и СП... Всего… 130498", — говорится в документе, оказавшемся в распоряжении агентства.Из этого следует, что в период 1 января по 31 марта 2026 года украинская полиция доставляла в ТЦК в среднем 1449 человек в день. Однако фактическое число задержанных с целью мобилизации в ВСУ значительно выше, поскольку полицейская статистика не учитывает случаи самостоятельного, без участия полиции, задержания граждан сотрудниками ТЦК.Больше информации на эту тему - в публикации На Украине проверят данные всех мужчин от 17 до 60 лет и браки "а-ля Макрон".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261127/infarkt-po-podpiske-i-nevesta-kolyasochnitsa-na-ukraine-torguyut-zaschitoy-ot-ttsk-1084764535.html

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