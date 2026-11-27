https://ukraina.ru/20261127/pvo-otrazila-ataku-na-lenoblast-i-peterburg-s-ladozhskogo-mosta-rabotali-mogi-1084769512.html

ПВО отразила атаку на Ленобласть и Петербург. С Ладожского моста работали МОГи

ПВО отразила атаку на Ленобласть и Петербург. С Ладожского моста работали МОГи - 27.11.2026 Украина.ру

ПВО отразила атаку на Ленобласть и Петербург. С Ладожского моста работали МОГи

Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) в ходе отражения массированной атаки сбили над Ленинградской областью 45 украинских БПЛА. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утром 27 ноября сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-11-27T08:18

2026-11-27T08:18

2026-11-27T08:24

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В регионе ранее была объявлена тревога по БПЛА. Губернатор объявил об опасности беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области в 3:20 мск. Об уничтожении первых четырёх вражеских дронов сообщалось в 4:16 мск."За ночь в небе над Ленинградской областью было сбито 45 БПЛА противника. Ладожский мост не пострадал, но был временно перекрыт — с него работали мобильные огневые группы. В ближайшее время ожидаем отбой воздушной опасности", — написал Дрозденко в 7:54 мск.Ранее он предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково, который с 4:17 мск был закрыт для полётов, с 7:32 мск принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Одновременно возобновил обслуживание полётов аэропорт Пскова.Из данных онлайн-табло Пулково следует, что в аэропорту из-за воздушной тревоги задержали или отменили вылет 26-ти рейсов.Активность вражеских беспилотников была зафиксирована и в направлении порта Усть-Луга.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261127/1084705648.html

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