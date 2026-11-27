Полиция Украины отлавливает для ТЦК по 1,5 тысячи человек в день
07:59 27.11.2026 (обновлено: 09:19 27.11.2026)
© Фото : Национальная полиция УкраиныСотрудники полиции на Украине
© Фото : Национальная полиция Украины
Сотрудники украинской полиции задерживают и отвозят в ТЦК (выполняют функции военкоматов) в среднем 1449 человек в день. Об этом со ссылкой на внутренние документы правоохранительных органов утром 27 ноября пишет РИА Новости
Агентство проанализировало внутренний отчёт нацполиции за первый квартал 2026 года с данными о числе людей, доставленных в ТЦК.
"Количество всех доставленных лиц (и нарушителей воинского учёта, и добровольно сопровождённых) в ТЦК и СП... Всего… 130498", — говорится в документе, оказавшемся в распоряжении агентства.
Из этого следует, что в период 1 января по 31 марта 2026 года украинская полиция доставляла в ТЦК в среднем 1449 человек в день. Однако фактическое число задержанных с целью мобилизации в ВСУ значительно выше, поскольку полицейская статистика не учитывает случаи самостоятельного, без участия полиции, задержания граждан сотрудниками ТЦК.
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